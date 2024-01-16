Овца или бык? Дошёл пешком из Гималаев в Гренландию, чтобы выжить

Это необычный зверь с нелёгкой судьбой и долгим эволюционным путём, который он проделал ради выживания.
Итак, наш сегодняшний герой – овцебык (Ovibos moschatus). Как видно из названия, учёные долго не могли понять куда его отнести, к быкам или овцам. По размеру, вроде бы бык, а внешне больше похож на барана.
Точку в спорах поставила возможность проводить генетический анализ, в ходе которого была поставлена точка в происхождении этих необычных животных.
Итак, наш герой оказался бараном. Хотя, если быть точным – козлом, так как овцы относятся к подсемейству козлиных. Родиной овцебыков были Гималаи, где они жили себе не тужили до наступления Ледникового периода, после чего начали спускаться на равнины в поиске корма и расселяться по Сибири. Они продвигались всё дальше на северо-восток, пока не перешли из Чукотки на Аляску по Берингову проливу.
Потом быки двинулись на восток и заселили арктические зоны континента, и дошли до Гренландии. В это время люди уже овладели копьями и стали активно выбивать крупную плейстоценовую мегафауну – мамонтов, шерстистых носорогов, и, собственно овцебыков.
Животным приходилось уходить всё дальше и дальше на север, где человеку было не выжить. В результате такого медленного отступления, овцебыки приобрели ряд эволюционных адаптаций, позволяющих выживать им в без преувеличения экстремальных условиях.
Шерсть их стала очень длинной, состоящей из четырёх групп: направляющих волос, остевых, промежуточных и пуховых. Последние, в свою очередь, делятся на две подгруппы. Пуховой волос овцебыка в восемь раз теплее овечьих.
Кроме того, животное смотрится параллелепипедом, не имея выступающих частей, чтобы максимально сократить теплопотери. В момент опасности стадо выстраивается кольцом, внутри которого самки и детёныши. Питаются звери аскетично: выкапывая их под снега ту немногую растительность, которая успевает вырасти за короткое арктическое лето.
В дикой природе зверь сохранился лишь в Канаде и Гренландии, проделав долгий путь к своему выживанию. К настоящему моменту в нашей стране этот вид реинтродуцирован и успешно акклиматизирован, в частности на Таймыре, Ямале и Якутии. Будем надеятся, что скоро популяция этих замечательных животных увеличится, и мы сможем увидеть их и в менее экстремальных местах
Источник:
- Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике
- Индский дельфин: слепые киты грязных рек Пакистана
- Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран
- Колумбийская коата: их мёртвенно-леденящий взгляд пробирает до мурашек
- Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу