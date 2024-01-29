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В Канзасе от легенды спорта остались лишь ботинки

В Канзасе от легенды спорта остались лишь ботинки

Автор:
29 января 2024 13:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Канзас   бейсбол   вандализм   вандалы   кража   ничего святого   ну и ну   сдали на металлолом   
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В молодежном тренировочном центре в Уичито, штат Канзас, кто-то подрезал бронзовую скульптуру Джеки Робинсона — иконы бейсбола. Местная полиция поделилась записью камеры видеонаблюдения, на которой видно, как статую снимают с основания и увозят. И остались от нее лишь рожки да ножки...


Кража произошла в парке МакАдамс, который Фонд Лиги 42 использует для тренировок молодёжных бейсбольных команд.


«Поступок людей, которые имели наглость забрать статую Джеки Робинсона из парка, где дети и семьи нашего района могут собираться, изучать историю Джеки Робинсона, американской иконы, и играть в бейсбол, огорчает всех нас, — сказал начальник полиции Уичито Джозеф Салливан.

— Еще больше меня беспокоит то, что эта кража произошла за неделю до февраля, когда начинается Месяц черной (афроамериканской) истории. Наш город требует вернуть статую. Мы также хотим, чтобы люди, лишившие наше общество сокровища, ответили за свои действия».


В 1947 году Робинсон в составе команды «Бруклин Доджерс» преодолел «цветной барьер» и стал первым афроамериканским бейсболистом.


Робинсон сделал выдающуюся бейсбольную карьеру. Он был включён в бейсбольный Зал славы в 1962 году. В 1997 году руководство Главной лиги бейсбола закрепило за ним номер 42 во всех клубах лиги — он стал первым из спортсменов в основных лигах США, удостоенным такой чести.


Лига 42 была основана в 2013 году для того, чтобы молодежь Уичито могла научиться играть в бейсбол без высоких затрат, связанных с этим видом спорта. Организация получила разрешение непосредственно от семьи Робинсона на возведение его статуи в 2021 году.


Комиссия по борьбе с преступностью города Уичито предложила вознаграждение в размере 2500 долларов за информацию, которая приведет к аресту, и 5000 долларов за информацию, которая приведет к возврату статуи.


По данным местных властей, сумма ущерба составляет 75 000 долларов.


По словам шефа полиции Салливана, он надеется, что воры попытаются сдать статую на металлолом на одну из местных свалок, и владельцы свалки обратятся в полицию.


Член городского совета Уичито Брэндон Джонсон назвал эту кражу актом отвратительного вандализма. Он сказал, что жители города чувствуют обиду и гнев и требуют справедливости. «Многие наши жители хотят найти этих людей раньше, чем их найдут правоохранительные органы, — пояснил Джонсон. — Так что, как сказали шеф и окружной прокурор, если эта статуя у вас, верните ее сегодня же. Сейчас же».




Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Канзас   бейсбол   вандализм   вандалы   кража   ничего святого   ну и ну   сдали на металлолом   
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13  комментариев
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5k
Харон 5 минут назад
"Афроамериканцы".....
Бесит прямо.
Ну боишься ты называть негров неграми, напиши чернокожие, цветные.
А то где все остальные гаитяноамериканцы, бразилоамериканцы и проч.
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2k
Igor Grishaev 5 минут назад
Если оставить всё как есть, под девизом "Художник так видит", то со временем народ привыкнет, и даже признает творение гениальным, как "Черный квадрат" Малевича, или картины Пикассо.
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5k
Харон 6 минут назад
Кто решил установить памятник на могиле дедушки?
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7k
alex 10 минут назад
Ну либо хохлы, либо ниггеры. С Мосфильма Леонова распилили тоже иностранные спецы с Азии
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Цыгане, блин - они везде есть.
Ищите в пунктах приёма цветмета...
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2k
Андерсен 46 минут назад
Лошары. Наши бомжи и ботинки бы оторвали вместе с подставкой
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248
ApolloOne 52 минуты назад
Бронза. Ее переплавить - раз плюнуть.
Вообще вполне ожидаемо. Сначала негры сносят памятники времен гражданской войны, потом свои же
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4k
SmartCat101 55 минут назад
а в Канзасе цветмет принимают?
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5k
Горожанин 55 минут назад
А так даже стильные получилось)
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11k
MakDag Час назад
Кому пришла идея украсть памятник нигеру?.. Правильно, только другому нигеру.
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6k
Lexx 2 часа назад
Кто то поставил у себя на ранчо или фазенде, не знаю, как там у них в Канзасе, дачи обзываются.
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