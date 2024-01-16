В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора

Теперь хулиганов разыскивает полиция.
13 января в питерском трамвае случилась потасовка: двое гоповатых молодых людей и их подруга избили кондуктора.
Началось с того, что молодые люди вели себя по-хамски, шумели и закидывали ноги на сиденье. Кондуктор сделала им замечание и попросила оплатить проезд. В ответ гопники начали бузить - сильнее всех старалась молодая девчонка. Она плюнула кондуктору в лицо и пнула 59-летнюю женщину. На у потом разошлась и устроила настоящую потасовку с человеком, который годится ей в матери, если не в бабушки.
Эту драку уже разнимали пассажиры.
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У дома №83 по Дунайскому проспекту у неё в трамвае произошёл конфликт с тремя пассажирами, которые отказались оплатить проезд. В ходе конфликта женщине причинили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшая отпущена домой, - сообщили в полиции.
Неадекватов ищут, на них завели завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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-Вину признаете?
-Да.
-Раскаиваетесь?
-Да.
-Больше не повториться?
-Нет.
На выходе из полиции перед своими грудь колесом и "Вот козлы!".
мы никогда не платили за проезд в автобусе или троллейбусе. принципиально.
из корпуса в корпус когда ездили. в начале 90ых.
пока дискутируешь, так до своей остановки и доедешь.
самое смешное, когда хором наехали на кондукторшу "нам кушать нечего, зарплаты не платят, а вы у нас деньги вымогаете!!!"
тётка перед нами еще и извинялась)))) было просто по приколу малолетнему.
но тут уже за все рамки...
наверное, мы б тогда сами отпистили таких беспредельщиков.
совсем детишки берега потеряли!
Вот они, плоды ювенальной юстиции!
Пора, наверное, в принудительном порядке избавлять всех любителей снимать и выкладывать подобный контент, от смартфонов. А взамен, сроком на 1 год, давать кнопочный!
Если же смартфон ПОДАРЯТ несовершеннолетнему, то это приравнивается как если бы подарили водительские права малолетке и дальнейшую ответственность будет нести тот, кто подарил.
По крайней мере, малолетнего идиотизма в Интернете поубавится в разы.