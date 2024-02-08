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Алексанр Панкратов-Чёрный переломал рёбра и попал в больницу по скорой

Алексанр Панкратов-Чёрный переломал рёбра и попал в больницу по скорой

Автор:
08 февраля 2024 18:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Панкратов-Чёрный   болезнь   госпитализация   интересное   рёбра   фото   шоу бизнес   
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Мужчине стало плохо в машине, когда он ехал домой.

74-летний Алексанр Панкратов-Чёрный был госпитализирован. Об этом сообщает SHOT. Уточняется, что он пожаловался на боль в груди, когда ехал в машине по пути домой. В квартиру его под руки завёл водитель. Прибывшие медики обнаружили, что у народного артиста нарушен сердечный ритм. Актёр согласился на госпитализацию и его увезли на скорой. К счастью, инфаркт не подтвердился.

Оказалось, у актёра перелом пяти рёбер. Виной всему лёд. Панкратов-Чёрный подскользнулся во время своих гастролей в Красноярске. Он сильно упал на бок и повредил рёбра. Врачи диагностировали перелом пяти рёбер: трёх со смещением и двух — без. Дыхание было нарушено именно из-за этого. Кроме того, осложнения могут появиться из-за старых преломов, которые актёр получил на съёмках.

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Метки: Панкратов-Чёрный   болезнь   госпитализация   интересное   рёбра   фото   шоу бизнес   
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30  комментариев
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17k
Majul 5 часов назад
покемонка, ну хоть русский то можно выучить?
Что за "...попал в больницу по скорой"? На каком это вообще языке?
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10k
АСИСЯЙ 43 минуты назад
Здоровья ВАМ - НОФЕЛЕТ !
А уж Зимний вечер в Гаграх ....
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12k
Властелин 52 минуты назад
Мне нравиться игра этого актера. Но вот фамилия его для меня остается загадкой.
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30k
AzuveR 2 часа назад
Позитивный человек и актёр хороший. Поправляйтесь дядя Саша. Нофелет.
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7k
Андрей Крылов 2 часа назад
Желаю скорейшего выздоровления.
В кои-то веки "покемонка" хоть не откровенную ерунду написала. Хотя, новость, сама по себе, тоже "не айс". Но уж раз увидел, пожелал, что пожелал.
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23k
BiZ 2 часа назад
мозг твой подскользнулся, еьлан. а саня поскользнулся.
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6k
Wadim 3 часа назад
Тоже старенький уже стал...пусть поправляется дядя Саша)
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1k
master_luga 3 часа назад
Так вобще то это весьма приличные болевые ощущения...Не вздохнуть , не пернуть , как говорится! Как то он терпел это ?! По себе знаю , сталкивался по жизни.
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179
Игорь 3 часа назад
Скорейшего выздоровления!
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43
Liberman 3 часа назад
Мне когда в драке сломали ребро(в молодости отпинали в кабаке) - не вздохнуть не вернуть месяц.
А этот с 5-ю(!!!) Ходил и жил нормальнойжизнью.
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43
Liberman Vital Idol 49 минут назад
я других вариантов не вижу.
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20k
anpetrof 4 часа назад
Быстрейшего выздоровления ему!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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