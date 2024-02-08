Одного из нападавших уже задержали.
Два великовозрастных гопника жестоко избили двух 16-летних подростков и их подругу в одном из подъездов в Тюмени. Больше всех досталось парню с кадетской звездой на шапке. Один из нападавших стянул с него головной убор возле так называемой наливайки, расположенной в жилом доме, и потребовал за возврат 500 рублей.
Естественно, подросток платить отказался. И словесный конфликт быстро перерос в избиение школьников, которые, как пишут СМИ, "даже не сопротивлялись в силу возраста и разной весовой категории".
"Сын вызвал такси, ребята спустились его проводить. Вдруг через стеклянную дверь с улицы начали стучать. Сын подумал, что люди хотят зайти в подъезд, и открыл дверь. Сразу начались претензии от мужчин: «Почему у тебя шапка со звездой? Ты служил, что ли?» Сын ответил, что нет — он у меня до девятого класса учился в кадетской школе. Мужчина сорвал с ребёнка шапку и начал уходить", — рассказала мать одного из пострадавших.
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Отмечается, что нападавшие спутали кадетскую звезду с армейской. И, судя по всему, решили предъявить школьнику претензии касательно того, что не отслуживший человек не имеет права носить такие вещи. Примечательно, что во время избиения один из мужчин называл себя смотрящим по району. Теперь будет смотрящим за парашей. Их личности установлены, один уже обезьяннике, второй ещё в бегах. Задержанный, к слову, ранее отсидел в тюрьме 9 лет.
"Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев несовершеннолетним. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — сообщили в местной прокуратуре.
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Но вспоминаю свое детство - мы, в 16 лет, могли алкашам и ввалить. Через одного были, кто боксер, кто самбист, кто каратист. Надо ребятам физуху подтянуть! И что-нибудь ударно-дробящее в кармане разместить - раз район такой...
ИМХО это ограбление. Открытое хищение имущества. Прикольно будет на зоне рассказывать что присел за шапку...
Это же, в конце-то концов, не беспредел нападения иностранных специалистов, потерявших человеческий облик и не имеющих навыка пребывания в цивилизованном обществе.
вам только вчера мэр какой-то заявил, что избиение девочки это рядовой случай!
Хотя ребёнок попал в больницу с черепно-мозговой травмой.