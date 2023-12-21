Потеряла сознание и не очнулась: в поезде Москва-Адлер умерла 12-летняя девочка, ещё 136 человек отправили в больницу

Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми, - рассказал губернатор Саратовской области.

Позже местный Минздрав сообщил, что у детей выявлен грипп А и нашли его признаки не у 30, а у 80 ребят. Сейчас все они под присмотром медиков. Тяжёлых случаев заболевания среди них нет. Также говорят, что перед выездом якобы всё было нормально и никто не болел.

Сейчас сотрудники Росздрава и Роспотребнадзора обследуют поезд, в котором перевозили детей и лагерь. Эксперты сделают выводы после всех необходимых анализов и процедур. По факту смерти девочки заведено уголовное дело.

А у матери погибшей своя версия: она сообщает, что заболевание вспыхнуло ещё в лагере, но сотрудники не придали ему особого значения. По её словам, из-за этого и случилась беда.