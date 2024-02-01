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"Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками

"Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками

Автор:
01 февраля 2024 11:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   авто   задержание   инспектор   нападение   платная парковка   полиция   
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Хитрован много раз ставил авто на платную парковку, и чтобы не раскошеливаться, закрывал номера машины. Когда его во время очередной попытки "спалили", кудрявый рассердился и набросился на очевидца.

27 января в Центральном районе города, рядом с Казанским собором инспектор отслеживал нарушения правил парковки. От его глаз не укрылся владелец Toyota, который пытался скрыть госномер на своем авто. 24-летний водитель неправильно припарковал машину, и когда увидел, что его нарушения замечены, очень рассердился.


Он перекрыл выезд, стал бросаться на авто инспектора и даже повредил его, после чего скрылся. Позже агрессивного бармалея задержала полиция.


"Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Кроме этого, автомобиль злоумышленника помещен на спецстоянку с целью проверки подлинности номерных агрегатов", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.



Делом о нападении на инспектора заинтересовался А.Бастрыкин, который поручил ио руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой предоставить ему доклад о ходе проверки по факту нападения.


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Метки: Видео   Санкт-Петербург   авто   задержание   инспектор   нападение   платная парковка   полиция   
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20  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Какая отвратительная рожа
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12k
Krapiv 7 минут назад
и опять "Бастрыкин взял под личный контроль"
когда уже его виноватых подчиненных назовет?
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157
ilya 15 минут назад
Бастрыкин хорошо интернет мониторит, с одной стороны хорошо с другой чем занимаются другие его сотрудники
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7k
Alex Полчаса назад
Кто опять забыл обезьяну закрыть в клетке?
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4k
SmartCat101 Полчаса назад
и снова черномазый и снова баранит!
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1k
Flint 38 минут назад
''Хитрый'' - думал Хитрован. Все подумали - [мат].
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46k
Цыц тут у меня 38 минут назад
Ждём видео с извинениями и пояснением, что он просто вышел не из той двери машины. Просто на фильку очень похож выпученными глазами.
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795
Андрей Граф 45 минут назад
очередная тупая чурка
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12k
zlopisec 48 минут назад
Заставить оплатить покупку нового автомобиля контролеру, моральный и материальный ущерб, нанесенный непосредственно контролеру и годовую круглосуточную парковку по ежедневным ценам....
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2k
Никита Сергеевич 51 минуту назад
Где Томми?
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11k
Алексей 54 минуты назад
Цыган ?
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14k
KotSkripaley Час назад
Бастрыкин видимо совсем скучает на работе...
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35k
БамбарбияКиргуду Час назад
Какой он злой страшный.
Ссылка youtu.be
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3k
Максим Макашев Час назад
Ну, если Бастрыкин заинтересовался, то этому "бармалею" крупно не повезло
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62k
pynh 2 часа назад
опять бастрыкина пришлось заинтересовывать всякой фигней
скучает мужик
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
черныш
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10k
Вампир Кашёлкин 2 часа назад
В военкомат, и на фронт, там его агрессия выплеснется в нужное русло!
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40k
Седой 2 часа назад
Без лишних слов
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