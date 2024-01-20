Кадры с нападением змей показали, как они на самом деле убивают

Змеи второй группы "наносят удары медленнее и не так широко открывают пасть", а также захватывают жертву обеими челюстями. К таким относятся королевские змеи, обыкновенные сосновые змеи (Pituophis melanoleucus) и некоторые наземные удавы. Герпетологи долгое время рассматривали только клыки змей, в основном игнорируя остальные зубы - они полагали, что они все одинаковые и не расскажут много об эволюции змей. Но исследование Райерсона говорит об обратном: на самом деле, по всем зубам змей можно отследить их эволюцию, а также, определить, как они будут нападать.