Змея пробралась в самолёт и напугала пассажиров

Пассажиры поделились своими эмоциями:

«Я весь сжался от страха, когда увидел змею. Я и в лучшие времена не любил этих жутких ползучих тварей, а уж тем более когда она у тебя над головой... Я почувствовал облегчение, когда её убрали».

«Стюардесса была спокойна и вела себя профессионально. Но я дёргался каждый раз, когда что-то чувствовал, думая, что в самолёте может быть ещё одна змея».

«Я смотрела фильм про змей в самолёте, но никогда не думала, что такое может случиться со мной в реальной жизни. Какое начало моей пляжной поездки!».