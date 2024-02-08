Два великовозрастных гопника жестоко избили двух 16-летних подростков и их подругу в одном из подъездов в Тюмени. Больше всех досталось парню с кадетской звездой на шапке. Один из нападавших стянул с него головной убор возле так называемой наливайки, расположенной в жилом доме, и потребовал за возврат 500 рублей.

Естественно, подросток платить отказался. И словесный конфликт быстро перерос в избиение школьников, которые, как пишут СМИ, "даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории".