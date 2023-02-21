Появилось видео жёсткой посадки вертолёта в Кемеровской области

В результате жесткой посадки погиб 36-летний гид группы Александр Краснов. Как сообщается, он получил травмы несовместимые с жизнью. Также серьёзно пострадал 62-летний пилот Александр Куклин. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, сочетанную травму, пневмоторакс и закрытый перелом ключицы. Остальные пассажиры не пострадали.



Известно, что в район горы Топхан вылетели две группы спортсменов-любителей. Первый вертолёт посадку совершил успешно. Однако после инцидента всех пассажиров потерпевшего крушения вертолёта доставили в Междуреченск. Сообщается, что сноубордисты планировали покататься вне горнолыжных трасс, куда их должны были доставить на вертолётах, а после забрать.