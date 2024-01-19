Женщина уверена, что стала жертвой «проклятия Помпей»

Руководитель археологического парка Помпеи рассказал о том, что получает много писем и посылок от туристов. Они запоздало просят прощения и возвращают украденные артефакты из руин. Люди верят в то, что после кражи «сувениров» на них обрушилось проклятие. Последнее такое письмо вызвало большой резонанс.
Леденящая душу записка от «жертвы проклятия Помпей» рассказывает о серьёзном диагнозе, который ей поставили через несколько месяцев после того, как она «взяла несколько камней на память» из археологического музея под открытым небом.
Молодая женщина пишет о том, что не знала о проклятии, когда брала эти камушки. А теперь прошел год — и у нее обнаружили рак груди.
«Я молодая и здоровая женщина, и врачи сказали, что мне просто "не повезло". Пожалуйста, примите мои извинения и эти камни», — написала она. И добавила в конце «Мне очень жаль» на итальянском.
Об этом письме рассказал Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи. Он опубликовал фотографию в соцсети и написал: «Дорогой анонимный отправитель этого письма, камни пемзы вернулись домой. Удачи вам в будущем».
Он объяснил, что письмо его тронуло. Но напомнил, что кража артефактов с археологических объектов является преступлением, о котором руководство парка обязано сообщать властям.
По словам Габриэля Цухтригеля, от туристов приходят сотни подобных писем с извинениями и рассказами о том, как после кражи артефактов из Помпей на них обрушились различные несчастья.
«Многие люди пишут нам о якобы существующем проклятии и рассказывают о несчастьях, постигших их на работе, в болезни: это трогательные и грустные вещи. Многие пишут, что возвращают предметы, украденные еще в детстве, — это кражи, произошедшие десятилетия назад».
В 2020 году жительница Канады вернула две мозаичные плитки, украденные ею в Помпеях, а также части амфоры и фрагмент керамики, после 15 лет невезения. Похитив артефакты в 2005 году, Николь рассказала в письме, что после кражи она перенесла два случая рака груди и финансовые трудности.
«Пожалуйста, верните их на место, они приносят несчастье», — написала она, добавив, что в них «так много негативной энергии... связанной со смертью и разрушением». «Сейчас мне 36 лет, и я дважды болела раком груди, — говорится в ее письме. Последний раз закончился двойной мастэктомией. Также у меня и моей семьи были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу передавать это проклятие своей семье или детям».
В качестве причины кражи Николь назвала «желание обладать кусочком истории, которого больше ни у кого нет».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но место реально мистическое. Лично у меня там приключилось дежавю, странное ощущение знакомости мест, освещения, запахов. Но самое странное, что у жены было такое же ощущение на том же мостике, как выяснилось позже