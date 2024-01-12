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Нью-Йорк захватывают крысы

Нью-Йорк захватывают крысы

Автор:
12 января 2024 12:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Метро Нью-Йорка   Нью-Йорк   в шоке   грызуны   и такое бывает   капец какой-то   крысы   ну и ну   шокирующее видео   
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В Сети появилось видео, внушающее ужас и омерзение. На одной из станций метро под одеялом спит бездомный — обычное дело для Нью-Йорка. Но одеяло как-то странно шевелится...


Всего за 24 часа ролик был просмотрен на TikTok более 13 миллионов раз, и более 24 000 человек оставили свои комментарии.


Крысы бросились наутек, когда спящий под одеялом человек пошевелился. Многие выразили свою обеспокоенность тем, в каком состоянии он мог находиться.


Один из пользователей сказал: «Это душераздирающе». А кто-то другой написал: «Это так страшно. Боюсь представить, что они с ним делали». Вот еще несколько комментариев: «Господи, благослови этого человека, помоги ему справиться с нынешней ситуацией. Пусть он найдет выход из нее», «Это очень грустно и страшно, ни один человек не должен так жить».


Ситуация с бездомными в «Большом яблоке» ухудшается с каждым годом, несмотря на жесткие меры мэра Эрика Адамса, направленные на то, чтобы убрать их с улиц в безопасное место, найти им новое пристанище и какое-то занятие. Мэр усилил охрану порядка в популярных местах скопления бездомных и регулярно проводит зачистки по всему городу.


По данным ежегодного исследования Homeless Outreach Population Estimate, в январе 2023 года на улицах и в метро проживало 4042 человека. В том же месяце 2022 года было зарегистрировано чуть более 3 400 человек, оставшихся без крова. Так что мы видим 18-процентный скачок за один год.


Адамс также ведет дорогостоящую борьбу с крысами в Нью-Йорке и проигрывает ее.


В прошлом году в метро по спящему пассажиру проползла крыса, и он проснулся от зуда по всему телу. Еще один парень дремал на станции, не подозревая о маленьком зубастом кошмаре, сидящем на нем и пытающемся его «поцеловать».


В прошлом году городские власти были вынуждены нанять специалиста по дератизации — «крысиную королеву» Кэтлин Корради, чтобы помочь разрешить этот кризис, и платить ей зарплату в размере 155 000 долларов в год. Не очень-то это помогло. Согласно статистике, с момента прихода Адамса к власти число жалоб населения на грызунов в Нью-Йорке выросло почти на 8 процентов.


Местный житель Чани Маркус рассказал NBC New York: «Это пугает. Это тревожно. Это небезопасно. И это нездорово». Роксана Бьюри, еще одна жительница Нью-Йорка, сказала: «Все ходят по середине улицы, потому что крысы бегают по тротуарам».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Метро Нью-Йорка   Нью-Йорк   в шоке   грызуны   и такое бывает   капец какой-то   крысы   ну и ну   шокирующее видео   
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14  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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21k
Александр 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Kra 37 минут назад
В Москву вернулись тараканы...
не было их лет 25, а тут - НННННА!!! Адаптировались...

Слава богу крыс не видно!
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11k
Борис Карабанов Час назад
Похоже, там трупак под одеялом лежит и лежит давно.
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103
Reveller Борис Карабанов 16 минут назад
На видео видно, что одеяло приподнял лежащий под ним.
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29k
AzuveR Час назад
Россию уже приплели ? Или день два стоит подождать ?
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16k
ss 2 часа назад

"Свинья везде грязь найдёт
(С)Старая русская пословица

И по каким же это помойкам автор шлется? Съездил бы куда-нибудь что ли... Там есть что посмотреть, ей богу. Большой каньон, например. Или Ниагарский водопад. А он всё по парашам таскается. Вырос что ли на помойке? Домой тянет?...
Или всё проще? Как агитку написали, так он её и накропал?
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2k
просто программист 2 часа назад
Позорище!
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4k
Шилов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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