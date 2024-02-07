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"На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку"

"На Москву насмотрелись": в Уфе подростки устроили свою "голую вечеринку"

Автор:
07 февраля 2024 13:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   УФА   административное нарушение   голая вечеринка   день рождения   дети   подростки   
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Вообще-то, это был праздник в честь дня рождения 15-летней девочки, но по мнению многих интернет-пользователей, происходившее иначе как развратом не назовёшь.

В Уфе вызвали небывалый резонанс видео с вечеринки с подростками. Тинейджеры отмечали день рождения юной девушки, но вели себя так развязно и по-взрослому, что могли бы дать фору участникам "голой" тусовки в баре "Мутабор".


Внимание! Во всех видео этого поста присутствуют кадры 18+ и нецензурная лексика!


На опубликованных видео - молодёжь очень весело проводит время: одна девушка в трусах сидит на парне, другую в лимузине шлёпают по ягодицам, кто-то танцует на столе с едой, а именинница и вовсе встречает гостей в нижнем белье.


Кстати, судя по этому видео, родители именинницы были в курсе происходящего.


Видео улетели в сеть и закономерно вызвали много обсуждений.



Интернет-пользователи удивлялись: по возрасту - еще дети, а ведут себя как видавшие виды взрослые.


Вскоре один из парней - тот, что на видео был с накрашенными губами - начал объясняться. Дескать, и алкоголя на празднике не было, а бутылки - для контента, и он не гей, а вел себя вызывающе, т.к. в тот момент играл...



После волны негатива видео заинтересовались в полиции. По итогам проверки в отношении родителей двух подростков (именинницы и её 16-летнего друга) были составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Материалы будут направлены для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних»


Вот только штраф составит от 100 до 500 рублей. Вряд ли кто из родителей примет всерьез такое наказание.

Источник:

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Метки: Видео   УФА   административное нарушение   голая вечеринка   день рождения   дети   подростки   
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39  комментариев
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3k
Шапкин 4 часа назад
Где сиськи???
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1k
Kra 11 минут назад
они точно ничего не употребляли?...

Хотя подростки на драйве и под одобрительные возгласы и не на такое способны...
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35k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Осталось в доме престарелых голую вечеринку провести.
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15k
Vital Idol 50 минут назад
ну, энтож всё для монетизации! ради денег они готовы на всё!
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3k
Максим Макашев 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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176
Кенни Маккормик Час назад
Я помню мы на днюху ходили в баню с пацанами и девками разумеется, хорошо, что тогда не было телефонов и никто не снял, как голая молодежь бегала по даче и ныряла в снег в -25 мороза, а потом по парам по комнатам и прочим местам углам разбегалась.....
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633
Дмитрий Базурин Час назад
Давайте теперь каждую тусу с богатыми малолетками сравнивать с вечеринкой Ивлеевой.
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7k
Евгений Д Час назад
Умные перенимают умное и положительное.
А долбобеи и тупизна- плодит тупизну
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328
Quantimus Евгений Д Полчаса назад
Но, почему-то, умные не особо размножаются...подрывают, понимаешь, демографию.
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441
Человек Наблюдающий Час назад
Дичь. Лещей бы этим потаскухам малолетним. Но это уже родители разберутся.
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4k
TOROID Час назад
Будущие Ивлеевы и Лолиты
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14k
кот базилий Час назад
Это будущее страны гы-гы
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151
Травкин Лопух 3 2 часа назад
заметно что родители обеспеченные
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3k
веселый просто 2 часа назад
Скину 3 раз, а то бог троицу любит
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173
Игорь 2 часа назад
Золотая молодёжь решила повеселиться на полную... только вот время выьрали неудачно, да еще и слили в сеть. Зачем?
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266
Посейдон 2 часа назад
В мою молодость мы были нравственными, чистыми, заряженными высокими идеями, обратного не доказано за неимением улик.
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2k
CAIIIKA1908 2 часа назад
Когда читаю подобные посты, радует одно- что во время моей молодости интернета не было
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812
Андрей Граф 2 часа назад
то что он п.е.д.и.к это 100%, все остальные это уже шалавы, их не перевоспитаешь, какие родители такие и дети! самый лучший вариант всех их усыпить, толку от них не будет!!!
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12k
Толян 2 часа назад
ну блин. молодые красивые... приятно глазу. а не то что эта петушня эстрадная "из Москвы".
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6k
мемфрид 2 часа назад
Гнилье
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2k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Почему на пляже одеваться в еще более откровенные наряды это норм, а на закрытых вечеринках - позор!? Что это нахер за логика такая!?
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3k
владимир 3 часа назад
А что плохого то? Гуляют малолетки. Так им 16 лет. Когда ещё так гулять. В 40 что ли? На то она и молодость.
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