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Экоактивисты объявили вежливую войну внедорожникам

Экоактивисты объявили вежливую войну внедорожникам

Автор:
29 июля 2023 10:33
Сообщество : Автомир
Метки: внедорожники   колеса   фото   чечевица   экоактивисты   экология   
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По мнению экошизиков, именно внедорожники наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

Прошлой ночью активисты экологической группы “Огнетушители шин” совершили диверсионную вылазку в городе Турин и атаковали более 70 автомобилей. У каждой машины они спустили по одному колесу, а на лобовое стекло прикрепили записку с извинениями.


Вы разозлитесь, мы это знаем. Мы злимся не на вас, а на ваш автомобиль. Мы сделали это, потому что использование такого огромного автомобиля в таком городе, как Турин, имеет одинаково огромные последствия для всех остальных. Автомобильная промышленность очень хорошо убеждает нас в том, что для передвижения нам нужны гигантские автомобили, но использование внедорожников в городских центрах сделало города более опасными и загрязненными".


«Вы не поверите, но внедорожники являются второй причиной глобального увеличения выбросов углекислого газа за последнее десятилетие, больше, чем весь авиационный сектор. Мы просто сдули шину (с помощью безвредной чечевицы), мы не причинили никакого другого ущерба. Мы знаем, что вы усердно работали, чтобы позволить себе такую машину, нам жаль, что вам пришлось терпеть неудобства, которые мы создали. На сегодняшний день вы можете передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте».

Активисты воюют с внедорожниками по всей Европе и Америке еще с 2022 года и каждый раз они извиняются, за то, что сдувают колеса. Они считают, что внедорожники бесполезны и являются чистым тщеславием, нет смысла каждый раз таскать с собой две тонны металлолома в городе.



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Метки: внедорожники   колеса   фото   чечевица   экоактивисты   экология   
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16  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Вежливые активисты рискуют нарваться на вежливого лося.
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223
deadDEVIL 6 минут назад
Меня порой удивляет в потоке какой-нибудь RAM1500.
В городе, в столице. С пустым багажником. Ты, спрашивается, на этом недогрузовике на кой хрен сюда вообще заехал?! Ты овец везёшь? Нет. Может лодку тянешь? Нет. Может пару квадриков везёшь? Нет. Зачем? Просто потому что любишь большие пикапы? Ну тогда страдай!
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28
WIZEER 18 минут назад
«На сегодняшний день вы можете передвигаться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте». То есть теперь чтобы просто накачать колесо им походу нужен эвакуатор до шиномонтажки.
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1k
олег 21 минуту назад
в италии оч много маленьких авто.на больших в городах оч неудобно.
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1k
Andrey G 38 минут назад
"мне жаль, что я разбил тебе епало и причинил физическую боль. Ты нихера не работал и не заработал и у тебя есть много времени, чтобы философствовать и я это ценю. Но в наше время не хватает ремесленников и ты мог бы пойти строить дома, ремонтировать автомобили или поезда, чтобы люди каждый день могли бы ездить на работу и платить в наше общее государство, чтобы оплатить учителя, который научит тебя читать и писать, врача, который вылечит твою больную голову или полицейского, который поймает преступника, решившего не колесо спустить, а, например, зарезать человека или изнасиловать ребёнка на детской площадке. Индустрия интернет- дегенератов очень хорошо убеждает нас в том, что электричество берётся из розетки. Твоя рода зарастёт за пару недель, а моя душевная травма от опоздания на работу и выговор от руководства будет скрести на душе ещё долго.
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−5
ru_lip23 44 минуты назад
Это возмутительная наглость, спустить колесо!!! Это же задевает самое главное в жизни водилы внедорожника, его завышенное ЧСВ.
Это просто взрыв булькотения следящих за фишками!!!
Мы вон всей необьятной не мешаем обнулённому за деньги налогоплательщиков поддерживать своё рекордное ЧСВ. Долги Африке прощаем, низкими ценами на нефть санкции переплёвываем, газовые месторождения без выкачки загробились, да фиг с ними, ЧСВ вождя главнее!
Под 300К росийских холопов на фарш, и миллионы сбежали - это ерунда, бабы ещё нарожают!
Ведь вождь не сам тихо помешался, он тонко чует настрой всего глубинного народа, пусть в гамне и грязи, но это наше гамно и грязь, а кто квакнет, да мы ему ядрёной ракетой покажем, кого в жизни слушаться надо!!!
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13k
..: Атеист :.. 46 минут назад
Тоже мне активисты.
А эти чудилы в курсе, из чего делают бумагу(для записок), которую они пускают по сути в утиль??
А эти чудилы в курсе, что спущенная шина может испортиться ?? А шина нанесет куда больший вред.
Ну и малолитражка с удаленным каталиком нанесет куда больший вред, чем какой-нибудь огромный внедорожник с исправной системой выпуска.
Лучше бы они бездельники занялись бы придумыванием способов реально помочь окружающей среде, а не этим псевдоспасением.
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3k
Pioner76 52 минуты назад
Ну когда их начнет по настоящему пиз..дить?
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2k
Росомаха 58 минут назад
Так то УАЗ незаменим в деревне! Надеюсь до него не доберутся, а то вилы есть в любом дворе...
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−5
ru_lip23 Росомаха 42 минуты назад
Не для того в цивилизации асфальт положили, чтоб за твоей старой железякой в ипучие российские грязи переться :))
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2k
Alexander Gorn Час назад
Ну, не знаю как насчет вреда природе, но когда я еще водил машину (сейчас не вожу, нет надобности), джиповладельцы занимали в моем личном рейтинге самых отмороженных водил почетное второе место, сразу после таксистов. Есть у многих из них такая манера - "пропустите, холопы, не видите, барин едет!", и пофиг на правила. Речь, естественно, про дорогие внедорожники, а не про "Ниву".
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10k
au3 Час назад
Выкатить этим экошизам счет за неудобства в 10ном размере зарплаты собственника авто и вмиг мозги вправятся.
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−5
ru_lip23 au3 39 минут назад
Вот средняя зарплата, такая загадочновысокая, у одних миллионы, а у большинства - копейки. Когда выкатим равноправие и поделим излишки у тех, кто всех обдирает? Тогда и джипы им не за что покупать будет ;) Всё само собой решится :)
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Как экоактивисты не понимают , что своим существованием наносят непоправимый вред природе!
Скормили бы себя вымирающим или редким животным, например акулам или белым медведям! Неужели у них ни капли сострадания?!
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152
iskra 2 часа назад
В чем-то они правы. Хотя, по закону - без разницы на их убеждения. Если поймают - будут ущерб возмещать. (тут ключевое слово "если")..
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