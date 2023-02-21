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Появилось видео жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области

Появилось видео жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области

Автор:
21 февраля 2023 11:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: вертолёт   видео   крушение   кузбасс   посадка   сноубордисты   
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Причиной крушения называют отказ системы.

Стали известны подробности неудачной посадки частного вертолёта на Кузбассе 20 февраля. На борту "Еврокоптера" АС 350 находились шесть человек — пилот, гид и четыре сноубордиста. При заходе на посадку на высоте 1090 метров в районе горы Топхан вертолёт рухнул на землю. Причиной ЧП называют отказа системы.

В результате жесткой посадки погиб 36-летний гид группы Александр Краснов. Как сообщается, он получил травмы несовместимые с жизнью. Также серьёзно пострадал 62-летний пилот Александр Куклин. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сочетанную травму, пневмоторакс и закрытый перелом ключицы. Остальные пассажиры не пострадали.

Известно, что в район горы Топхан вылетели две группы спортсменов-любителей. Первый вертолёт посадку совершил успешно. Однако после инцидента всех пассажиров потерпевшего крушения вертолёта доставили в Междуреченск. Сообщается, что сноубордисты планировали покататься вне горнолыжных трасс, куда их должны были доставить на вертолётах, а после забрать.

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Метки: вертолёт   видео   крушение   кузбасс   посадка   сноубордисты   
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5  комментариев
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2k
Роман 2 часа назад
"Причиной крушения называют отказ системы."

Судя по видео, во время посадки поднял снег потоком воздуха и не справился с управлением, в условиях ограниченной видимости.
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366
Dima 38 минут назад
всегда поражают такие ищущие "на жопу приключения". денег дохрена, а мозгов не хрена.
теперь столько стоит затрать человеко-ресурсов, что бы их спасти!
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19k
speaktr-st 54 минуты назад
Накупят древнючих еврокоптеров, а обслуживание в условиях санкций никакое.
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41k
turyst Час назад
А с Максимом-то что?
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