Почему у западных вертолетов полозья, а у отечественных - колеса?

Вертолеты есть как на колесных шасси, так и на полозковых. Первые мы наблюдаем преимущественно на российских машинах, а вторые – на западных. Оба варианта имеют определенные преимущества, а каждая страна – свои причины для создания именно таких моделей, которые она производит.
У полозьев есть ряд преимуществ. Прежде всего, они меньше весят, дешевле, почти не требуют обслуживания и в некоторых ситуациях способны выдержать достаточно грубую посадку, распределяя вес машины равномерно по всей ширине полозьев.
Что касается вертолетов, изготовленных в России, то почти все они имеют колеса. В случае с колесным шасси основным преимуществом выступает то, что взлет машина может совершать с разбега. В это время дополнительно образуется подъемная сила, а на двигатель с винтом нагрузка значительно снижается.
Совершать посадку машины, оснащенной колесными шасси, тоже несколько проще. В этом случае снижаться можно с горизонтальной скоростью, не опасаясь, что вертолет занесет и он станет неуправляемым, в отличие от машин на полозьях. Во втором случае это происходит в связи с тем, что на сегодняшний день не существует тормозов для этих «лыж».
К тому же, колеса дают возможность этому авиатранспорту самостоятельно добираться до места стоянки в аэропорту.
В Америке, начиная с пятидесятых годов, вертолеты стали производить массово. В связи с этим создали соответствующую инфраструктуру, а именно специальные вертолетные площадки.
Что касается Советского Союза, то по традиции вертолеты здесь базировались на обычных аэродромах. Соответственно, у них должна была быть возможность своим ходом передвигаться.
В США очень много легких вертолетов, для которых полозья являются оптимальными. Даже в маленьких городах ими пользуются в качестве авиатакси. Также они задействованы в пожарной и полицейской службах, в скорой медицинской помощи, в работе СМИ.
В СССР, а затем и в РФ, основным заказчиком этих машин является государство, а ему требуется грузоподъемная техника, базирующаяся именно на шасси колесного типа. Кстати, в Соединенных Штатах все без исключения тяжелые машины созданы на базе колесного шасси.
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Основное преимущество полозьев - простота конструкции и низкая цена. Для наземной транспортировки используются тележки.
Основное преимущество колес - лучшая аэродинамика - не все замечают, что в полете шасси, в большинстве случаев, убираются.
Для сверхтяжелой (крупногабаритной) техники полозья не подходят уже технологически - резко возрастает цена, сложность, масса и аэродинамическое сопротивление - колёсное или "буйковое" шасси становятся единственным выходом.
Просто мы видим только то, что заказчики (исходя из своих задач и толщины кошелька) заказали у разработчиков и производителей.
На фото Ми-34.
"Грубая посадка" ерунда.
"на сегодняшний день не существует тормозов для этих «лыж»"(с) автор, видимо, детей в садик в санках не таскал по переходу через свежепочищенную дорогу или когда теплотрасса под тротуаром проходит.