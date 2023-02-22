Ветрогенераторы: почему у них только три лопасти

Они должны быть дешевле в производстве и обслуживании - значит можно было бы снизить и стоимость электроэнергии. Но на деле всё не так. Если на роторе “ветряка” оставить две лопасти, то как сориентировать его по ветру? При том, что ротор ещё и вращается.

Если лопасти находятся вертикально, то инерция небольшая. А если они в горизонтальном положении, то момент инерции резко возрастает. Механизм ориентации по ветру будет испытывать резкие и постоянные нагрузки с частотой в две секунды.

Хотя конструкции с 1-2 лопастями тоже делали: у них быстро перегревались электродвигатели, ломались редукторы и изнашивались подшипники.

А у системы с тремя лопастями момент инерции неизменен и такой “ветряк” работает годами. Ничего лучше пока не придумали.