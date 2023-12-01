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Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде

Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде

Автор:
01 декабря 2023 14:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Испания   вертолёт   дорога   жёсткая посадка   мадрид   пострадавшие   
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Погибших, к счастью, нет. Пострадавшие, можно сказать, легко отделались.

В Мадриде потерпел крушение частный вертолёт Enstrom 280FX Shark. Он рухнул на кольцевую дорогу, зацепив винтом одну из проезжавших машин. Как пишет испанская газета El Mundo, в результате аварии пострадали три человека — водитель внедорожника, пилот и пассажир винтокрылой машины.


Сообщается, что один человек смог самостоятельно выбраться из покорёженного вертолёта, второго, который пострадал сильнее прочих, пришлось доставать пожарной бригаде. Оба члена экипажа были госпитализированы в больницу: у одного зафиксирована лёгкая черепно-мозговая травма, у второго — перелом бедра. Водителю автомобиля госпитализация не понадобилась.

Отмечается, что рухнувший вертолёт участвовал в авиационной выставке IFEMA European Rotors, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA), и направлялся в аэропорт Куатро-Вьентос. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.

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Метки: Видео   Испания   вертолёт   дорога   жёсткая посадка   мадрид   пострадавшие   
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