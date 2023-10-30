Ротан: прожорливая и выносливая рыба

И восстали ротаны из вод Амурских, и пошла война на уничтожение европейских экосистем... Никто не ждал от скромных дальневосточных рыбин, что они начнут свою победоносную поступь по миру. Но терминаторы с жабрами уже идут по Евразии. Они прожорливы, они приспосабливаются, они распространяются словно вирус!

Название рыбины говорит само за себя — ротан имеет в собственности весьма широкую для такого небольшого тела пасть. 25 голодных сантиметров этого зверя активно терроризируют любой пруд, озеро или любой другой водоем с медленным перемещением водных масс.