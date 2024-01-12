Нью-Йорк захватывают крысы

Всего за 24 часа ролик был просмотрен на TikTok более 13 миллионов раз, и более 24 000 человек оставили свои комментарии.

Крысы бросились наутек, когда спящий под одеялом человек пошевелился. Многие выразили свою обеспокоенность тем, в каком состоянии он мог находиться.

Один из пользователей сказал: «Это душераздирающе». А кто-то другой написал: «Это так страшно. Боюсь представить, что они с ним делали». Вот еще несколько комментариев: «Господи, благослови этого человека, помоги ему справиться с нынешней ситуацией. Пусть он найдет выход из нее», «Это очень грустно и страшно, ни один человек не должен так жить».