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Автоблогеры приделали к "Тесле" огромные колёса и спустили с холма на автопилоте

Автоблогеры приделали к "Тесле" огромные колёса и спустили с холма на автопилоте

Автор:
18 марта 2023 13:43
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   видео   дилижанс   колёса   тест-драйв   эксперимент   
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Автомобиль таких издевательств не выдержал.

Американские автоблогеры с канала WhistlinDiesel, известные своими нелепыми экспериментами с машинами, решили "прокачать" автомобиль Tesla Model 3 и превратили его в дилижанс, приделав трёхметровые колёса. Изначально они планировали покататься на "Тесле" вверх тормашками и "переобули" автомобиль в такие колёса, чтобы крыша не задевала асфальт.

Впрочем, эксперимент на прочность над новенькой "Теслой" начался с езды на блокираторе колеса, который в итоге отвалился. И уже после этого многострадальному электрокару приделали огромные колёса, перевернули вверх дном и попробовали покататься вниз головой задним ходом.

Такое передвижение экспериментаторам не понравилась и они решили отправить машину в свободный полёт с холма, в результате чего колёса "дилижанса" просто отвалились, а машина рухнула на землю, подняв клубы дыма.

Российские кулибины, к слову, тоже не прочь поэкспериментировать над "обувкой" для автомобилей. Ребята с канала «Гараж 54» приделали к советской «Копейке» колёса-шары из арматуры и назвали машину «Луноход».

Тест-драйв показал, что на таких специфических колёсах передвигаться можно, но только не в снегу.


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Метки: Tesla   видео   дилижанс   колёса   тест-драйв   эксперимент   
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8  комментариев
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29k
Ego sum qui sum Час назад
есть ли что-то бесполезнее блогеров?
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24k
Влад 5 минут назад
Так вот что означает термин "шароё6иться".
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1k
Котовский 8 минут назад
Мало колес, надо было еще парочку и рассекали бы почти как на Плюке.
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526
Acronis 22 минуты назад
Да зачем они вещи то ломают????Была нормальная тачка...чего он не снимет кадры как отрубает себе сам руку бензопилой? Мне кажется было бы больше просмотров. Они же за этим гонятся? верно?
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23k
Валерий Полчаса назад
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