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После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой

После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой (3 фото)

Автор:
16 ноября 2020 12:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: болезнь   госпитализация   интересное   кома   фото   хрусталёв   шоу бизнес   
3694
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Дмитрий Хрусталёв, популярный телеведущий, попал в реанимацию, когда находился в Санкт-Петербурге. Ему стало плохо в такси, и заботливый водитель доставил его в ближайшую больницу, где медики диагностировали интоксикацию организма.

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Метки: болезнь   госпитализация   интересное   кома   фото   хрусталёв   шоу бизнес   
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43  комментария
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27k
LEPA Час назад
После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой
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1k
Mellivora Минуту назад
Что за хер пропиарился?*
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9k
Artem 12 минут назад
Ссылка coub.com
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6k
Matthew Hopkins 14 минут назад
Небось синьку с благородным мешал.
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9k
Bill 18 минут назад
Главное - чтобы новых санкций не вводили.
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3k
cfhfwby 20 минут назад
Пережрал порошка что ли?
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Коксик тому виной. А вот навального отравили... ))))
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4k
Ya 39 минут назад
Поразительный пост, вернее коменты к нему. Это просто свора голодных бешеных собак. Никто ничего не знает, но все дружно пытаются язвить и умничать. Смотрю -каждый день, месяц, год стадо подонков растет в геометрической прогрессии. Чего же вы беситесь и злитесь? На себя надо обижаться, что вы полное дерьмо неспособное ни на что, кроме как брызгать слюной и желчью на диване. Никогда такие как вы не будут жить хорошо и сдохнут от инфаркта или инсульта.
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2k
VL 39 минут назад
проспался-прокапался и снова в бой????
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2k
VL 37 минут назад
Отправьте его в ФРГ, у них тема с анально-овальным Новичком сдохла, нужен импульс. Вот случай подходящий
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5k
sivanov1079 54 минуты назад
Еще у одного обмен веществ нарушился. Из-за лекарств волшебных
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1k
Павел 55 минут назад
Ну кокаин утомляет согласен, а еще интоксикацию можно получить, бедняжка, пожелаем ему впредь аккуратнее насыпать дорожки и не долбить на голодный желудок.
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19k
предводитель дворянства! 56 минут назад
Прокололи,можно уменьшить временно дозу.У них нарколыг ипучих так.
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1k
Ям Час назад
щас начнёт требовать компенсацию от государства за свой тяжелый труд.
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41k
Цыц тут у меня Час назад
Что с него взять, Новичок...
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268
Velziavul Necronomikonoff Час назад
Вот как то вообще пое.....дать....
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7k
Prostovopros Час назад
Весь постСССР следит за отходняком алкоголика уже третий день. Вот и фишки подтянулись.
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10k
Taximaxi Час назад
Покупать у таксиста не самая лучшая идея.
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19k
Батончик с маком Час назад
в 90-х я на заводе работал, после смены на дачу чтоб запасись на зиму. так ещё и успевал по девкам погулять или футбик погонять. и не уставал от каких-то переутомлений и интоксикаций.
причем знаю многих кто успевали кроме всего этого на второй работе подрабатывать, хотя бы сторожем или дворником.
а эти ублюдки устают от своего нытья
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8k
Андрей Иванов Батончик с маком 43 минуты назад
Так и порошок волшебный ты вряд ли нюхал, а от него оооочень устают.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
"лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления"

Ну как маленькие... Нельзя же алкоголь с наркотой мешать

"лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления" Ну как маленькие... Нельзя же алкоголь с наркотой мешать
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172
С миру по нитке ☣️Месть печенегов☣️ 14 минут назад
Ссылка youtu.be
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30k
Опаньки 2 часа назад
После комы Дмитрий Хрусталёв вернулся домой
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20k
sportage030 2 часа назад
Дожили уже переутомление у людей ни дня не работавших.
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