Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре

В торговом центре города Лидс в Алабаме (США) произошел курьезный инцидент. Туда забежал, на ходу раздеваясь, странный мужик. Освободившись от одежды, он сиганул в огромный аквариум и начал там плескаться. Пришлось вызвать полицию.
Инцидент произошел вечером, незадолго до закрытия магазина. Сообщается, что 42-летний мужчина вел себя неадекватно и въехал на автомобиле в столб на парковке магазина. После аварии он вышел из машины, разделся, забежал в магазин Bass Pro Shop и прыгнул в аквариум. Там ему было весело и хорошо.
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Когда двое полицейских из Лидса начали подниматься по лестнице, нарушитель общественного порядка начал что-то им кричать. Затем он перелез через борт и упал на бетонный пол внизу — похоже, потеряв сознание от падения.
На него надели наручники, после чего он очнулся и попытался сопротивляться. Кто-то накрыл его одеялом, пока полицейские выводили его из здания.
По словам начальника полиции, мужчина пробыл в воде всего около пяти минут до прибытия офицеров. Его отвезли в больницу для психиатрической экспертизы, а затем поместили в тюрьму округа Сент-Клэр.
В итоге 42-летний Джордж Оуэнс из Стерретта (Алабама) обвиняется в публичном разврате, нарушении общественного порядка, сопротивлении при аресте, нападении на полицейского, двух случаях нанесения преступного ущерба первой степени и двух случаях безрассудной угрозы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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США страна наркоманов.
неадекватность их второе имя..
есть даже такое понятие AlabamaMan
наверно у нас в Казахстане чем то подобным является город Шимкент