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Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров

Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров

Автор:
19 января 2024 12:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   ЧП   в воздухе   в самолете   змея   инцидент   неожиданность   ну и ну   происшествие   
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13 января пассажиры дневного рейса AirAsia Airbus A320 из Бангкока на остров Пхукет пережили небольшое потрясение. Во время полёта они заметили над верхним отсеком неизвестно как туда попавшую змею.


Сюжет просто как из фильма ужасов «Змеиный полёт», только там ядовитых рептилий был целый самолёт. Но и одна змея — радость небольшая. Перепуганные пассажиры, оказавшиеся прямо под ней, вскочили со своих мест и сгрудились в проходе.


К счастью, отважная бортпроводница среагировала на чрезвычайную ситуацию быстро и чётко — она дотянулась до змеи и с помощью пустой пластиковой бутылки затолкала её в пакет. Пакет с рептилией накрепко завязали и убрали в шкаф.



Пассажиры поделились своими эмоциями:


«Я весь сжался от страха, когда увидел змею. Я и в лучшие времена не любил этих жутких ползучих тварей, а уж тем более когда она у тебя над головой... Я почувствовал облегчение, когда её убрали».


«Стюардесса была спокойна и вела себя профессионально. Но я дёргался каждый раз, когда что-то чувствовал, думая, что в самолёте может быть ещё одна змея».


«Я смотрела фильм про змей в самолёте, но никогда не думала, что такое может случиться со мной в реальной жизни. Какое начало моей пляжной поездки!».


После посадки сотрудники международного аэропорта Пхукета поднялись на борт самолета. Они осмотрели ручную кладь пассажиров, чтобы убедиться в том, что змею не пронёс кто-то из них. Но всё было чисто — рептилия пробралась на борт самостоятельно.


Позже её идентифицировали как змею Бланфорда. Это разновидность безвредной змеи семейства ужеобразных. Она не ядовита и не нападает на людей.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Видео   ЧП   в воздухе   в самолете   змея   инцидент   неожиданность   ну и ну   происшествие   
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Алексей Полчаса назад
Вот ктонить посмотрел бы перед рейсом "Змеиный полет" и был бы п..ц))
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Шурман 4 минуты назад
Летели как то из Греции так нас комары зажрали в самолете , по прилету все ноги были искусаны . Кому, кому было пофиг так это стюардам из Раинэир , так и сказала оденьте штаны и не парьтесь , ну да я всегда штаны с собой в рюкзак беру .
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