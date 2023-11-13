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"Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь

"Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь

Автор:
13 ноября 2023 11:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Отар Кушанашвили   госпитализация   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
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Музыкальному критику Отару Кушанашвили стало плохо вчера вечером в столичном ресторане Sabor de la Vida.

Вечером 12 ноября Кушанашвили пожаловался на боли в груди и затруднённое дыхание, когда находился в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года. Ему вызвали скорую, сообщает SHOT. Позже стало известно, что у журналиста был сердечный приступ. Медики увезли телеведущего в Боткинскую больницу.

Ночью в Telegram-канале Отара появилось сообщение о том, что он находится в палате.

А уже в час ночи по московскому времени Кушанашвили опубликовал ролик, на котором заявил, что чувствует себя отлично. Говорит, жив-здоров и полон сил.

Я полон сил и огня, — заверил Отар. — В данный момент, в данный час, данную секунду сижу в машине друзей. Я похож на хворого человека?! Вы *** (устанете) раньше, чем я заболею! Я всех похороню, кто распространяет грязные слухи! Я в ярости! Я похож человека, который не отвечает за своего человека? На кого вы напоролись? Я Отар Кушанашвили, и только начинаю жить!

Супруга Отара рассказала, что забрала его домой из Боткинской больницы. Сердечный приступ ведущего произошёл на фоне переутомления, плохого сна и стресса, рассказала SHOT его супруга.

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Метки: Видео   Отар Кушанашвили   госпитализация   здоровые   интересное   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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28k
Lehoia Час назад
Прямо режет глаза, когда этого кутаисского петуха, сына тракториста и недоучку без образования, называют "журналистом" или "музыкальным критиком".
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12k
ron 4 минуты назад
а у него-то схерали стресс?
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877
Олеся К 21 минуту назад
он всегда слишком эмоциональный черезчур! Мне всегда кажется у него давление на этом фоне всегда повышено...конечно и сердце так может прихватить...спокойнее надо быть ко всему относиться....но это его храктер..
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10k
Игорь Полчаса назад
а мы то переживали......
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62k
pynh 2 часа назад
Наверно счет принесли и сердечко ёкнуло
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