В Канзасе от легенды спорта остались лишь ботинки

Кража произошла в парке МакАдамс, который Фонд Лиги 42 использует для тренировок молодёжных бейсбольных команд.

«Поступок людей, которые имели наглость забрать статую Джеки Робинсона из парка, где дети и семьи нашего района могут собираться, изучать историю Джеки Робинсона, американской иконы, и играть в бейсбол, огорчает всех нас, — сказал начальник полиции Уичито Джозеф Салливан.

— Еще больше меня беспокоит то, что эта кража произошла за неделю до февраля, когда начинается Месяц черной (афроамериканской) истории. Наш город требует вернуть статую. Мы также хотим, чтобы люди, лишившие наше общество сокровища, ответили за свои действия».