Ротан: прожорливая и выносливая рыба

Интересная информация о жизни рыбы, знакомой многим любителям рыбной ловли.
И восстали ротаны из вод Амурских, и пошла война на уничтожение европейских экосистем... Никто не ждал от скромных дальневосточных рыбин, что они начнут свою победоносную поступь по миру. Но терминаторы с жабрами уже идут по Евразии. Они прожорливы, они приспосабливаются, они распространяются словно вирус!
Название рыбины говорит само за себя — ротан имеет в собственности весьма широкую для такого небольшого тела пасть. 25 голодных сантиметров этого зверя активно терроризируют любой пруд, озеро или любой другой водоем с медленным перемещением водных масс.
Попав в новые воды, ротан быстро разведывает обстановку и определяет себе диету. Происходит это по старому принципу: все полезно, что в рот пролезло. А как мы помним, пасть у рыбины что надо. Поэтому на обед к ротанам отправляются абсолютно все: от насекомых и их личинок до ракообразных и рыб. С такими непривередливыми запросами ротан быстро набирает массу и захватывает небольшие водоемы. Рыб отжимает экологическую нишу у карасей, плотвы и ельцов, пока они совсем не исчезнут. Так за пару лет небольшое озерцо превращается в болото, состоящее лишь из одних ротанов.
Естественно, у ротана есть враги. Карпы, щуки, окуни, судаки — контролируют популяцию ненасытных рыбёшек. Но всех их ротан запросто переживёт, если бахнут крепкие морозы. Вместо холодка по коже у ротана бежит глюкоза и глицерин в крови. Из-за этого внутренние жидкости у рыбы не густеют, и ротан остаётся активен. А если нагрянет зубодробительный минус, чешуйчатый терминатор зароется в ил. Там он способен пережить почти полное промерзание озера. Чего не скажешь о других обитателях водоёмов.
И это при том, что родина ротана — Дальний Восток. Оттуда рыб добрался до Сибири, Средней Азии и Восточной Европы. Частично в этом ему помог человек. Люди сами завезли рыбу в центральные водоёмы страны в середине прошлого века. Из них ротан перебрался до крупнейших артерий Евразии: Волги, Дуная, Дона, Иртыша.
Но ротан способен и к самостоятельным путешествиям. По воздуху! Еще невылупившаяся мелочь пользуется утиными, гусиными и прочими природными авиалиниями. Икра у ротанов липкая. Кладку самка оставляет на мелководье. Там она быстро становится неучтенным багажом на лапках пернатых. При следующей посадке икра отваливается. Так мальки ротанов десантируются в новые водоемы, зачастую, обделенные серьезными хищниками.
Проблема ротанской угрозы стала настолько серьезной, что животина стала персоной нон грата в Евросоюзе. Её туда нельзя импортировать, нельзя разводить, перевозить, продавать и, конечно же, нельзя выпускать на волю. Столь строгие санкции ротан молча проглотил и продолжил захватывать укромные пруды — случаи встречи с ним до сих пор фиксируются.
У нас зверюга тоже попала в черный список и получила обидное прозвище «сорной». Но пока нигде с ротаном не ведётся полноценной борьбы. Ещё не появился тот, кто объединит сопротивление и поднимет людей на бой с неумолимым захватчиком наших прудов!
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