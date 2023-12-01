Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде

Погибших, к счастью, нет. Пострадавшие, можно сказать, легко отделались.
В Мадриде потерпел крушение частный вертолёт Enstrom 280FX Shark. Он рухнул на кольцевую дорогу, зацепив винтом одну из проезжавших машин. Как пишет испанская газета El Mundo, в результате аварии пострадали три человека — водитель внедорожника, пилот и пассажир винтокрылой машины.
Сообщается, что один человек смог самостоятельно выбраться из покорёженного вертолёта, второго, который пострадал сильнее прочих, пришлось доставать пожарной бригаде. Оба члена экипажа были госпитализированы в больницу: у одного зафиксирована лёгкая черепно-мозговая травма, у второго — перелом бедра. Водителю автомобиля госпитализация не понадобилась.
Источник:
Отмечается, что рухнувший вертолёт участвовал в авиационной выставке IFEMA European Rotors, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), и направлялся в аэропорт Куатро-Вьентос. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.
Источник:
- Бык решил наказать мужчину, схватившего его за рога
- Жители испанского города Буньоль провели масштабную битву помидорами в честь фестиваля "Томатина"
- Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы
- В Москве водитель Volkswagen сбил сотрудника ГИБДД и скрылся
- Испанец умоляет власти посадить его в тюрьму