Краб-паук: столетние раки больше человеческого роста почти непобедимы

Дело в том, что взрослые крабы прекрасно чувствуют себя при температуре воды в 10-13 °С. А вот яйцам подавай климат погорячее, тёплая вода увеличивает шансы на успешное вылупление. И всё равно десятки, если не сотни тысяч икринок никогда не проклюнутся. Но те малыши, что покинут яйца, успеют не раз позавидовать своим неродившимся братьям и сёстрам. Ближайшие 50-70 дней они проведут в качестве планктонных личинок, которых едят все, кому не лень. Позже жизнь тоже легче не станет: перед каждой линькой крабёныши будут терять от 30% до 70% популяции.