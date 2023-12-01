Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде

В Мадриде потерпел крушение частный вертолёт Enstrom 280FX Shark. Он рухнул на кольцевую дорогу, зацепив винтом одну из проезжавших машин. Как пишет испанская газета El Mundo, в результате аварии пострадали три человека — водитель внедорожника, пилот и пассажир винтокрылой машины.





Сообщается, что один человек смог самостоятельно выбраться из покорёженного вертолёта, второго, который пострадал сильнее прочих, пришлось доставать пожарной бригаде. Оба члена экипажа были госпитализированы в больницу: у одного зафиксирована лёгкая черепно-мозговая травма, у второго — перелом бедра. Водителю автомобиля госпитализация не понадобилась.