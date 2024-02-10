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Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимы

Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимы

Автор:
10 февраля 2024 08:53
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   краб-паук   природа   рак   
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Взрослый краб-паук имеет размах лап от 1,5 до 3,8 метров — это крупнейшее членистоногое планеты. То есть один краб может обнять своими клешнями сразу толпу людей!

Но ластиться с членистоногим мало кто хочет. Гораздо чаще его хотят съесть. Оно и понятно: в крабе-пауке 19 кило деликатесного мясца. Но добраться до него почти нереально: чтобы поддерживать такую массу, ракообразное отрастило крайне прочный экзоскелет, который не в силах разбить большинство водных хищников.

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Лишь осьминоги, дельфины и крупные рыбы способны навредить нашему герою. Но в ответ они рискуют нарваться на крайне болезненные удары клешнёй крабопаука.

Сам же краб в еде не привередлив: он питается любой падалью, а в её отсутствие разрывает на кусочки моллюсков и пожирает водоросли. Нет и моллюсков? Не беда, членистоногое живёт на внутренних запасах неделями!

Студент биолог тоже способен не есть и не пить днями перед сессией, но его продолжительность жизни будет несчастна и коротка. А вот крабу-пауку такие экстремальные условия ни по чём: членистоногий монстр способен жить веками! В буквальном смысле: продолжительность жизни подводного гиганта до 100 лет.

Правда есть один нюанс: я надеюсь, что стану сразу взрослым крабом, потому что смертность у личинок просто ужасающая. Ещё до рождения молодняка крабы-пауки подвергают себя повышенной опасности. Они собираются на тёплом мелководье, глубина которого не достигает и 50 метров. При том что их стандартная среда обитания — глубина до 600 метров. И если самцы после свидания тут же уходят в кромешную темноту глубоководья, то самкам такого счастья не видать. Следующие 10 дней они вынуждены безвылазно сидеть в опасной зоне, ведь к брюшку каждой прикреплено до 1,5 миллиона икринок.

Дело в том, что взрослые крабы прекрасно чувствуют себя при температуре воды в 10-13 °С. А вот яйцам подавай климат погорячее, тёплая вода увеличивает шансы на успешное вылупление. И всё равно десятки, если не сотни тысяч икринок никогда не проклюнутся. Но те малыши, что покинут яйца, успеют не раз позавидовать своим неродившимся братьям и сёстрам. Ближайшие 50-70 дней они проведут в качестве планктонных личинок, которых едят все, кому не лень. Позже жизнь тоже легче не станет: перед каждой линькой крабёныши будут терять от 30% до 70% популяции.

Лишь через 10-12 лет из твари дрожащей краб-паук превратится в бронебойную машину. Из кладки численностью более миллиона икринок взрослыми становятся лишь десяток-другой особей. Зато у уцелевших есть приличные шансы дожить до глубокой старости без каких-либо проблем!

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Метки: в мире   животные   интересно   краб-паук   природа   рак   
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14k
KotSkripaley 38 минут назад
Вкуснятина, к пиву такого
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10k
Сергей 6 минут назад
Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимыПосмотреть
Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимы
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MUZSER 7 минут назад
"Однако от людей не спасёт ничего." Что есть то есть.
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