Потеряла сознание и не очнулась: в поезде Москва-Адлер умерла 12-летняя девочка, ещё 136 человек отправили в больницу

Ребята возвращались из детского лагеря и в пути вспыхнула эпидемия.
В детский лагерь «Олимпийская ребячка» под Тюменью привезли детей из ЛНР. Всего было 137 человек: 126 ребятишек в возрасте от 7 до 17 лет и 11 сопровождающих. После положенной смены, они отправились обратно на поезде. В дороге одна из девочек умерла.
Вчера ей стало плохо - началось недомогание и поднялась температура. Поначалу жар сбили, затем девочка попросила вывести её в тамбур подышать. Там она потеряла сознание и уже не очнулась.
Когда девочка потеряла сознание, об этом сразу сообщили начальнику поезда. К ближайшей станции была вызвана бригада скорой помощи. Однако медики не смогли реанимировать ребенка, школьница скончалась.
Поезд остановился на станции Балашов Саратовской области. Всю группу отправили в областную инфекционную клиническую больницу. К тому времени у 30 ребят были признаки ОРВИ, а у 7 из них - высокая температура.
Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми, - рассказал губернатор Саратовской области.
Позже местный Минздрав сообщил, что у детей выявлен грипп А и нашли его признаки не у 30, а у 80 ребят. Сейчас все они под присмотром медиков. Тяжёлых случаев заболевания среди них нет. Также говорят, что перед выездом якобы всё было нормально и никто не болел.
Сейчас сотрудники Росздрава и Роспотребнадзора обследуют поезд, в котором перевозили детей и лагерь. Эксперты сделают выводы после всех необходимых анализов и процедур. По факту смерти девочки заведено уголовное дело.
А у матери погибшей своя версия: она сообщает, что заболевание вспыхнуло ещё в лагере, но сотрудники не придали ему особого значения. По её словам, из-за этого и случилась беда.
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Истинную версию вскоре установят медики и силовики.
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Температура 39+ , кашель, насморк, очень хреново.
Так что поберегитесь.