Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

Нападавшие всерьёз полагали, будто пострадавший не заявит в полицию из-за того, что его избили секс-игрушкой.
Нападение на таксиста Ивана произошло 24 января утром на улице Дыбенко на севере Москвы. Четверо мужчин решили отомстить мужчине за словесный конфликт на дороге, который произошёл около месяца назад. Подготовились за это время они основательно.
На разборки пришли с фаллоимитатором, размером с дубинку, а также травматом и перцовым баллончиком. Также мстители разработали тактику нападения: один избивал парня секс-игрушкой, второй — ногами, третий — снимал экзекуцию на камеру, а четвёртый стоял перед подъездом и наблюдал, чтобы не было свидетелей. Вот только "гениальные" мстители забыли про установленную в домофоне камеру, благодаря которой личности всех злоумышленников установили меньше чем за сутки.
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Одновременно смешное и жуткое в конфликте — это выбор орудия. Нападавшие всерьёз считали, что избитый фаллоимитатором таксист на пойдёт в полицию, потому что ему будет стыдно. Нетрудно догадаться, откуда у этих пещерных нелюдей подобные этические нормы.
"Возле подъезда они достали резиновый фаллос. Говорят, будем тебя бить им, чтобы ты заявление не писал в полицию", — рассказал пострадавший.
Что касается наказания, то пока непонятно, будет ли это уголовная или административная статья. Многое зависит от полученных Иваном травм.
"Если нападавшие высказывали потерпевшему угрозы убийством, либо причинение ему тяжкого вреда здоровью, то в таком случае действия нападавших будут квалифицированы по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации и им будет грозить срок до пяти лет лишения свободы", – рассказал столичный адвокат Сергей Киреев.
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Все пользовались и пользовались в своем узком кругу.
Я не разжигаю, просто не могу уважать таких.
Нет ничего более верного и убеждающего для разжигания русского национализма, чем такое их поведение.
фаршмак конкретный, опустили пацана!
хорошо ещё просто избили, а если бы...