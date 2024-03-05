Болельщики забрались на стадион команды-соперника и развлеклись на полную катушку

В какой-то момент видно, как один из парней распыляет огнетушитель на баскетбольный мяч. К концу ролика нарушители порядка оказались на крыше здания, которое еще строится. На видео один из двух вандалов настолько безрассуден, что довольно долго показывает свое лицо.

Когда именно произошел этот взлом с проникновением, неизвестно.