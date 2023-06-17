Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку

Мир природы полон животных, которые выглядят крайне устрашающе. Некоторые виды пугают своими размерами или странной внешностью, другие — наличием острейших клыков и когтей. Эти диковинные звери могут вызывать у людей страх и тревогу.
Однако эти эмоции совершенно беспочвенны. Эти животные не представляют никакой угрозы для жизни и здоровья человека, пока их не затрагивают ради забавы или не причиняют им вреда.
Поэтому важно понимать, что внешний вид может вводить в заблуждение. Не стоит бояться животных, которые на самом деле безопасны.
Предлагаем вам взглянуть на фото зверей и насекомых с довольно пугающей внешностью, которые помогут вам побороть свои страхи и понять, что каждое существо по своему прекрасно.
Молочная змея
Молочные змеи не являются ядовитыми и обладают довольно мягким нравом, что делает их идеальными для домашнего содержания. Рептилии могут жить до 20 лет в неволе, а некоторые особи даже до 30 лет (но это случается крайне редко).
Жук халькосома атлас
Жук халькосома атлас является одним из крупнейших видов жуков в мире. Он может достигать длины до 11 сантиметров и иметь размах крыльев до 20 сантиметров.
Жгутоногий паук
Эти существа часто содержатся людьми в качестве домашних животных. Питаются не самые симпатичные монстрики насекомыми и термитами.
Китовая акула
Китовая акула — это самая большая акула в мире. Она может достигать длины до 12 метров (реже до 18-20) и весить до 20 тонн.
Гавиал
Гавиалы, также известные как гангские крокодилы, являются одними из самых больших пресноводных хищников, обитающих в Азии. Они могут вырастать до 6 метров в длину и весить более 160 килограммов. Несмотря на свои внушительные размеры, гавиалы не опасны для человека, так как охотятся преимущественно на рыбу.
Чёрная гигантская африканская многоножка
Эти многоножки совершенно неагрессивны. Они с удовольствием станут вашими домашними любимцами. Однако у них есть один недостаток — они крайне пугливы. Испугавшись, многоножки выделяют защитную жидкость с едким запахом, которая способна вызывать раздражение кожи.
Скотопланес или морская свинья
Морские свиньи встречаются на очень больших глубинах. По сути, данные создания являются морскими огурцами, но только с ножками.
Птицеед-голиаф
Птицеед поражает своими габаритами. Размеры его тела могут достигать 28 сантиметров. Любители пауков часто заводят его себе в качестве домашнего питомца.
Китайская исполинская саламандра
Вы когда-нибудь встречали ящерицу, которая весит 70 килограммов? Если нет, то предлагаем полюбоваться на китайскую саламандру.
Стервятник
Стервятник — специалист по питанию падалью. У них нет стимула атаковать других животных и людей.
Манта или гигантский морской дьявол
Манты — безобидные гиганты, которые не имеют острых шипов, зубов и не производят электрических разрядов. На фото — единственный в мире розовый скат, который впервые был сфотографирован инструктором по дайвингу Райаном Джеффри в 2015 году.
Обыкновенная песчаная акула
Несмотря на рот, полный острейший зубов, песчаная акула считается неагрессивной. Тем не менее дайверам не стоит специально провоцировать этих хищников и проверять их на терпеливость (особенно в брачных период).
Глубоководная рыба-топорик
Этот ужасающий на вид хищник имеет довольно скромные размеры — всего 9 сантиметров.
Забияка верблюжий паук
Увидев такого красавца, можно не на шутку испугаться. Но верблюжий паук не имеет ядовитых желёз, поэтому он не способен навредить человеку. Однако лучше это насекомое понапрасну не тревожить, ведь оно обладает довольно мощными челюстями.
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ага только по расцветке она клон аспида поэтому видишь такую - идешь дальше