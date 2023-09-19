Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце

15 сентября стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован.
Поклонники ни на шутку перепугались, когда 15 сентября сто известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По заявлению журналистов, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Однако ни жена, ни другие родственники пока не делали никаких официальных заявлений.
19 сентября ряд Telergram-каналов сообщает о том, что музыканту Игорю Николаеву произвели коронарное шунтирование. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Пока врачи пытаются поднять на ноги артиста, менеджеры меняют сроки его выступлений. Концерт Игоря Николаева в Ростове-на-Дону, который должен был состояться сегодня, перенесли на февраль. Выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, просто отменены. Купить билеты на ноябрьские концерты пока можно, уточняет Е1.
Источник:
- Алёна Шишкова рассказала, из-за чего так сильно изменилась её внешность
- Известный бодибилдер умер в 30 лет на руках у своей девушки
- Джонни Деппа обнаружили без сознания в номере отеля
- Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой
- Мадонна выздоровела и уже отмечает 40-летие своего дебютного альбома