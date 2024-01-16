В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

13 января в питерском трамвае случилась потасовка: двое гоповатых молодых людей и их подруга избили кондуктора.

Началось с того, что молодые люди вели себя по-хамски, шумели и закидывали ноги на сиденье. Кондуктор сделала им замечание и попросила оплатить проезд. В ответ гопники начали бузить - сильнее всех старалась молодая девчонка. Она плюнула кондуктору в лицо и пнула 59-летнюю женщину. На у потом разошлась и устроила настоящую потасовку с человеком, который годится ей в матери, если не в бабушки.

Эту драку уже разнимали пассажиры.