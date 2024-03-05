Болельщики забрались на стадион команды-соперника и развлеклись на полную катушку

Общественность американского города Инглвуд, штат Калифорния, негодует: парочка подростков, фанатов баскетбольной команды «Лос -Анджелес Лейкерс», проникла на новый стадион команды «Клипперс» (команды соперничают), покуролесила там и выложила видео на TikTok. Хулиганов нашли и теперь их ждут неприятности.
Двое болельщиков «Лейкерс» проникли на стадион Intuit Domе, находящийся на стадии строительства.
На кадрах, выложенных ими в TikTok, они забираются в здание по лестнице, веселятся в спортзале, бросая мяч в корзину, активируют огнетушитель... Малолетние вандалы назвали свой ролик "Пробираемся на стадион "Клипперс"».
Владелец НБА «Клипперс» Стив Балмер, как сообщается, вложил 2 миллиарда долларов в новую современную арену.
В какой-то момент видно, как один из парней распыляет огнетушитель на баскетбольный мяч. К концу ролика нарушители порядка оказались на крыше здания, которое еще строится. На видео один из двух вандалов настолько безрассуден, что довольно долго показывает свое лицо.
Когда именно произошел этот взлом с проникновением, неизвестно.
Однако известно, что мэр Инглвуда Джеймс Т. Баттс уже опознал эту парочку и выяснил, кто их родители.
Это уже не первый инцидент подобного рода. Нарушители в последнее время стали особенно часто проникать в многочисленные достопримечательности и здания в окрестностях Лос-Анджелеса и записывать на видео свои хулиганские выходки.
«Эти молодые люди и их подписчики очень хорошо осознают, что за яркий момент славы в TikTok придётся расплачиваться, — сказал Баттс в интервью ABC 7. — Мы серьезно относимся к таким вещам».
«Мы знаем, кто эти молодые люди, — сказал мэр. — Мы установили их личности и личности их родителей, и с ними очень скоро проведут беседу».
Полиция Инглвуда в курсе инцидента и проводит расследование.
«Когда у вас есть строительные площадки, они доставляют неудобства, привлекают детей и людей, которые хотят украсть инструменты, — добавил мэр. — Дело в том, что именно это происходит, когда вы строите крупный объект».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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