Овца или бык? Дошёл пешком из Гималаев в Гренландию, чтобы выжить

Итак, наш герой оказался бараном. Хотя, если быть точным – козлом, так как овцы относятся к подсемейству козлиных. Родиной овцебыков были Гималаи, где они жили себе не тужили до наступления Ледникового периода, после чего начали спускаться на равнины в поиске корма и расселяться по Сибири. Они продвигались всё дальше на северо-восток, пока не перешли из Чукотки на Аляску по Берингову проливу.

Потом быки двинулись на восток и заселили арктические зоны континента, и дошли до Гренландии. В это время люди уже овладели копьями и стали активно выбивать крупную плейстоценовую мегафауну – мамонтов, шерстистых носорогов, и, собственно овцебыков.