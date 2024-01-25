Москвича избили фаллоимитатором из-за дорожного конфликта

Нападение на таксиста Ивана произошло 24 января утром на улице Дыбенко на севере Москвы. Четверо мужчин решили отомстить мужчине за словесный конфликт на дороге, который произошёл около месяца назад. Подготовились за это время они основательно.

На разборки пришли с фаллоимитатором, размером с дубинку, а также травматом и перцовым баллончиком. Также мстители разработали тактику нападения: один избивал парня секс-игрушкой, второй — ногами, третий — снимал экзекуцию на камеру, а четвёртый стоял перед подъездом и наблюдал, чтобы не было свидетелей. Вот только "гениальные" мстители забыли про установленную в домофоне камеру, благодаря которой личности всех злоумышленников установили меньше чем за сутки.