Нью-Йорк захватывают крысы

В Сети появилось видео, внушающее ужас и омерзение. На одной из станций метро под одеялом спит бездомный — обычное дело для Нью-Йорка. Но одеяло как-то странно шевелится...
Оказывается, под одеялом вместо с человеком пригрелась целая компания крыс. После того, как их спугнули, более 20 грызунов скрываются в закоулках метро, а люди наблюдают за этим в абсолютном шоке
Всего за 24 часа ролик был просмотрен на TikTok более 13 миллионов раз, и более 24 000 человек оставили свои комментарии.
Крысы бросились наутек, когда спящий под одеялом человек пошевелился. Многие выразили свою обеспокоенность тем, в каком состоянии он мог находиться.
Один из пользователей сказал: «Это душераздирающе». А кто-то другой написал: «Это так страшно. Боюсь представить, что они с ним делали». Вот еще несколько комментариев: «Господи, благослови этого человека, помоги ему справиться с нынешней ситуацией. Пусть он найдет выход из нее», «Это очень грустно и страшно, ни один человек не должен так жить».
Ситуация с бездомными в «Большом яблоке» ухудшается с каждым годом, несмотря на жесткие меры мэра Эрика Адамса, направленные на то, чтобы убрать их с улиц в безопасное место, найти им новое пристанище и какое-то занятие. Мэр усилил охрану порядка в популярных местах скопления бездомных и регулярно проводит зачистки по всему городу.
По данным ежегодного исследования Homeless Outreach Population Estimate, в январе 2023 года на улицах и в метро проживало 4042 человека. В том же месяце 2022 года было зарегистрировано чуть более 3 400 человек, оставшихся без крова. Так что мы видим 18-процентный скачок за один год.
Адамс также ведет дорогостоящую борьбу с крысами в Нью-Йорке и проигрывает ее.
В прошлом году в метро по спящему пассажиру проползла крыса, и он проснулся от зуда по всему телу. Еще один парень дремал на станции, не подозревая о маленьком зубастом кошмаре, сидящем на нем и пытающемся его «поцеловать».
В прошлом году городские власти были вынуждены нанять специалиста по дератизации — «крысиную королеву» Кэтлин Корради, чтобы помочь разрешить этот кризис, и платить ей зарплату в размере 155 000 долларов в год. Не очень-то это помогло. Согласно статистике, с момента прихода Адамса к власти число жалоб населения на грызунов в Нью-Йорке выросло почти на 8 процентов.
Местный житель Чани Маркус рассказал NBC New York: «Это пугает. Это тревожно. Это небезопасно. И это нездорово». Роксана Бьюри, еще одна жительница Нью-Йорка, сказала: «Все ходят по середине улицы, потому что крысы бегают по тротуарам».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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не было их лет 25, а тут - НННННА!!! Адаптировались...
Слава богу крыс не видно!
"Свинья везде грязь найдёт
(С)Старая русская пословица
И по каким же это помойкам автор шлется? Съездил бы куда-нибудь что ли... Там есть что посмотреть, ей богу. Большой каньон, например. Или Ниагарский водопад. А он всё по парашам таскается. Вырос что ли на помойке? Домой тянет?...
Или всё проще? Как агитку написали, так он её и накропал?
И смотреть не на коттеджные посёлки богатого меньшинства, а в даун-таунах, на улицах и в парках, в общественном транспорте - смотреть туда где БОЛЬШИНСТВО.
Какое мне дело до богатеев? По ним, что ли, судить о стране?..
А если такого правила придерживаться, то выясняется что жить в США так, как живёт абсолютное большинство, очень непросто. Люмпены так и вовсе погружены в первобытную дикость...