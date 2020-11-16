После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой

Дмитрий Хрусталёв, популярный телеведущий, попал в реанимацию, когда находился в Санкт-Петербурге. Ему стало плохо в такси, и заботливый водитель доставил его в ближайшую больницу, где медики диагностировали интоксикацию организма.
Шоумен Дмитрий Хрусталёв ехал на дачу в Репино, как ему вдруг стало плохо в такси. Таксист отвёз Дмитрия в больницу, где ведущего тут же приняли. В клинике медикам пришлось ввести пациента в искусственную кому, так как организм 41-летнего шоумена мог не выдержать нагрузки. После всех манипуляций Хрусталёв пришёл в себя и вышел на связь с поклонниками.
"Предварительный диагноз – «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента.
Соглашусь с мнением многих из вас, что в погоне «за молодостью и совершенством», артистам приходится переутомлять свой организм: физические нагрузки, диеты, ненормированный график, и тому подобное! Однако не очень приятно осознавать, что мое увлечение вышло из-под контроля и перешло из разряда самосовершенствования в степень самоистязания! Поэтому
Ближайшие несколько недель я решил посвятить своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование", - написал Хрусталёв в своём Instagram.
Тем временем, пока ведущий лежал в больницу, в сети разные СМИ строили догадки. За сутки Хрусталёва обвинили в алкоголизме и похоронили из-за коронавируса. А оказалось, что он просто устал.
Источник:
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причем знаю многих кто успевали кроме всего этого на второй работе подрабатывать, хотя бы сторожем или дворником.
а эти ублюдки устают от своего нытья
Ну как маленькие... Нельзя же алкоголь с наркотой мешать