FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15032 поста • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Ротан: прожорливая и выносливая рыба

Ротан: прожорливая и выносливая рыба

Автор:
30 октября 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   природа   рыба   факты   
826
7

Интересная информация о жизни рыбы, знакомой многим любителям рыбной ловли.

И восстали ротаны из вод Амурских, и пошла война на уничтожение европейских экосистем... Никто не ждал от скромных дальневосточных рыбин, что они начнут свою победоносную поступь по миру. Но терминаторы с жабрами уже идут по Евразии. Они прожорливы, они приспосабливаются, они распространяются словно вирус!

Название рыбины говорит само за себя — ротан имеет в собственности весьма широкую для такого небольшого тела пасть. 25 голодных сантиметров этого зверя активно терроризируют любой пруд, озеро или любой другой водоем с медленным перемещением водных масс.

×
×

Попав в новые воды, ротан быстро разведывает обстановку и определяет себе диету. Происходит это по старому принципу: все полезно, что в рот пролезло. А как мы помним, пасть у рыбины что надо. Поэтому на обед к ротанам отправляются абсолютно все: от насекомых и их личинок до ракообразных и рыб. С такими непривередливыми запросами ротан быстро набирает массу и захватывает небольшие водоемы. Рыб отжимает экологическую нишу у карасей, плотвы и ельцов, пока они совсем не исчезнут. Так за пару лет небольшое озерцо превращается в болото, состоящее лишь из одних ротанов.

Естественно, у ротана есть враги. Карпы, щуки, окуни, судаки — контролируют популяцию ненасытных рыбёшек. Но всех их ротан запросто переживёт, если бахнут крепкие морозы. Вместо холодка по коже у ротана бежит глюкоза и глицерин в крови. Из-за этого внутренние жидкости у рыбы не густеют, и ротан остаётся активен. А если нагрянет зубодробительный минус, чешуйчатый терминатор зароется в ил. Там он способен пережить почти полное промерзание озера. Чего не скажешь о других обитателях водоёмов.

И это при том, что родина ротана — Дальний Восток. Оттуда рыб добрался до Сибири, Средней Азии и Восточной Европы. Частично в этом ему помог человек. Люди сами завезли рыбу в центральные водоёмы страны в середине прошлого века. Из них ротан перебрался до крупнейших артерий Евразии: Волги, Дуная, Дона, Иртыша.

Но ротан способен и к самостоятельным путешествиям. По воздуху! Еще невылупившаяся мелочь пользуется утиными, гусиными и прочими природными авиалиниями. Икра у ротанов липкая. Кладку самка оставляет на мелководье. Там она быстро становится неучтенным багажом на лапках пернатых. При следующей посадке икра отваливается. Так мальки ротанов десантируются в новые водоемы, зачастую, обделенные серьезными хищниками.

Проблема ротанской угрозы стала настолько серьезной, что животина стала персоной нон грата в Евросоюзе. Её туда нельзя импортировать, нельзя разводить, перевозить, продавать и, конечно же, нельзя выпускать на волю. Столь строгие санкции ротан молча проглотил и продолжил захватывать укромные пруды — случаи встречи с ним до сих пор фиксируются.

У нас зверюга тоже попала в черный список и получила обидное прозвище «сорной». Но пока нигде с ротаном не ведётся полноценной борьбы. Ещё не появился тот, кто объединит сопротивление и поднимет людей на бой с неумолимым захватчиком наших прудов!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   интересно   природа   рыба   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
56k
zloykoyot Полчаса назад
Крючок заглатывает до самой жопы, вынимать иногда приходится вместе с кишками. Помнится в юности уже казалось бы снулый полностью ротан при попытке промыть тушку уже без головы и внутренностей вилял хвостом и уплывал. Весьма живучее существо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... Полчаса назад
Да, было дело, приехали на озеро, карась был на ура, и тут пошёл ротан, на базе старший сказал, что озеру хана, через 2 года заехали туда, и точно- кроме ротана ни кого не было. Боцман пожарил тогда на пробу ротана, отвратный вкус. Это просто инвазивная форма жизни, которая убивает всю экосистему, пакость одним словом а не рыба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

963959



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании
«День сурка»: сколько же времени герой Мюррея просидел в Пенсильвании
Семейные фотографии известных людей
Семейные фотографии известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома
Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома
Самые большие и мощные экскаваторы в мире. ТОП 10. Интересные факты
Самые большие и мощные экскаваторы в мире. ТОП 10. Интересные факты
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#кино#забавно#Мемы#Прикол#конфликт#Великобритания#Китай#ржака
#история#люди#интересно#знаменитости#США#собака#роль#дети#мигранты#соцсети
#СССР#Юмор#в мире#Жизнь#факты#фильм#съемка#искусство#милота#удивительно
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Эта акула может прожить до 500 лет Эта акула может прожить до 500 лет Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Антарктический клыкач: прожорливый альфа-хищник, в чьих жилах течёт антифриз Как утоляют жажду киты и дельфины? Как утоляют жажду киты и дельфины? Рыба, способная превратить обычную рыбалку в экстремальное состязание Рыба, способная превратить обычную рыбалку в экстремальное состязание

На что жалуетесь?

Вернуться