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На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8

На Алтае потерпел крушение вертолёт Ми-8

Автор:
27 июля 2023 12:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ми-8   алтай   вертолёт   крушение   лэп   пассажиры   
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По словам очевидцев, винтокрылая машина зацепила ЛЭП.

В Республике Алтай разбился вертолёт с пассажирами на борту. По предварительным данным, погибли 6 человек, ещё 7 пассажиров получили серьёзнейшие травмы и ожоги, трое находятся в тяжёлом состоянии. Всего на борту находилось 13 человек, включая экипаж.


Как сообщают СМИ, вертолёт Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Алтай авиа", при посадке в населённом пункте Тюнгур задел линию электропередач, после чего рухнул на землю и загорелся. Предварительно, на борту находились туристы.


"На борту находились 13 пассажиров, три пилота. Восемь человек пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, 90% ожога тела", — сообщил источник в экстренных службах.


На месте ЧП работают пожарные и оперативные службы. По данным МЧС, вертолёт разрушился полностью, однако жертв и повреждений на земле нет.

Источник:

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Метки: Видео   Ми-8   алтай   вертолёт   крушение   лэп   пассажиры   
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3  комментария
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АнтонПолднев Час назад
Таким пилотам надо спец награды выдавать. Ну как можно на вертолёте столб поймать? Это же не истребитель, который летит 1500 км/ч. Даже на видео видно, что летит он неспеша.
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mnekrasov Час назад
Дерьмовая математика на Алтае. 6+8 ваше не 13
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