Автоблогеры приделали к "Тесле" огромные колёса и спустили с холма на автопилоте

Впрочем, эксперимент на прочность над новенькой "Теслой" начался с езды на блокираторе колеса, который в итоге отвалился. И уже после этого многострадальному электрокару приделали огромные колёса, перевернули вверх дном и попробовали покататься вниз головой задним ходом.