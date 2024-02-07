"На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку"

Вообще-то, это был праздник в честь дня рождения 15-летней девочки, но по мнению многих интернет-пользователей, происходившее иначе как развратом не назовёшь.
В Уфе вызвали небывалый резонанс видео с вечеринки с подростками. Тинейджеры отмечали день рождения юной девушки, но вели себя так развязно и по-взрослому, что могли бы дать фору участникам "голой" тусовки в баре "Мутабор".
Внимание! Во всех видео этого поста присутствуют кадры 18+ и нецензурная лексика!
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На опубликованных видео - молодёжь очень весело проводит время: одна девушка в трусах сидит на парне, другую в лимузине шлёпают по ягодицам, кто-то танцует на столе с едой, а именинница и вовсе встречает гостей в нижнем белье.
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Кстати, судя по этому видео, родители именинницы были в курсе происходящего.
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Видео улетели в сеть и закономерно вызвали много обсуждений.
Интернет-пользователи удивлялись: по возрасту - еще дети, а ведут себя как видавшие виды взрослые.
Вскоре один из парней - тот, что на видео был с накрашенными губами - начал объясняться. Дескать, и алкоголя на празднике не было, а бутылки - для контента, и он не гей, а вел себя вызывающе, т.к. в тот момент играл...
После волны негатива видео заинтересовались в полиции. По итогам проверки в отношении родителей двух подростков (именинницы и её 16-летнего друга) были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних»
Вот только штраф составит от 100 до 500 рублей. Вряд ли кто из родителей примет всерьез такое наказание.
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Хотя подростки на драйве и под одобрительные возгласы и не на такое способны...
А долбобеи и тупизна- плодит тупизну