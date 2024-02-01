Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?

Совершать посадку машины, оснащенной колесными шасси, тоже несколько проще. В этом случае снижаться можно с горизонтальной скоростью, не опасаясь, что вертолет занесет и он станет неуправляемым, в отличие от машин на полозьях. Во втором случае это происходит в связи с тем, что на сегодняшний день не существует тормозов для этих «лыж».