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Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

Автор:
25 января 2024 18:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   нападение   полиция   травмы   фаллоимитатор   
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Нападавшие всерьёз полагали, будто пострадавший не заявит в полицию из-за того, что его избили секс-игрушкой.

Нападение на таксиста Ивана произошло 24 января утром на улице Дыбенко на севере Москвы. Четверо мужчин решили отомстить мужчине за словесный конфликт на дороге, который произошёл около месяца назад. Подготовились за это время они основательно.


На разборки пришли с фаллоимитатором, размером с дубинку, а также травматом и перцовым баллончиком. Также мстители разработали тактику нападения: один избивал парня секс-игрушкой, второй — ногами, третий — снимал экзекуцию на камеру, а четвёртый стоял перед подъездом и наблюдал, чтобы не было свидетелей. Вот только "гениальные" мстители забыли про установленную в домофоне камеру, благодаря которой личности всех злоумышленников установили меньше чем за сутки.

Одновременно смешное и жуткое в конфликте — это выбор орудия. Нападавшие всерьёз считали, что избитый фаллоимитатором таксист на пойдёт в полицию, потому что ему будет стыдно. Нетрудно догадаться, откуда у этих пещерных нелюдей подобные этические нормы.


"Возле подъезда они достали резиновый фаллос. Говорят, будем тебя бить им, чтобы ты заявление не писал в полицию", — рассказал пострадавший.

Что касается наказания, то пока непонятно, будет ли это уголовная или административная статья. Многое зависит от полученных Иваном травм.


"Если нападавшие высказывали потерпевшему угрозы убийством, либо причинение ему тяжкого вреда здоровью, то в таком случае действия нападавших будут квалифицированы по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации и им будет грозить срок до пяти лет лишения свободы", – рассказал столичный адвокат Сергей Киреев.


Источник:

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Метки: Видео   Москва   нападение   полиция   травмы   фаллоимитатор   
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17  комментариев
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1k
Александр 50 минут назад
Да не готовились они, просто со своим пришли.
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30
Егор 2 минуты назад
сыновья униженных петухов - они все такие
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
Какое поле - такие и биты...
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2k
КолдурасЪ Полчаса назад
Дети гор уже не те
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13k
Владимир Полчаса назад
Ну там куда эти макаки попадут, пригодится.
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5k
Peter Griffin Полчаса назад
Это очень негигиенично пользоваться одной зубной щёткой на четверых.
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42k
Сергей 36 минут назад
Злопамятные скоты, целый месяц готовились сучары.
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7k
Alex 39 минут назад
Чурки видимо снашали друг друга накануне )))
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851
АртемШишков 43 минуты назад
Как обычно толпой и при всём при этом ещё ссуться, а средство нападения это походу он из дружка своего достал
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18k
banzai7 44 минуты назад
Благородные горцы как всегда нападают толпой на одного.
Я не разжигаю, просто не могу уважать таких.
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6k
hhwost 44 минуты назад
а-а-а!!!
фаршмак конкретный, опустили пацана!


хорошо ещё просто избили, а если бы...
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24k
сеньор Леонсио 46 минут назад
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