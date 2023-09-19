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Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце

Игорю Николаеву, который был недавно госпитализирован, провели операцию на сердце

Автор:
19 сентября 2023 13:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Игорь Николаев   госпитализация   здоровые   интересное   инфаркт   фото   шоу бизнес   
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15 сентября стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев экстренно госпитализирован.

Поклонники ни на шутку перепугались, когда 15 сентября сто известно об экстренной госпитализации Игоря Николаева. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По заявлению журналистов, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. Однако ни жена, ни другие родственники пока не делали никаких официальных заявлений.

19 сентября ряд Telergram-каналов сообщает о том, что музыканту Игорю Николаеву произвели коронарное шунтирование. Он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Пока врачи пытаются поднять на ноги артиста, менеджеры меняют сроки его выступлений. Концерт Игоря Николаева в Ростове-на-Дону, который должен был состояться сегодня, перенесли на февраль. Выступления певца в Сочи и Краснодаре, которые были запланированы на 20 и 21 сентября, просто отменены. Купить билеты на ноябрьские концерты пока можно, уточняет Е1.

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Метки: Игорь Николаев   госпитализация   здоровые   интересное   инфаркт   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
После аортокоронарного шунтирования нормальный пациент уже на вторые сутки на ноги поднимается и начинает надувать мячик, чтобы свои лёгкие "распрямить"
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5k
Sanar 16 минут назад
Сложно теперь будет выпить за любовь
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11k
Kazanzaki 17 минут назад
Старая мельница, уже 63 года крутится - вертится.
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74
ruslan d 36 минут назад
Дай Бог починят
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