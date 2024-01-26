В Калифорнии нашли пещерный город бездомных

Выселение бездомных из пещер может снова оказаться временным. Местные жители понимают, что очень скоро все может вернуться на круги своя.

«Уже доказано, что люди их выкапывают, поэтому я не думаю, что их можно засыпать каким-либо материалом. У нас действительно нет решения, как с этим бороться», — сказал волонтер Крис Гуптилл.