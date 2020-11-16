После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой

"Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.

Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому

Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование", - написал Хрусталёв в своём Instagram.