Экоактивисты объявили вежливую войну внедорожникам

По мнению экошизиков, именно внедорожники наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
Прошлой ночью активисты экологической группы “Огнетушители шин” совершили диверсионную вылазку в городе Турин и атаковали более 70 автомобилей. У каждой машины они спустили по одному колесу, а на лобовое стекло прикрепили записку с извинениями.
“Вы разозлитесь, мы это знаем. Мы злимся не на вас, а на ваш автомобиль. Мы сделали это, потому что использование такого огромного автомобиля в таком городе, как Турин, имеет одинаково огромные последствия для всех остальных. Автомобильная промышленность очень хорошо убеждает нас в том, что для передвижения нам нужны гигантские автомобили, но использование внедорожников в городских центрах сделало города более опасными и загрязненными".
«Вы не поверите, но внедорожники являются второй причиной глобального увеличения выбросов углекислого газа за последнее десятилетие, больше, чем весь авиационный сектор. Мы просто сдули шину (с помощью безвредной чечевицы), мы не причинили никакого другого ущерба. Мы знаем, что вы усердно работали, чтобы позволить себе такую машину, нам жаль, что вам пришлось терпеть неудобства, которые мы создали. На сегодняшний день вы можете передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте».
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В городе, в столице. С пустым багажником. Ты, спрашивается, на этом недогрузовике на кой хрен сюда вообще заехал?! Ты овец везёшь? Нет. Может лодку тянешь? Нет. Может пару квадриков везёшь? Нет. Зачем? Просто потому что любишь большие пикапы? Ну тогда страдай!
Это просто взрыв булькотения следящих за фишками!!!
Мы вон всей необьятной не мешаем обнулённому за деньги налогоплательщиков поддерживать своё рекордное ЧСВ. Долги Африке прощаем, низкими ценами на нефть санкции переплёвываем, газовые месторождения без выкачки загробились, да фиг с ними, ЧСВ вождя главнее!
Под 300К росийских холопов на фарш, и миллионы сбежали - это ерунда, бабы ещё нарожают!
Ведь вождь не сам тихо помешался, он тонко чует настрой всего глубинного народа, пусть в гамне и грязи, но это наше гамно и грязь, а кто квакнет, да мы ему ядрёной ракетой покажем, кого в жизни слушаться надо!!!
А эти чудилы в курсе, из чего делают бумагу(для записок), которую они пускают по сути в утиль??
А эти чудилы в курсе, что спущенная шина может испортиться ?? А шина нанесет куда больший вред.
Ну и малолитражка с удаленным каталиком нанесет куда больший вред, чем какой-нибудь огромный внедорожник с исправной системой выпуска.
Лучше бы они бездельники занялись бы придумыванием способов реально помочь окружающей среде, а не этим псевдоспасением.
Скормили бы себя вымирающим или редким животным, например акулам или белым медведям! Неужели у них ни капли сострадания?!