Появилось видео жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области

Причиной крушения называют отказ системы.
Стали известны подробности неудачной посадки частного вертолёта на Кузбассе 20 февраля. На борту "Еврокоптера" АС 350 находились шесть человек — пилот, гид и четыре сноубордиста. При заходе на посадку на высоте 1090 метров в районе горы Топхан вертолёт рухнул на землю. Причиной ЧП называют отказа системы.
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В результате жесткой посадки погиб 36-летний гид группы Александр Краснов. Как сообщается, он получил травмы несовместимые с жизнью. Также серьёзно пострадал 62-летний пилот Александр Куклин. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сочетанную травму, пневмоторакс и закрытый перелом ключицы. Остальные пассажиры не пострадали.
Известно, что в район горы Топхан вылетели две группы спортсменов-любителей. Первый вертолёт посадку совершил успешно. Однако после инцидента всех пассажиров потерпевшего крушения вертолёта доставили в Междуреченск. Сообщается, что сноубордисты планировали покататься вне горнолыжных трасс, куда их должны были доставить на вертолётах, а после забрать.
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Судя по видео, во время посадки поднял снег потоком воздуха и не справился с управлением, в условиях ограниченной видимости.
теперь столько стоит затрать человеко-ресурсов, что бы их спасти!