"Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь

Музыкальному критику Отару Кушанашвили стало плохо вчера вечером в столичном ресторане Sabor de la Vida.
Вечером 12 ноября Кушанашвили пожаловался на боли в груди и затруднённое дыхание, когда находился в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года. Ему вызвали скорую, сообщает SHOT. Позже стало известно, что у журналиста был сердечный приступ. Медики увезли телеведущего в Боткинскую больницу.
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Ночью в Telegram-канале Отара появилось сообщение о том, что он находится в палате.
А уже в час ночи по московскому времени Кушанашвили опубликовал ролик, на котором заявил, что чувствует себя отлично. Говорит, жив-здоров и полон сил.
Я полон сил и огня, — заверил Отар. — В данный момент, в данный час, данную секунду сижу в машине друзей. Я похож на хворого человека?! Вы *** (устанете) раньше, чем я заболею! Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи! Я в ярости! Я похож человека, который не отвечает за своего человека? На кого вы напоролись? Я Отар Кушанашвили, и только начинаю жить!
Осторожно! В ролик присутствует ненормативная лексика!
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Супруга Отара рассказала, что забрала его домой из Боткинской больницы. Сердечный приступ ведущего произошёл на фоне переутомления, плохого сна и стресса, рассказала SHOT его супруга.
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