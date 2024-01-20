Кадры с нападением змей показали, как они на самом деле убивают

Учёный-герпетолог Билл Райерсон решил провести эксперимент со змеями. Он заснял в замедленной съёмке, как нападают на грызунов некоторые виды змей, и обнаружил, что в зависимости от зубов их можно разделить на две большие категории.
Герпетолог Билл Райерсон заснял в замедленной съёмке нападение змей на мертвых грызунов. Он обнаружил, что всех змей можно разделить на две категории в зависимости от того, как они атакуют - а также от их зубов. Первая категория - те, что нападают "ударом". Эти змеи молниеносно атакуют сверху, вонзая в добычу иглоподобные зубы, расположенные в передней части нижней челюсти, а затем поворачивают голову, чтобы впрыснуть яд или задушить жертву. К таким змеям относятся многие удавы, например обыкновенный удав (Boa constrictor) и питоны.
Змеи второй группы "наносят удары медленнее и не так широко открывают пасть", а также захватывают жертву обеими челюстями. К таким относятся королевские змеи, обыкновенные сосновые змеи (Pituophis melanoleucus) и некоторые наземные удавы. Герпетологи долгое время рассматривали только клыки змей, в основном игнорируя остальные зубы - они полагали, что они все одинаковые и не расскажут много об эволюции змей. Но исследование Райерсона говорит об обратном: на самом деле, по всем зубам змей можно отследить их эволюцию, а также, определить, как они будут нападать.
Райерсон с помощью рентгена просканировал челюсти и зубы почти 70 змей 13 видов. Он обнаружил, что зубы у змей первой группы становились короче, шире и более изогнутыми по направлению к горлу. У змей второй группы, которые нападают медленнее - напротив, были широкие, изогнутые зубы по всей верхней и нижней челюсти.
"Меня удивило то, насколько хорошо форма зубов соответствует поведению змеи при нападении. Это вдохновило меня на дальнейшие исследования, где я проанализирую больше видов змей," - говорит учёный.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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