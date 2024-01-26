В Калифорнии нашли пещерный город бездомных

Калифорнийские бездомные живут в пещерах на 6 метров ниже уровня земли, обставленных домашней мебелью, — в то время как штат пытается бороться с бродяжничеством, а в Лос-Анджелесе начался ежегодный подсчёт тех, кто живёт на улице.
В минувшие выходные в городе Модесто полиция совместно с добровольцами провела рейд и очистила восемь пещер, вырытых вдоль берега реки Туолумне. Некоторые из этих пещер были украшены «наскальными рисунками», где-то пол был выложен плиткой, а в одной пещере даже нашелся импровизированный камин с дымоходом.
Пещеры освободили от вещей, мебели и груд мусора, заполнив два грузовика и трейлер. Также их освободили от людей, считавших, что это их дом.
«В этом районе часто встречаются бродяги и нелегальные лагеря, которые вызывают опасения из-за того, что эти лагеря на самом деле являются пещерами, вырытыми в берегах реки», — заявило полицейское управление Модесто. Полиция уже не в первый раз очищает пещеры, и в них часто живут.
Жители пещер вырезали в склоне холма импровизированные лестницы, ведущие к ним. Как сообщается, пещеры пришлось освободить из соображений безопасности.
Местная жительница Трейси Рохас рассказала CBS: «Если бы одна из них обрушилась, это было бы ужасно. Все это обрушится и уйдет в воду. Это опасно не только для людей, которые там живут, но и для тех, кто там ходит».
По словам Рохас, некоторые пещеры были полностью обставлены: постельные принадлежности, вещи, еда, крючки на стенах, импровизированный камин, полочка для лекарств и т. д. Бездомным нужно уделять больше внимания, считает она. Они находятся в таком состоянии, что видно, что они в отчаянии.
Репортаж о пещерном городе бездомных
Источник:
Выселение бездомных из пещер может снова оказаться временным. Местные жители понимают, что очень скоро все может вернуться на круги своя.
«Уже доказано, что люди их выкапывают, поэтому я не думаю, что их можно засыпать каким-либо материалом. У нас действительно нет решения, как с этим бороться», — сказал волонтер Крис Гуптилл.
Калифорния находится на «чрезвычайном положении» из-за растущей бездомности, поскольку вследствие этого растет и преступность. Растет преступность — уходит бизнес.
В Лос-Анджелесе проходит ежегодный подсчет бездомных, в ходе которого пытаются установить, сколько людей живет на улицах города. В трехдневном подсчете принимают участие более 6 000 добровольцев из Управления по делам бездомных Лос-Анджелеса. Они пытаются определить, сколько людей не имеют жилья и в каких услугах по охране здоровья или физического здоровья эти люди могут нуждаться.
Согласно прошлогодним подсчетам, в округе Лос-Анджелес в любую ночь бездомными оказывались более 75 500 человек, что на девять процентов больше, чем в 2022 году. С 2015 года число бездомных увеличилось на 70 процентов в округе и на 80 процентов в самом Лос-Анджелесе.
В прошлом году в Калифорнии проживало около трети всех бездомных в стране, а в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Окленде и других городах «Золотого штата» — одно из самых больших количеств бездомных в стране.
По данным этого подсчета, в Лос-Анджелесе проживало больше всего бездомных в штате — 65 111 человек. Однако пять других мегаполисов — Сан-Хосе, Окленд, Сакраменто, Сан-Диего и Сан-Франциско — также попали в десятку самых неблагополучных городов Америки, в каждом из которых насчитывается около 10 000 бездомных.
Согласно опросу Института общественной политики Калифорнии, около 70 процентов калифорнийцев заявили, что самая большая проблема штата — бездомность и стоимость жилья.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Американец, принимавший антидепрессанты, внезапно почернел
- Американка не стригла ногти 22 года в память о дочери
- Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить
- Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице
- Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили
Так они и пособие все получают