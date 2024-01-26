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В Калифорнии нашли пещерный город бездомных

В Калифорнии нашли пещерный город бездомных

Автор:
26 января 2024 15:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Калифорния   бездомные   дома-пещеры   жизнь в сша   и такое бывает   ну и ну   пещерный город   пещеры   шок   
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Калифорнийские бездомные живут в пещерах на 6 метров ниже уровня земли, обставленных домашней мебелью, — в то время как штат пытается бороться с бродяжничеством, а в Лос-Анджелесе начался ежегодный подсчёт тех, кто живёт на улице.


В минувшие выходные в городе Модесто полиция совместно с добровольцами провела рейд и очистила восемь пещер, вырытых вдоль берега реки Туолумне. Некоторые из этих пещер были украшены «наскальными рисунками», где-то пол был выложен плиткой, а в одной пещере даже нашелся импровизированный камин с дымоходом.


Пещеры освободили от вещей, мебели и груд мусора, заполнив два грузовика и трейлер. Также их освободили от людей, считавших, что это их дом.


«В этом районе часто встречаются бродяги и нелегальные лагеря, которые вызывают опасения из-за того, что эти лагеря на самом деле являются пещерами, вырытыми в берегах реки», — заявило полицейское управление Модесто. Полиция уже не в первый раз очищает пещеры, и в них часто живут.


Жители пещер вырезали в склоне холма импровизированные лестницы, ведущие к ним. Как сообщается, пещеры пришлось освободить из соображений безопасности.


Местная жительница Трейси Рохас рассказала CBS: «Если бы одна из них обрушилась, это было бы ужасно. Все это обрушится и уйдет в воду. Это опасно не только для людей, которые там живут, но и для тех, кто там ходит».


По словам Рохас, некоторые пещеры были полностью обставлены: постельные принадлежности, вещи, еда, крючки на стенах, импровизированный камин, полочка для лекарств и т. д. Бездомным нужно уделять больше внимания, считает она. Они находятся в таком состоянии, что видно, что они в отчаянии.


Выселение бездомных из пещер может снова оказаться временным. Местные жители понимают, что очень скоро все может вернуться на круги своя.


«Уже доказано, что люди их выкапывают, поэтому я не думаю, что их можно засыпать каким-либо материалом. У нас действительно нет решения, как с этим бороться», — сказал волонтер Крис Гуптилл.


Калифорния находится на «чрезвычайном положении» из-за растущей бездомности, поскольку вследствие этого растет и преступность. Растет преступность — уходит бизнес.


В Лос-Анджелесе проходит ежегодный подсчет бездомных, в ходе которого пытаются установить, сколько людей живет на улицах города. В трехдневном подсчете принимают участие более 6 000 добровольцев из Управления по делам бездомных Лос-Анджелеса. Они пытаются определить, сколько людей не имеют жилья и в каких услугах по охране здоровья или физического здоровья эти люди могут нуждаться.


Согласно прошлогодним подсчетам, в округе Лос-Анджелес в любую ночь бездомными оказывались более 75 500 человек, что на девять процентов больше, чем в 2022 году. С 2015 года число бездомных увеличилось на 70 процентов в округе и на 80 процентов в самом Лос-Анджелесе.


В прошлом году в Калифорнии проживало около трети всех бездомных в стране, а в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Окленде и других городах «Золотого штата» — одно из самых больших количеств бездомных в стране.


По данным этого подсчета, в Лос-Анджелесе проживало больше всего бездомных в штате — 65 111 человек. Однако пять других мегаполисов — Сан-Хосе, Окленд, Сакраменто, Сан-Диего и Сан-Франциско — также попали в десятку самых неблагополучных городов Америки, в каждом из которых насчитывается около 10 000 бездомных.


Согласно опросу Института общественной политики Калифорнии, около 70 процентов калифорнийцев заявили, что самая большая проблема штата — бездомность и стоимость жилья.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Калифорния   бездомные   дома-пещеры   жизнь в сша   и такое бывает   ну и ну   пещерный город   пещеры   шок   
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24k
сеньор Леонсио Час назад
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21k
Александр 3 минуты назад
Пещерные люди, да уж
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12k
Властелин 22 минуты назад
Возле реки строить землянки это довольно таки не обдуманное и опасное решение.
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37k
АнтонПолднев Полчаса назад
Извините, я может чёт не вкурил. Но вроде у всех из них есть дом. По крайней мере по фото так. Я на тур.слёте в конце 80-х в палатке две недели прожил. Дом. Какой-никакой. А если у них обустроенные пещеры с мебелью...
Так они и пособие все получают
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1k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
Ссылка coub.com
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842
Шурман Час назад
Даже в Европе тоже самое . Не хочу опять сказать а вот у нас ( потому что сейчас накинуться и скажут что я вру ) . Брюссельский канал районы вокзала миди там кругом палатки стоят и эти еще успевают здания захватывать и потом их хрен выпрешь .
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