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Женщина уверена, что стала жертвой «проклятия Помпей»

Женщина уверена, что стала жертвой «проклятия Помпей»

Автор:
19 января 2024 14:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Помпеи   артефакты   археологический музей   кража   проклятие   проклятие Помпей   сувениры   суеверие   
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Руководитель археологического парка Помпеи рассказал о том, что получает много писем и посылок от туристов. Они запоздало просят прощения и возвращают украденные артефакты из руин. Люди верят в то, что после кражи «сувениров» на них обрушилось проклятие. Последнее такое письмо вызвало большой резонанс.


Леденящая душу записка от «жертвы проклятия Помпей» рассказывает о серьёзном диагнозе, который ей поставили через несколько месяцев после того, как она «взяла несколько камней на память» из археологического музея под открытым небом.


Молодая женщина пишет о том, что не знала о проклятии, когда брала эти камушки. А теперь прошел год — и у нее обнаружили рак груди.


«Я молодая и здоровая женщина, и врачи сказали, что мне просто "не повезло". Пожалуйста, примите мои извинения и эти камни», — написала она. И добавила в конце «Мне очень жаль» на итальянском.


Об этом письме рассказал Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи. Он опубликовал фотографию в соцсети и написал: «Дорогой анонимный отправитель этого письма, камни пемзы вернулись домой. Удачи вам в будущем».


Он объяснил, что письмо его тронуло. Но напомнил, что кража артефактов с археологических объектов является преступлением, о котором руководство парка обязано сообщать властям.


По словам Габриэля Цухтригеля, от туристов приходят сотни подобных писем с извинениями и рассказами о том, как после кражи артефактов из Помпей на них обрушились различные несчастья.


«Многие люди пишут нам о якобы существующем проклятии и рассказывают о несчастьях, постигших их на работе, в болезни: это трогательные и грустные вещи. Многие пишут, что возвращают предметы, украденные еще в детстве, — это кражи, произошедшие десятилетия назад».


В 2020 году жительница Канады вернула две мозаичные плитки, украденные ею в Помпеях, а также части амфоры и фрагмент керамики, после 15 лет невезения. Похитив артефакты в 2005 году, Николь рассказала в письме, что после кражи она перенесла два случая рака груди и финансовые трудности.


«Пожалуйста, верните их на место, они приносят несчастье», — написала она, добавив, что в них «так много негативной энергии... связанной со смертью и разрушением». «Сейчас мне 36 лет, и я дважды болела раком груди, — говорится в ее письме. Последний раз закончился двойной мастэктомией. Также у меня и моей семьи были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу передавать это проклятие своей семье или детям».


В качестве причины кражи Николь назвала «желание обладать кусочком истории, которого больше ни у кого нет».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Помпеи   артефакты   археологический музей   кража   проклятие   проклятие Помпей   сувениры   суеверие   
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5  комментариев
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14k
кира Час назад
А британским музеям хоть бы хны. Поперли столько по всему миру, что черти в аду за голову хватаются! Да и не только британские...
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4k
Lurds 21 минуту назад
мы хорошие люди... но если нам за это ничего не будем, слямзим все что сможем.
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12k
Властелин Полчаса назад
Ну и как, вернув артефакты это помогло снять так называемые проклятия.
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12k
Krapiv Час назад
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Психосоматика.
Но место реально мистическое. Лично у меня там приключилось дежавю, странное ощущение знакомости мест, освещения, запахов. Но самое странное, что у жены было такое же ощущение на том же мостике, как выяснилось позже
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