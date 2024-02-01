"Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками

Хитрован много раз ставил авто на платную парковку, и чтобы не раскошеливаться, закрывал номера машины. Когда его во время очередной попытки "спалили", кудрявый рассердился и набросился на очевидца.
27 января в Центральном районе города, рядом с Казанским собором инспектор отслеживал нарушения правил парковки. От его глаз не укрылся владелец Toyota, который пытался скрыть госномер на своем авто. 24-летний водитель неправильно припарковал машину, и когда увидел, что его нарушения замечены, очень рассердился.
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Он перекрыл выезд, стал бросаться на авто инспектора и даже повредил его, после чего скрылся. Позже агрессивного бармалея задержала полиция.
"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Кроме этого, автомобиль злоумышленника помещен на спецстоянку с целью проверки подлинности номерных агрегатов", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Делом о нападении на инспектора заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил ио руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой предоставить ему доклад о ходе проверки по факту нападения.
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когда уже его виноватых подчиненных назовет?
скучает мужик