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Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре

Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре

Автор:
12 января 2024 13:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Голый мужик   голый   жизнь в сша   и такое бывает   неадекват   неприятный случай   ну и ну   сюрприз   шокирующее видео   
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В торговом центре города Лидс в Алабаме (США) произошел курьезный инцидент. Туда забежал, на ходу раздеваясь, странный мужик. Освободившись от одежды, он сиганул в огромный аквариум и начал там плескаться. Пришлось вызвать полицию.


Инцидент произошел вечером, незадолго до закрытия магазина. Сообщается, что 42-летний мужчина вел себя неадекватно и въехал на автомобиле в столб на парковке магазина. После аварии он вышел из машины, разделся, забежал в магазин Bass Pro Shop и прыгнул в аквариум. Там ему было весело и хорошо.


Когда двое полицейских из Лидса начали подниматься по лестнице, нарушитель общественного порядка начал что-то им кричать. Затем он перелез через борт и упал на бетонный пол внизу — похоже, потеряв сознание от падения.



На него надели наручники, после чего он очнулся и попытался сопротивляться. Кто-то накрыл его одеялом, пока полицейские выводили его из здания.


По словам начальника полиции, мужчина пробыл в воде всего около пяти минут до прибытия офицеров. Его отвезли в больницу для психиатрической экспертизы, а затем поместили в тюрьму округа Сент-Клэр.


В итоге 42-летний Джордж Оуэнс из Стерретта (Алабама) обвиняется в публичном разврате, нарушении общественного порядка, сопротивлении при аресте, нападении на полицейского, двух случаях нанесения преступного ущерба первой степени и двух случаях безрассудной угрозы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Голый мужик   голый   жизнь в сша   и такое бывает   неадекват   неприятный случай   ну и ну   сюрприз   шокирующее видео   
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12  комментариев
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23k
Слепой Пью 59 минут назад
Бесплатный совет владельцам магазина - запустите в аквариум акулу, а то повадятся такие неадекваты повторять подвиг идиота...
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635
Андрей Граф 11 минут назад
может он Веном
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736
Человек Разумный 11 минут назад
То есть всякие трасформеры с приклеенными сиськами в школах и на парадах в центре городов это ОК, а мужик перегрелся и залез с бассейн который первый нашел - это публичный разврат .. так и запишем
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800
buba Полчаса назад
система страшная вещь.... Она не терпит тех кто из нее вырывается... Таких сразу причисляют к психопатам. Наш мир это фейк и выдумка, правила навязанные.. Наш мозг находиться постоянно в сопротивлении этим правилам. И вот от такого вот сопротивления у народа срывает колпак и они начинают чудить.
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149
samoilenko-yura123 AlexWoyz 52 секунды назад
абсолютно верно!
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1k
Kra 36 минут назад
Просто он - дельфин...
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7k
Умница-красавица 36 минут назад
Просто он идентифицирует себя как дельфин. Какие вопросы? В Америке же свобода половой самоидентификации
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442
zu4ara 39 минут назад
Красава!
Я бы тоже так хотел, но воспитание не позволяет...
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205
Александр Кузнецов 42 минуты назад
Веном. Начало.
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13k
Copycat 45 минут назад
Это Алабама)
есть даже такое понятие AlabamaMan

наверно у нас в Казахстане чем то подобным является город Шимкент
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