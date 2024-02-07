"На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку"

После волны негатива видео заинтересовались в полиции. По итогам проверки в отношении родителей двух подростков (именинницы и её 16-летнего друга) были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних»





Вот только штраф составит от 100 до 500 рублей. Вряд ли кто из родителей примет всерьез такое наказание.