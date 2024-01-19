Женщина уверена, что стала жертвой «проклятия Помпей»

По словам Габриэля Цухтригеля, от туристов приходят сотни подобных писем с извинениями и рассказами о том, как после кражи артефактов из Помпей на них обрушились различные несчастья.

«Многие люди пишут нам о якобы существующем проклятии и рассказывают о несчастьях, постигших их на работе, в болезни: это трогательные и грустные вещи. Многие пишут, что возвращают предметы, украденные еще в детстве, — это кражи, произошедшие десятилетия назад».

В 2020 году жительница Канады вернула две мозаичные плитки, украденные ею в Помпеях, а также части амфоры и фрагмент керамики, после 15 лет невезения. Похитив артефакты в 2005 году, Николь рассказала в письме, что после кражи она перенесла два случая рака груди и финансовые трудности.

«Пожалуйста, верните их на место, они приносят несчастье», — написала она, добавив, что в них «так много негативной энергии... связанной со смертью и разрушением». «Сейчас мне 36 лет, и я дважды болела раком груди, — говорится в ее письме. Последний раз закончился двойной мастэктомией. Также у меня и моей семьи были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу передавать это проклятие своей семье или детям».

В качестве причины кражи Николь назвала «желание обладать кусочком истории, которого больше ни у кого нет».