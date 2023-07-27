На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8

По словам очевидцев, винтокрылая машина зацепила ЛЭП.
В Республике Алтай разбился вертолёт с пассажирами на борту. По предварительным данным, погибли 6 человек, ещё 7 пассажиров получили серьёзнейшие травмы и ожоги, трое находятся в тяжёлом состоянии. Всего на борту находилось 13 человек, включая экипаж.
Как сообщают СМИ, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Алтай авиа", при посадке в населённом пункте Тюнгур задел линию электропередач, после чего рухнул на землю и загорелся. Предварительно, на борту находились туристы.
"На борту находились 13 пассажиров, три пилота. Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога тела", — сообщил источник в экстренных службах.
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На месте ЧП работают пожарные и оперативные службы. По данным МЧС, вертолёт разрушился полностью, однако жертв и повреждений на земле нет.
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