Экоактивисты объявили вежливую войну внедорожникам

Прошлой ночью активисты экологической группы “Огнетушители шин” совершили диверсионную вылазку в городе Турин и атаковали более 70 автомобилей. У каждой машины они спустили по одному колесу, а на лобовое стекло прикрепили записку с извинениями.

“Вы разозлитесь, мы это знаем. Мы злимся не на вас, а на ваш автомобиль. Мы сделали это, потому что использование такого огромного автомобиля в таком городе, как Турин, имеет одинаково огромные последствия для всех остальных. Автомобильная промышленность очень хорошо убеждает нас в том, что для передвижения нам нужны гигантские автомобили, но использование внедорожников в городских центрах сделало города более опасными и загрязненными".