В Канзасе от легенды спорта остались лишь ботинки

В молодежном тренировочном центре в Уичито, штат Канзас, кто-то подрезал бронзовую скульптуру Джеки Робинсона — иконы бейсбола. Местная полиция поделилась записью камеры видеонаблюдения, на которой видно, как статую снимают с основания и увозят. И остались от нее лишь рожки да ножки...
Кража произошла в парке МакАдамс, который Фонд Лиги 42 использует для тренировок молодёжных бейсбольных команд.
«Поступок людей, которые имели наглость забрать статую Джеки Робинсона из парка, где дети и семьи нашего района могут собираться, изучать историю Джеки Робинсона, американской иконы, и играть в бейсбол, огорчает всех нас, — сказал начальник полиции Уичито Джозеф Салливан.
— Еще больше меня беспокоит то, что эта кража произошла за неделю до февраля, когда начинается Месяц черной (афроамериканской) истории. Наш город требует вернуть статую. Мы также хотим, чтобы люди, лишившие наше общество сокровища, ответили за свои действия».
В 1947 году Робинсон в составе команды «Бруклин Доджерс» преодолел «цветной барьер» и стал первым афроамериканским бейсболистом.
Робинсон сделал выдающуюся бейсбольную карьеру. Он был включён в бейсбольный Зал славы в 1962 году. В 1997 году руководство Главной лиги бейсбола закрепило за ним номер 42 во всех клубах лиги — он стал первым из спортсменов в основных лигах США, удостоенным такой чести.
Лига 42 была основана в 2013 году для того, чтобы молодежь Уичито могла научиться играть в бейсбол без высоких затрат, связанных с этим видом спорта. Организация получила разрешение непосредственно от семьи Робинсона на возведение его статуи в 2021 году.
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Комиссия по борьбе с преступностью города Уичито предложила вознаграждение в размере 2500 долларов за информацию, которая приведет к аресту, и 5000 долларов за информацию, которая приведет к возврату статуи.
По данным местных властей, сумма ущерба составляет 75 000 долларов.
По словам шефа полиции Салливана, он надеется, что воры попытаются сдать статую на металлолом на одну из местных свалок, и владельцы свалки обратятся в полицию.
Член городского совета Уичито Брэндон Джонсон назвал эту кражу актом отвратительного вандализма. Он сказал, что жители города чувствуют обиду и гнев и требуют справедливости. «Многие наши жители хотят найти этих людей раньше, чем их найдут правоохранительные органы, — пояснил Джонсон. — Так что, как сказали шеф и окружной прокурор, если эта статуя у вас, верните ее сегодня же. Сейчас же».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бесит прямо.
Ну боишься ты называть негров неграми, напиши чернокожие, цветные.
А то где все остальные гаитяноамериканцы, бразилоамериканцы и проч.
Ищите в пунктах приёма цветмета...
Вообще вполне ожидаемо. Сначала негры сносят памятники времен гражданской войны, потом свои же