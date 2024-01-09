Яичная змея: ради пищи экстремально растягивает глотку и отрастила «зубы» на позвоночнике

Всем такая диета хороша: она питательна, вкусна, яйца не дают сдачи и вообще абсолютно инертны во время поедания. Но есть у неё и два серьёзных недостатка. Первый из них: чрезмерная фиксация на одном источнике пищи. Яичные змеи способны проглатывать яйки диаметром до 5 сантиметров и весом с самих себя. Теоретически в них бы и крыски с мышками влезли, но ловить их рептилия разучилась.