Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике

Американский герпетолог сравнил ширину пасти африканской яичной змеи с другими безногими рептилиями и выяснил, что её рот открывается в 2,5-7 раз шире, чем у других змеюк! И это, конечно, очень интересно, но не совсем понятно: а зачем?
А затем, что все 9 видов из рода африканских яичных змей подсели на страшный пищевой наркотик: невероятно богатое ресурсами содержимое яиц. Только вот добраться до вожделенного запаса пищи крайне сложно. Он защищён мощной скорлупой, а у яичных змей нет ни размеров, ни силы для её прокусывания. В них от силы всего от 20 до 100 сантиметров длины!
Казалось бы, если размеры не позволяют, то просто не разевай роток на чужой белок. В мире сотни видов змей, которые питаются крысами да насекомыми. Но яичные змеи не захотели отказываться от невероятно питательной субстанции, поэтому разработали целую операцию по взлому скорлупы.
Чаще всего змеи выходят на поиски пропитания по ночам, когда их главные враги — хищные птицы и более крупные змеи — спят. Они ищут гнёзда на лесной подстилке, в кронах деревьев и даже на скалах гор. А когда рептилия находит вожделенный обед, змея натягивается на яичко, словно чулок — на ногу. Тонкие кости черепа послушно расходятся в стороны, а связки и кожа растягиваются до экстремальных величин.
Дайте яичной змейке пару минут покоя, и она проглотит яйцо. Но сам процесс на этом не закончится. Мускулистые мышцы пищевода будут проталкивать яичко глубже, пока оно не наткнётся на... отростки позвоночника? Да, всё верно. Выросты шейных позвонков проникают прямо в пищевод рептилии! Крепкие и острые кости легко пробьют скорлупу, после чего содержимое яйца само потечёт в желудок, а остальное рептилия просто отрыгнёт.
Всем такая диета хороша: она питательна, вкусна, яйца не дают сдачи и вообще абсолютно инертны во время поедания. Но есть у неё и два серьёзных недостатка. Первый из них: чрезмерная фиксация на одном источнике пищи. Яичные змеи способны проглатывать яйки диаметром до 5 сантиметров и весом с самих себя. Теоретически в них бы и крыски с мышками влезли, но ловить их рептилия разучилась.
Тонкие кости ломаются при любом сопротивлении добычи, зубки превратились в маленькие пеньки, а позвоночник-открывашка попросту не даст пройти добыче дальше шейного отдела. Да и обездвижить жертву не получится: яда у животных нет совсем. Хоть они и притворяются токсичными при встрече с хищниками, изображая из себя белобрюхую эфу, но это лишь фикция, предназначенная для спасения собственной шкурки.
Другая проблема, с которой сталкиваются животинки, — сезонность пищи. Большинство птиц гнездятся 1-2 раза в год, отчего межсезонье яичные змейки вынуждены проводить на голодном пайке. Ну а когда птицы начинают плодиться, наши герои входят в раж и стараются раздобыть как можно больше доз питательного внутрияичного бульончика. Ведь следующий сезон голодовки они смогут пережить лишь благодаря запасам жира.
Источник:
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