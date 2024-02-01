В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку

В Щелково толпа подростков перегородила путь 14-летней девочке на коньках. Они кинули рядом с ней дымовую шашку, повалили девчонку в снег, один из парней ударил её ногой в живот.

Когда девочка встала и попыталась скрыться - её догнали и снова начали пинать. Позже сделали ролик об этом под музыку из сериала «Слово пацана» и выложили в интернет.