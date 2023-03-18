Автоблогеры приделали к "Тесле" огромные колёса и спустили с холма на автопилоте

Автомобиль таких издевательств не выдержал.
Американские автоблогеры с канала WhistlinDiesel, известные своими нелепыми экспериментами с машинами, решили "прокачать" автомобиль Tesla Model 3 и превратили его в дилижанс, приделав трёхметровые колёса. Изначально они планировали покататься на "Тесле" вверх тормашками и "переобули" автомобиль в такие колёса, чтобы крыша не задевала асфальт.
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Впрочем, эксперимент на прочность над новенькой "Теслой" начался с езды на блокираторе колеса, который в итоге отвалился. И уже после этого многострадальному электрокару приделали огромные колёса, перевернули вверх дном и попробовали покататься вниз головой задним ходом.
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Такое передвижение экспериментаторам не понравилась и они решили отправить машину в свободный полёт с холма, в результате чего колёса "дилижанса" просто отвалились, а машина рухнула на землю, подняв клубы дыма.
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Российские кулибины, к слову, тоже не прочь поэкспериментировать над "обувкой" для автомобилей. Ребята с канала «Гараж 54» приделали к советской «Копейке» колёса-шары из арматуры и назвали машину «Луноход».
Тест-драйв показал, что на таких специфических колёсах передвигаться можно, но только не в снегу.
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