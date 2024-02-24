Иерархия у креветок: раки создали тоталитарное общество, где подавляют слабых

Самцы отличаются не только по внешности. Красавец с синими лапками пользуется огромной популярностью у самок, ведь он не только привлекателен, но и защищает избранных дам в самый ответственный момент их жизни. Перед откладыванием яиц мама-креветка линяет, поэтому её мягкий панцирь временно уязвим даже для самых небольших хищников. На ближайшие несколько дней синелапый самец остаётся со своей дамой сердца и защищает её. А вот оранжевые и малые самцы такой смелости не проявляют, им своя хитиновая шкурка дороже.