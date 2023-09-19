Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце

Поклонники ни на шутку перепугались, когда 15 сентября сто известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По заявлению журналистов, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Однако ни жена, ни другие родственники пока не делали никаких официальных заявлений.

19 сентября ряд Telergram-каналов сообщает о том, что музыканту Игорю Николаеву произвели коронарное шунтирование. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.