После родов сразу в театр? Пользователи сети разоблачили жену Петросяна, которая уверяла, что рожала сама

По её словам, она могла выложить старые фотографии, месячной давности. Но если даже и так, то беременный живот так просто не спрятать. Кроме того, подписчики посчитали, что за октябрь 2023 года Татьяна посмотрела 14 спектаклей, то есть ходила в театр примерно раз в два дня. Завидная активность для только что родившей молодой мамы.