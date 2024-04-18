После родов сразу в театр? Пользователи сети разоблачили жену Петросяна, которая уверяла, что рожала сама

В семье Евгения Петросяна прибавление - у семьи родилась девочка, которую назвали Матильдой. Молодая жена уверяла, что рожала сама, но в день рождения дочери она ходила по театрам.
Началось всё с того, что Татьяна Брухунова опубликовала фотографию своей дочери, которой исполнилось пол года. Дата фотографии - 13 апреля.
Судя по датам, малышка родилась 13 октября 2023. Однако, в этот день Татьяна публиковала свои фотографии, а на следующий день была с сыном в театре. Пользователей сети заметили, что у Татьяны нет на фотографии живота. Совсем нет. Судя по датам, она должна быть либо глубоко беременной, либо лежать в родильном доме.
Кроме того, в блоге Татьяны нет ни одной фотографии с животом: ни с первым, ни со вторым ребёнком. На все язвительные комментарии Татьяна отвечала, что просто не хотела публиковать личные фотографии. Однако, пользователи сети пытались добраться до истины. Многие уверены, что чета Петросян обратились к суррогатной матери, чтобы получить ребёнка. Причём в обоих случаях. Не выдержав, Татьяна ответила своим подписчикам.
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По её словам, она могла выложить старые фотографии, месячной давности. Но если даже и так, то беременный живот так просто не спрятать. Кроме того, подписчики посчитали, что за октябрь 2023 года Татьяна посмотрела 14 спектаклей, то есть ходила в театр примерно раз в два дня. Завидная активность для только что родившей молодой мамы.
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