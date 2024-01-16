FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15707 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Овца или бык? Дошёл пешком из Гималаев в Гренландию, чтобы выжить

Овца или бык? Дошёл пешком из Гималаев в Гренландию, чтобы выжить

Автор:
16 января 2024 09:10
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   овцебык   природа   удивительно   фото   
907
6

Это необычный зверь с нелёгкой судьбой и долгим эволюционным путём, который он проделал ради выживания.

Итак, наш сегодняшний герой – овцебык (Ovibos moschatus). Как видно из названия, учёные долго не могли понять куда его отнести, к быкам или овцам. По размеру, вроде бы бык, а внешне больше похож на барана.

×
×


Точку в спорах поставила возможность проводить генетический анализ, в ходе которого была поставлена точка в происхождении этих необычных животных.

Итак, наш герой оказался бараном. Хотя, если быть точным – козлом, так как овцы относятся к подсемейству козлиных. Родиной овцебыков были Гималаи, где они жили себе не тужили до наступления Ледникового периода, после чего начали спускаться на равнины в поиске корма и расселяться по Сибири. Они продвигались всё дальше на северо-восток, пока не перешли из Чукотки на Аляску по Берингову проливу.

Потом быки двинулись на восток и заселили арктические зоны континента, и дошли до Гренландии. В это время люди уже овладели копьями и стали активно выбивать крупную плейстоценовую мегафауну – мамонтов, шерстистых носорогов, и, собственно овцебыков.

Животным приходилось уходить всё дальше и дальше на север, где человеку было не выжить. В результате такого медленного отступления, овцебыки приобрели ряд эволюционных адаптаций, позволяющих выживать им в без преувеличения экстремальных условиях.

Шерсть их стала очень длинной, состоящей из четырёх групп: направляющих волос, остевых, промежуточных и пуховых. Последние, в свою очередь, делятся на две подгруппы. Пуховой волос овцебыка в восемь раз теплее овечьих.

Кроме того, животное смотрится параллелепипедом, не имея выступающих частей, чтобы максимально сократить теплопотери. В момент опасности стадо выстраивается кольцом, внутри которого самки и детёныши. Питаются звери аскетично: выкапывая их под снега ту немногую растительность, которая успевает вырасти за короткое арктическое лето.


В дикой природе зверь сохранился лишь в Канаде и Гренландии, проделав долгий путь к своему выживанию. К настоящему моменту в нашей стране этот вид реинтродуцирован и успешно акклиматизирован, в частности на Таймыре, Ямале и Якутии. Будем надеятся, что скоро популяция этих замечательных животных увеличится, и мы сможем увидеть их и в менее экстремальных местах

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   интересно   овцебык   природа   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284405



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг своей страны перед императором Японии
Как советский спортсмен оказался единственным человеком, отказавшимся склонить флаг...
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Часы-головоломка. Кто-то разозлится, а кто-то будет в восторге
Не стоит недооценивать специалистов из России и других не европейских стран
Не стоит недооценивать специалистов из России и других не европейских стран
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезёт в следующий раз

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#автомобили#машина#Реакция#аварии#авто аварии#кошка#Еда
#животные#люди#в мире#автомир#забавно#Россия#ДТП#собака#подборка#сарказм
#Юмор#позитив#интересное#кот#интересно#фильм#кино#история#полиция#алкоголь
Не стоит недооценивать специалистов из России и других не европейских стран Не стоит недооценивать специалистов из России и других не европейских стран Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу Мужчина сфотографировал «сказочного лося» в лесу Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку Индский дельфин: слепые киты грязных рек Пакистана Индский дельфин: слепые киты грязных рек Пакистана Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран Морской леопард: то милашка, то кровожадный тиран

На что жалуетесь?

Вернуться