Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО

Несмотря на сильное удивление, Дениза не была обеспокоена этими кадрами. Она всегда задавалась вопросом, может ли существовать инопланетная жизнь, и теперь она уверена, что да.

«Я была просто счастлива, что мне удалось это заснять. Я подумала: "Как это возможно?". Я и раньше видела всякие штуки в Интернете и думала: "Хм, это может быть фотошоп", но тут я сама сняла это на видео».