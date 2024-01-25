Серая лиса: что за странные псы-обезьяны?

Бывает так, что животина ловит или находит чуть больше вкусняшек, чем сможет съесть за один присест. В таком случае серая роет ямку, складывает туда провиант, закапывает и метит клад. Зачем? Во-первых, чтобы точно никто на него не позарился, а во-вторых, чтобы самой потом не забыть, где и что лежит. Неприхотливость и запасливость — второй козырь в лапках у наших героинь!