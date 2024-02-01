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В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку

В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку

Автор:
01 февраля 2024 15:16
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   девочка   избиение   издевательства   подростки   полиция   щелково   
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Позже запилили об этом ролик и выложили в сеть. Видимо, хотели прославиться.

В Щелково толпа подростков перегородила путь 14-летней девочке на коньках. Они кинули рядом с ней дымовую шашку, повалили девчонку в снег, один из парней ударил её ногой в живот.

Когда девочка встала и попыталась скрыться - её догнали и снова начали пинать. Позже сделали ролик об этом под музыку из сериала «Слово пацана» и выложили в интернет.

Личности парней уже установили, одного из них задержали. Как заявляет отец одного из участника этого избиения, его сын гулял со своей подругой и повстречал девушку, с которой давно конфликтовал. Как это оправдывает избиение ногами и кидание «фаера» - родитель не уточнил.

Зато о хулиганах рассказали местные жители.

Все они живут в Лосино-Петровске. Про подростка, которая первая начала избивать девочку, знаю всю информацию, где живет и так далее. Про девочку, которую избили, ничего не знаю. Они ещё на хвосте поезда катались каждый день - с Монино до Бахчиванджи и Ярославского вокзала. Они из неблагополучных семей, можно так сказать, - сообщила одна из тех, кто уже знаком с проделками гопников.

Они местные. Давно ходят, беспризорничают по городу. Раньше кошек убивали. Это уже года три назад было, - поделилась другая жительница города.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Вскоре задержат и остальных участников избиения.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   девочка   избиение   издевательства   подростки   полиция   щелково   
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36  комментариев
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553
Funny Час назад
Использовать слова подростки и парни тут неуместно. Это самые натуральные животные
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4k
Руслан Минуту назад
Очень жаль, что нельзя отправить на урановые рудники. Сдохли бы пораньше и какую-никакую пользу принесли.
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3k
Максим Макашев 6 минут назад
Про полицию сериалы уже приелись. Стали создавать фильмы про таких вот у6людков. Может быть что то надо в киноиндустрии "поправить"? И поправить невъе6666енно?
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59k
dima423 8 минут назад
Даже комментировать такое сложно...просто конченные. Еще и опасные для общества... что делать с такими? - Отправлять на малолетку, создавать для них настолько ужасные условия, чтобы после выхода, боялись даже перднуть громче положенного, не то что закон нарушить, лишь бы туда снова не вернуться....
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276
ivandike 9 минут назад
На месте отца девочки от.издил бы родителей этих уродов, потом отпрысков до кровавых соплей
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
много разных коментариев порочитал,
"один из парней ударил её ногой в живот" он со своей женой так же знакомится будет? хотя с такими повадками их ждёт петушиное место на зоне.
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20k
anpetrof 12 минут назад
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276
ivandike 12 минут назад
Кто этих выродков на свет плодил к отведсвености
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7k
alex 17 минут назад
Что за дичь? Детей "закопать" с родителями, не в прямом смысле
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666
Александр 17 минут назад
Что там Михалков выл? Что фильм не причем, во всем виноваты родители и их воспитание?! У многих родителей к огромному сожалению, нет времени на воспитание в должном объеме, работают, а многие выживают. Вот и воспитывает детей улица, школа, ютуб и сериальчики! Сериал отвратный, злой и жестокий, не ко времени и не к месту! Режиссер сериала откровенная пятая колонна!
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7k
Alex 22 минуты назад
Сжечь тварей!
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−4
4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Нужен закон по которому до 14 лем за преступления ребёнка уголовно отвечает его родители. Увидите как сразу займутся воспитание детей... Родителям сразу станет интересно где их дети с кем и чем занимаются.
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226
Фрол Отвратительный Мужик 8 минут назад
Мысль хорошая,но такого никогда не будет.Если что и возможно,то только административный штраф,или общественное порицание,но это и сейчас есть,но эти люди за своих ушлёпков это мизер могут платит каждый день,а критику в свой адрес принимают как бальзам на душу.Сегодня вы его отругали,завтра вечером его сынок вам постеклит окна.Накладка для вас большая.
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652
Наташка Полчаса назад
Как уже достали вплетать сериал, это воспитание!
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5k
Феликс Дзержинский 36 минут назад
Обсмотрелись слово петуха и начали петушиться петухи во всех регионах страны.
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6k
Трям 41 минуту назад
Идиоты! До сих пор не знают для чего девочки нужны... пока только в петардах разбираются.
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13k
Copycat 45 минут назад
Че то в этот раз не вижу людей в коментах которые бы защищали сериал, неужели не успели придти

я всегда говорил что дети они как губки, они впитываю всё до определенного момента пока не обзаведутся зачатками критического мышления

покажи им фильм с "крутым героем" и будут пытаться быть на него похожим, даже если с моральной точки зрения этот "герой" мудак, его просто правильно преподнесли

ну сериал про ауе-уродов в прямо смысле, и они показаны там так как будто надо с них пример брать, что собственно и происходит

если бы создатели сериала хотели показать как это "плохо" то они бы снимали бы по другому, что то вроде документального кино и старались бы наоборот выставить всех этих маратиков и прочих чертей в плохом свете, показывать что люди это гнилые и их понятия и "пацанская честь" работает только тогда когда это им выгодно
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26k
ЦСКА 52 минуты назад
Ну это выродки состоявшиеся! Прямая дорога вот сюда, без других вариантов!
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83
Roi.ru 53 минуты назад
Чм..шники малолетние!
В очередной раз дают понять что нужно снижать возраст уголовной ответственности для тех кто совершает тяжкие преступления!
На сайте ROi(точка)ru есть инициатива - Снижение возраста уголовной ответственности в свете реальной общественной опасности деяний малолетних .
Для того чтобы инициатива ушла в правительство нужно набрать 100 000 голосов.
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11k
Борис Карабанов Час назад
Зверьки. Их характерный стиль - стаей на одного. Вообще в человеческом сознании не укладывается подобное поведение.
Лишить гражданства и выслать родителей вместе с малолетними выродками.
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6k
Харон Час назад
найти и разодрать как жаб.
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August

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