В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку

Позже запилили об этом ролик и выложили в сеть. Видимо, хотели прославиться.
В Щелково толпа подростков перегородила путь 14-летней девочке на коньках. Они кинули рядом с ней дымовую шашку, повалили девчонку в снег, один из парней ударил её ногой в живот.
Когда девочка встала и попыталась скрыться - её догнали и снова начали пинать. Позже сделали ролик об этом под музыку из сериала «Слово пацана» и выложили в интернет.
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Личности парней уже установили, одного из них задержали. Как заявляет отец одного из участника этого избиения, его сын гулял со своей подругой и повстречал девушку, с которой давно конфликтовал. Как это оправдывает избиение ногами и кидание «фаера» - родитель не уточнил.
Зато о хулиганах рассказали местные жители.
Все они живут в Лосино-Петровске. Про подростка, которая первая начала избивать девочку, знаю всю информацию, где живет и так далее. Про девочку, которую избили, ничего не знаю. Они ещё на хвосте поезда катались каждый день - с Монино до Бахчиванджи и Ярославского вокзала. Они из неблагополучных семей, можно так сказать, - сообщила одна из тех, кто уже знаком с проделками гопников.
Они местные. Давно ходят, беспризорничают по городу. Раньше кошек убивали. Это уже года три назад было, - поделилась другая жительница города.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Вскоре задержат и остальных участников избиения.
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"один из парней ударил её ногой в живот" он со своей женой так же знакомится будет? хотя с такими повадками их ждёт петушиное место на зоне.
P.s.сериал не защищаю, просто нельзя смотреть фильм или сериал одним глазом.
Так что, нужно и их сажать и родителей.
я всегда говорил что дети они как губки, они впитываю всё до определенного момента пока не обзаведутся зачатками критического мышления
покажи им фильм с "крутым героем" и будут пытаться быть на него похожим, даже если с моральной точки зрения этот "герой" мудак, его просто правильно преподнесли
ну сериал про ауе-уродов в прямо смысле, и они показаны там так как будто надо с них пример брать, что собственно и происходит
если бы создатели сериала хотели показать как это "плохо" то они бы снимали бы по другому, что то вроде документального кино и старались бы наоборот выставить всех этих маратиков и прочих чертей в плохом свете, показывать что люди это гнилые и их понятия и "пацанская честь" работает только тогда когда это им выгодно
Ну эти недомерки, падаль, я бы сказал даже, избили бы девочку и без сериала.
В очередной раз дают понять что нужно снижать возраст уголовной ответственности для тех кто совершает тяжкие преступления!
На сайте ROi(точка)ru есть инициатива - Снижение возраста уголовной ответственности в свете реальной общественной опасности деяний малолетних .
Для того чтобы инициатива ушла в правительство нужно набрать 100 000 голосов.
Лишить гражданства и выслать родителей вместе с малолетними выродками.