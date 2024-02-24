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Иерархия у креветок: раки создали тоталитарное общество, где подавляют слабых

Иерархия у креветок: раки создали тоталитарное общество, где подавляют слабых

Автор:
24 февраля 2024 09:24
Сообщество : Животные
Метки: животные   иерархия   интересно   креветки   природа   рак   фото   
2639
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Кто бы мог подумать, что среди ракообразных кипят такие страсти? Гигантская речная креветка — это не только 200-300 грамм вкусного, легкоусвояемого мяса. Это ещё и высокий уровень социальности, жёсткая дифференциация по цвету клешней и невероятная любовь от креветководов. Каждый год на рынок продают 200 000 тонн продукции!

Гигантская речная креветка настолько крупнее продаваемых в супермаркетах собратьев, что неопытный человек может перепутать её с речным раком. Те же 30-40 сантиметров длины, до 600 грамм веса и здоровенные, хоть и тонкие клешни. Даже образ жизни практически идентичен: и те и другие ползают по речному дну и едят всё, что не приколочено. Падаль, водоросли, мелкие животные — любая органика найдёт свой последний приют в пищеварительном тракте гигакреветки.

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Всеядность очень понравилась предпринимателям. А ещё им понравилось, что для прудов с креветками не нужно контролировать солёность воды, а температуру достаточно держать в пределах 20-30 градусов. Что особенно легко на родине креветки, в Юго-Восточной Азии. Впоследствии, её стали разводить и в ряде других тёплых регионов: в Африке, Таиланде, Китае, Японии и даже США.

Очень часто такие эксперименты с разведением заканчиваются плохо. Рано или поздно животные сбегают на волю и начинают вытеснять местные виды. Но не в этом случае! За более чем 50 лет разведения речных креветок они так и не смогли основать популяции за пределами ферм, слишком уж это мирные создания.

Однако, несмотря на пачку приятных качеств, несмотря на свои размеры, креветка так и не смогла заменить братьев своих меньших и остаётся деликатесным продуктом. Потому что россыпь положительных качеств почти полностью нивелируется двумя нерешаемыми проблемами. Самая заметная трудность: нестабильные габариты креветок. Выращивать рекордно больших животных невозможно, как бы ты ни старался, ведь размеры самцов зависят от их социального положения.

Большинство самцов — мелочёвка, бесцветные членистоногие с маленькими клешнями. Учёные так и называют их — малые самцы. Речные креветки не растут, когда находятся в состоянии стресса, а малых самцов активно угнетает следующая по иерархии группа — оранжевые клешни. Эти ребята не только крупнее, но и вооружены лучше. Они имеют крепкие и длинные (до 1,5 длины тела!) хваталки, которыми так удобно гонять всякую мелочь.

Но и они не достигают предельно возможных размеров. На несколько сотен креветок приходится один альфа с синими клешнями. Только он раскрывает весь свой потенциал, а длина его клешней в 2 раза превышает длину тела. Он стоит на вершине иерархической пирамиды и ограничивает развитие своих собратьев. А, значит, ограничивает и прибыль, получаемую от выращивания креветок.

И даже если убрать альфу, то ничего не поменяется. Просто один из наиболее крупных оранжевых клешней резко вырастет в размерах и перекрасится. А освободившееся место в рядах «среднего класса» займёт шустрая креветка из низов.

Самцы отличаются не только по внешности. Красавец с синими лапками пользуется огромной популярностью у самок, ведь он не только привлекателен, но и защищает избранных дам в самый ответственный момент их жизни. Перед откладыванием яиц мама-креветка линяет, поэтому её мягкий панцирь временно уязвим даже для самых небольших хищников. На ближайшие несколько дней синелапый самец остаётся со своей дамой сердца и защищает её. А вот оранжевые и малые самцы такой смелости не проявляют, им своя хитиновая шкурка дороже.

Когда самка немного оклемается, а её броня отвердеет, она сгребёт все яйца под головогрудь и будет беречь их как зеницу ока следующие 2 недели. Вылупившиеся личинки и не подумают благодарить родительницу за заботу. Они оседлают водные потоки и отправятся в самую толщу озера или реки, чтобы жевать планктон. На рост до стадии имаго (взрослого организма) у них уйдёт 11 линек и 30-45 дней времени.

Но к размножению они приступят через 5-7 месяцев после рождения, когда хорошенько подрастут. И в этом заключается вторая проблема выращивания наших героев — слишком уж долгая смена поколений. Креветки, которых вы можете найти в супермаркетах проходят этот путь примерно в 2 раза быстрее!

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Метки: животные   иерархия   интересно   креветки   природа   рак   фото   
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3  комментария
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55k
Опиум для народа 11 часов назад
-"раки создали тоталитарное общество, где подавляют слабых"-
- вообще-то это работает в природе у всех, а не раки придумали...
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1k
олег 10 часов назад
вот и полезность сифуд.магазы заполнены этими изделиями.
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39k
Александр 11 часов назад
Сразу вспомнил про Путин - краб ))))
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