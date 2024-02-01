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Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?

Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?

Автор:
01 февраля 2024 05:46
Метки: вертолет   колеса   полозья   
1340
8

Вертолеты есть как на колесных шасси, так и на полозковых. Первые мы наблюдаем преимущественно на российских машинах, а вторые – на западных. Оба варианта имеют определенные преимущества, а каждая страна – свои причины для создания именно таких моделей, которые она производит.

У полозьев есть ряд преимуществ. Прежде всего, они меньше весят, дешевле, почти не требуют обслуживания и в некоторых ситуациях способны выдержать достаточно грубую посадку, распределяя вес машины равномерно по всей ширине полозьев.

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Что касается вертолетов, изготовленных в России, то почти все они имеют колеса. В случае с колесным шасси основным преимуществом выступает то, что взлет машина может совершать с разбега. В это время дополнительно образуется подъемная сила, а на двигатель с винтом нагрузка значительно снижается.

Совершать посадку машины, оснащенной колесными шасси, тоже несколько проще. В этом случае снижаться можно с горизонтальной скоростью, не опасаясь, что вертолет занесет и он станет неуправляемым, в отличие от машин на полозьях. Во втором случае это происходит в связи с тем, что на сегодняшний день не существует тормозов для этих «лыж».

К тому же, колеса дают возможность этому авиатранспорту самостоятельно добираться до места стоянки в аэропорту.

В Америке, начиная с пятидесятых годов, вертолеты стали производить массово. В связи с этим создали соответствующую инфраструктуру, а именно специальные вертолетные площадки.

Что касается Советского Союза, то по традиции вертолеты здесь базировались на обычных аэродромах. Соответственно, у них должна была быть возможность своим ходом передвигаться.

В США очень много легких вертолетов, для которых полозья являются оптимальными. Даже в маленьких городах ими пользуются в качестве авиатакси. Также они задействованы в пожарной и полицейской службах, в скорой медицинской помощи, в работе СМИ.

В СССР, а затем и в РФ, основным заказчиком этих машин является государство, а ему требуется грузоподъемная техника, базирующаяся именно на шасси колесного типа. Кстати, в Соединенных Штатах все без исключения тяжелые машины созданы на базе колесного шасси.

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Метки: вертолет   колеса   полозья   
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10  комментариев
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614
Maksim 3 часа назад
На самом деле и там и там разработаны различные варианты шасси - колесные, полозья, лыжи, поплавки и т.д. и т.п. Есть даже модели вообще без шасси - например корпус "лодка".
Основное преимущество полозьев - простота конструкции и низкая цена. Для наземной транспортировки используются тележки.
Основное преимущество колес - лучшая аэродинамика - не все замечают, что в полете шасси, в большинстве случаев, убираются.
Для сверхтяжелой (крупногабаритной) техники полозья не подходят уже технологически - резко возрастает цена, сложность, масса и аэродинамическое сопротивление - колёсное или "буйковое" шасси становятся единственным выходом.

Просто мы видим только то, что заказчики (исходя из своих задач и толщины кошелька) заказали у разработчиков и производителей.
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4k
poбт 43 минуты назад
с колесами можно еще сесть на бугристую поверхность, а с лыжами получатся качели
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46k
Игорь 2 часа назад
У лёгких сктолётов полозья, у тежёлых колёса.
На фото Ми-34.
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3k
kca-opa 4 часа назад
На счёт "грубой посадки", хз что это такое, есть жёсткая посадка, полозья гораздо хуже чем шасси, каким хером вся масса равномерно распределится по всей площади полозьев, а не на их переднюю часть или заднюю? Потом полозья жесткая конструкция, а на шасси стоят гидропневматические амортизаторы
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206
Старикашка Z kca-opa 4 часа назад
"грубая посадка" -- это когда садишься с матюками, наверно. ))
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5k
Денис 4 часа назад
Идеальное решение
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214
Деньги Есть Денис 3 часа назад
Знакомые агенты ЦРУ интересуются. А как это взлетает то?
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