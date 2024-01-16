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В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

Автор:
16 января 2024 17:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   драка   кондуктор   подростки   полиция   трамвай   
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Теперь хулиганов разыскивает полиция.

13 января в питерском трамвае случилась потасовка: двое гоповатых молодых людей и их подруга избили кондуктора.

Началось с того, что молодые люди вели себя по-хамски, шумели и закидывали ноги на сиденье. Кондуктор сделала им замечание и попросила оплатить проезд. В ответ гопники начали бузить - сильнее всех старалась молодая девчонка. Она плюнула кондуктору в лицо и пнула 59-летнюю женщину. На у потом разошлась и устроила настоящую потасовку с человеком, который годится ей в матери, если не в бабушки.

Эту драку уже разнимали пассажиры.

У дома №83 по Дунайскому проспекту у неё в трамвае произошёл конфликт с тремя пассажирами, которые отказались оплатить проезд. В ходе конфликта женщине причинили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена домой, - сообщили в полиции.

Неадекватов ищут, на них завели завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   драка   кондуктор   подростки   полиция   трамвай   
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18  комментариев
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13k
Владимир 2 часа назад
Только общественное порицание и ремень, может вправить чуть чуть мозгов мелким быдланам. А так "я малолетка, мне ничего не будет". Зачем замазывать лица? Пусть полюбуются соседи и одноклассники, а главное родители.
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2k
КАКАнгел Минуту назад
найти и посадить годика на 3 их или их родителей.
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744
Antarez 2 минуты назад
Высокодуховные россияне, не то что тупые пиндосы.
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514
Zmey8838 15 минут назад
Опять овцелюбы?
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11k
Фомич 16 минут назад
Ждем очередное...
-Вину признаете?
-Да.
-Раскаиваетесь?
-Да.
-Больше не повториться?
-Нет.
На выходе из полиции перед своими грудь колесом и "Вот козлы!".
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2k
Dema Полчаса назад
Кто будет уважать такой "народ" когда друг другу хуже волков. Стадо.
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61k
Олег 57 минут назад
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52k
Albert GER Час назад
я когда был студентом, тоже кондукторов злил.
мы никогда не платили за проезд в автобусе или троллейбусе. принципиально.
из корпуса в корпус когда ездили. в начале 90ых.
пока дискутируешь, так до своей остановки и доедешь.
самое смешное, когда хором наехали на кондукторшу "нам кушать нечего, зарплаты не платят, а вы у нас деньги вымогаете!!!"
тётка перед нами еще и извинялась)))) было просто по приколу малолетнему.
но тут уже за все рамки...
наверное, мы б тогда сами отпистили таких беспредельщиков.
совсем детишки берега потеряли!
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21k
babuby Час назад
А отвесь оплеуху такому, или задержи до приезда наряда, так сразу статью пришьют!
Вот они, плоды ювенальной юстиции!
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1k
Евгений Час назад
Недоразвитая ссыкуха решила самоутвердиться за счет пожилого человека, вынужденного работать на пенсии. Ничего хорошего из этой мрази не вырастет!
Пора, наверное, в принудительном порядке избавлять всех любителей снимать и выкладывать подобный контент, от смартфонов. А взамен, сроком на 1 год, давать кнопочный!
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5k
Григорий 2 часа назад
почему морды мразей заблюрены?!!!
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922
idhr 2 часа назад
питер город культуры ...
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11k
Гомерчик 2 часа назад
Ссылка coub.com
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August

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