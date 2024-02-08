Алексанр Панкратов-Чёрный переломал рёбра и попал в больницу по скорой

Мужчине стало плохо в машине, когда он ехал домой.
74-летний Алексанр Панкратов-Чёрный был госпитализирован. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что он пожаловался на боль в груди, когда ехал в машине по пути домой. В квартиру его под руки завёл водитель. Прибывшие медики обнаружили, что у народного артиста нарушен сердечный ритм. Актёр согласился на госпитализацию и его увезли на скорой. К счастью, инфаркт не подтвердился.
Оказалось, у актёра перелом пяти рёбер. Виной всему лёд. Панкратов-Чёрный подскользнулся во время своих гастролей в Красноярске. Он сильно упал на бок и повредил рёбра. Врачи диагностировали перелом пяти рёбер: трёх со смещением и двух — без. Дыхание было нарушено именно из-за этого. Кроме того, осложнения могут появиться из-за старых преломов, которые актёр получил на съёмках.
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Что за "...попал в больницу по скорой"? На каком это вообще языке?
А уж Зимний вечер в Гаграх ....
В кои-то веки "покемонка" хоть не откровенную ерунду написала. Хотя, новость, сама по себе, тоже "не айс". Но уж раз увидел, пожелал, что пожелал.
А этот с 5-ю(!!!) Ходил и жил нормальнойжизнью.