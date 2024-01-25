Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?

Если бы место действия басни Крылова про ворону, лису и кусок сыра было в Америке, никто бы с пернатой церемониться не стал. Потому что там живёт наша сегодняшняя героиня — серая лисичка-сестричка. И ей не нужно петь дифирамбы глупым птицам, она запросто может сама забраться на дерево и отобрать заветный сырочек!
Серая лиса — очень оригинальный представитель всего большого и разношёрстного семейства псовых. Живёт она по всей Северной Америке, исключая самые северные регионы. На сегодняшний день известно 16 подвидов серых лис. Однако ни один из них не является родственником привычных нам рыжих плутовок. Другим видам диких лис, собак и койотов эти зверушки — тоже седьмая вода на киселе. Полногеномное секвенирование говорит, что эволюционные пути серых лис и всех остальных представителей псовых разошлись в самом начале формирования подсемейства. Проще говоря, эти шерстяные, как двоюродные бабушки-дедушки для всех современных волкопсов.
Ввиду такой древности, у серых лисиц и сейчас можно заметить архаичные черты как во внешности, так и в поведении. Размером серая лиса примерно в полтора раза меньше привычной, рыжей. Запросы у плутовок тоже заниженные — так уж вышло, что более современные животины в морде лица койотов, волков и тех же рыжих лис обходят старушенций и по силе, и по размерам.
Но есть у серых лисичек и парочка козырей в рукаве. С рукавов мы и начнём: у животин имеется особое снаряжение — втягивающиеся когти! Такое приспособление не типично для представителя псовых. По крайне мере, современных. А вот у древних хищников такая фича имелась. Её лисичка бережно сохранила и пронесла сквозь века эволюции.
Благодаря выдвижным коготкам лисы не просто легко взбираются на самые высокие деревья, но и очень ловко прыгают с ветки на ветку. Такой навык спасает жизнь от наземных хищников-родственников. Да и покушать на деревьях можно обнаружить: в отличие от большинства представителей семейства, серые сестрички всеядны. В тёплое и урожайное время года доля вегетарианских блюд в меню животин достигает 70%! В остальное время лисы охотятся на мелкую добычу: мышей, ящерок и всяких букашек.
Бывает так, что животина ловит или находит чуть больше вкусняшек, чем сможет съесть за один присест. В таком случае серая роет ямку, складывает туда провиант, закапывает и метит клад. Зачем? Во-первых, чтобы точно никто на него не позарился, а во-вторых, чтобы самой потом не забыть, где и что лежит. Неприхотливость и запасливость — второй козырь в лапках у наших героинь!
Третий козырь животины делят на двоих. Уже догадались, о чём речь? Серые лисы — наглядный пример здоровых семейных отношений, где царит взаимовыручка и поддержка. Всё начинается с приходом тепла. Самцы демонстративно дерутся за самок и территорию, после чего дама с победителем удаляется жить долго и счастливо. Вместе они строят укромное гнездо: лисица занимается бытом и утеплением семейного гнёздышка, а лис добывает еду на двоих.
После непродолжительной беременности длиною в два месяца на свет появится до 7 беспомощных маленьких комочков. Молодняк проведёт с родителями всю осень и зиму, обучаясь у родителей премудростям лисьей жизни. И ведь работает!
Средняя продолжительность жизни диких животных 6-10 лет. Что недурно, учитывая, что слопать их может любой крупный и средний хищник. Люди тоже вносят свой вклад в уменьшение популяции: мех серых лисиц считается хорошим сырьём для одежды и других изделий. Благо, хоть от потери среды обитания зверькам не грозит вымирание. Из-за давления других хищников плутовки часто выходят к людям, селятся вдоль дорог неподалёку от человеческих построек.
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