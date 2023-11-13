"Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь

А уже в час ночи по московскому времени Кушанашвили опубликовал ролик, на котором заявил, что чувствует себя отлично. Говорит, жив-здоров и полон сил.

Я полон сил и огня, — заверил Отар. — В данный момент, в данный час, данную секунду сижу в машине друзей. Я похож на хворого человека?! Вы *** (устанете) раньше, чем я заболею! Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи! Я в ярости! Я похож человека, который не отвечает за своего человека? На кого вы напоролись? Я Отар Кушанашвили, и только начинаю жить!