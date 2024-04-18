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После родов сразу в театр? Пользователи сети разоблачили жену Петросяна, которая уверяла, что рожала сама

После родов сразу в театр? Пользователи сети разоблачили жену Петросяна, которая уверяла, что рожала сама

Автор:
18 апреля 2024 19:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Брухунова   дети   интересное   молодая жена   петросян   фото   шоу бизнес   
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В семье Евгения Петросяна прибавление - у семьи родилась девочка, которую назвали Матильдой. Молодая жена уверяла, что рожала сама, но в день рождения дочери она ходила по театрам.

Началось всё с того, что Татьяна Брухунова опубликовала фотографию своей дочери, которой исполнилось пол года. Дата фотографии - 13 апреля.

Судя по датам, малышка родилась 13 октября 2023. Однако, в этот день Татьяна публиковала свои фотографии, а на следующий день была с сыном в театре. Пользователей сети заметили, что у Татьяны нет на фотографии живота. Совсем нет. Судя по датам, она должна быть либо глубоко беременной, либо лежать в родильном доме.

Кроме того, в блоге Татьяны нет ни одной фотографии с животом: ни с первым, ни со вторым ребёнком. На все язвительные комментарии Татьяна отвечала, что просто не хотела публиковать личные фотографии. Однако, пользователи сети пытались добраться до истины. Многие уверены, что чета Петросян обратились к суррогатной матери, чтобы получить ребёнка. Причём в обоих случаях. Не выдержав, Татьяна ответила своим подписчикам.

По её словам, она могла выложить старые фотографии, месячной давности. Но если даже и так, то беременный живот так просто не спрятать. Кроме того, подписчики посчитали, что за октябрь 2023 года Татьяна посмотрела 14 спектаклей, то есть ходила в театр примерно раз в два дня. Завидная активность для только что родившей молодой мамы.

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Метки: Брухунова   дети   интересное   молодая жена   петросян   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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50
Бывалый Трус 52 минуты назад
Вот и раскрылась самая страшная тайна семьи Петросянов. Они это скрывали , как могли. Но, правда всё равно вылезла наружу. На самом деле это он сам рожал.
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31k
AzuveR Минуту назад
Нах я открыл этот пост ? я хз.
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1k
Darki Полчаса назад
Так то как то пофиг что она там,сама рожала,за неё кто то рожал,Ваганыч рожал.Но её видео просто ппц,у неё и глаза и улыбка какая то странная,как будто у человека с психикой не всё нормально.
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18k
a_komolow Полчаса назад
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92k
sapér Vodička 44 минуты назад
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472
DuckTales 57 минут назад
Ну и что ? Автор, она тебе должна отчитаться ?
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97k
Доктор Джонс Час назад
Брехунова...
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33k
Юрьевич Час назад
Автор, а тебе не пофиг?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4944 поста (4730 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353744



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