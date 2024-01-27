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В Санкт-Петербурге бородатый мужчина напал на девушку и попытался затащить в подъезд

В Санкт-Петербурге бородатый мужчина напал на девушку и попытался затащить в подъезд

Автор:
27 января 2024 20:59
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   заявление   нападение   полиция   розыск   
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Злоумышленника объявили в розыск.

Нападение на жительницу ЖК "Чистое небо" на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге произошло 21 января. Как рассказала пострадавшая, в семь утра она шла на остановку общественного транспорта, но по дороге её схватил незнакомый мужчина неславянской внешности и попытался затащить в парадную.


Несмотря на то, что девушка изо всех сил звала на помощь, помогать прохожие ей не торопились. Один мужчина "с сомневающимся видом спросил, что случилось", но когда услышал, что нападавший обратился спокойным голосом к жертве, предлагая пройти в подъезд, подумал, что это семейные разборки и вмешиваться не стал. К счастью, рядом проходила семейная пара. Они поверили девушке и стали расспрашивать об инциденте. В итоге преступник отпустил жертву и скрылся.


"Вдалеке остановилась женщина, я её умоляла, чтобы она подошла. Она подошла еще с одним мужчиной, он меня отпустил, и все спокойно стоят, этот урод тоже. Я побежала на остановку, трясет до сих пор <...> Меня могло бы уже и не быть <...> Как теперь вообще одной куда-то ходить, я не представляю", — написала в соцсетях девушка.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили, что пострадавшая написала заявление по факту нападения в тот же день. Однако подозреваемого полицейские пока не нашли.



"Утром 21 января в полицию Приморского района поступило заявление от местной жительницы о том, что у дома 64 по Комендантскому проспекту к ней пристал незнакомый мужчина. Женщина стала сопротивляться, ей на помощь пришли прохожие, после чего злоумышленник скрылся. Полицией незамедлительно приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника. По факту инцидента проводится проверка", — сообщили в главке.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   заявление   нападение   полиция   розыск   
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5  комментариев
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Максим Макашев 43 минуты назад
горбоносый бородач без национальности
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Mr White Man 16 минут назад
очередной незаменимый высококвалифицированный специалист всех специальностей ?
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мемфрид 18 минут назад
А давайте ишаков ещё тыщ 200 в Питер завезём
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STRiX Полчаса назад
Увы, в такое время живем, что и помогать то как бы и нельзя. А-то поможешь и самого потом за решетку посадят. Вот как быть в такой ситуации?
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