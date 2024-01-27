В Санкт-Петербурге бородатый мужчина напал на девушку и попытался затащить в подъезд

Нападение на жительницу ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге произошло 21 января. Как рассказала пострадавшая, в семь утра она шла на остановку общественного транспорта, но по дороге её схватил незнакомый мужчина неславянской внешности и попытался затащить в парадную.

Несмотря на то, что девушка изо всех сил звала на помощь, помогать прохожие ей не торопились. Один мужчина "с сомневающимся видом спросил, что случилось", но когда услышал, что нападавший обратился спокойным голосом к жертве, предлагая пройти в подъезд, подумал, что это семейные разборки и вмешиваться не стал. К счастью, рядом проходила семейная пара. Они поверили девушке и стали расспрашивать об инциденте. В итоге преступник отпустил жертву и скрылся.