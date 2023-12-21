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Потеряла сознание и не очнулась: в поезде Москва-Адлер умерла 12-летняя девочка, ещё 136 человек отправили в больницу

Потеряла сознание и не очнулась: в поезде Москва-Адлер умерла 12-летняя девочка, ещё 136 человек отправили в больницу

Автор:
21 декабря 2023 14:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ОРВИ   Прокуратура   Тюмень   грипп   девочка   детский лагерь   заболевание   поезд   смерть   
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Ребята возвращались из детского лагеря и в пути вспыхнула эпидемия.

В детский лагерь «Олимпийская ребячка» под Тюменью привезли детей из ЛНР. Всего было 137 человек: 126 ребятишек в возрасте от 7 до 17 лет и 11 сопровождающих. После положенной смены, они отправились обратно на поезде. В дороге одна из девочек умерла.

Вчера ей стало плохо - началось недомогание и поднялась температура. Поначалу жар сбили, затем девочка попросила вывести её в тамбур подышать. Там она потеряла сознание и уже не очнулась.

Когда девочка потеряла сознание, об этом сразу сообщили начальнику поезда. К ближайшей станции была вызвана бригада скорой помощи. Однако медики не смогли реанимировать ребенка, школьница скончалась.

Поезд остановился на станции Балашов Саратовской области. Всю группу отправили в областную инфекционную клиническую больницу. К тому времени у 30 ребят были признаки ОРВИ, а у 7 из них - высокая температура.

Детей из прибывшего ночью в регион поезда осматривают медики саратовской инфекционной больницы и Роспотребнадзора. Около 30 ребят пожаловались на температуру. Им оказывают всю необходимую помощь. Сопровождающие взрослые находятся вместе с детьми, - рассказал губернатор Саратовской области.

Позже местный Минздрав сообщил, что у детей выявлен грипп А и нашли его признаки не у 30, а у 80 ребят. Сейчас все они под присмотром медиков. Тяжёлых случаев заболевания среди них нет. Также говорят, что перед выездом якобы всё было нормально и никто не болел.

Сейчас сотрудники Росздрава и Роспотребнадзора обследуют поезд, в котором перевозили детей и лагерь. Эксперты сделают выводы после всех необходимых анализов и процедур. По факту смерти девочки заведено уголовное дело.

А у матери погибшей своя версия: она сообщает, что заболевание вспыхнуло ещё в лагере, но сотрудники не придали ему особого значения. По её словам, из-за этого и случилась беда.

Истинную версию вскоре установят медики и силовики.


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Метки: Видео   ОРВИ   Прокуратура   Тюмень   грипп   девочка   детский лагерь   заболевание   поезд   смерть   
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8  комментариев
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18k
banzai7 40 минут назад
Я и сын сейчас дома. Температурим. Врач сказал вирус сейчас такой ходит (не ковид).
Температура 39+ , кашель, насморк, очень хреново.
Так что поберегитесь.
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10k
Борис Карабанов 57 минут назад
Виновных, наверняка, найдут и строго накажут, но версия с дворецким, явно, не прокатывает. Кто?
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3k
Едондер пуп Час назад
Ещё бы на Таймыр зимой отправили отдыхать! "Полярная ребячка", чë.
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