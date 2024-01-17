FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11120 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО

Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО

Автор:
17 января 2024 14:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авиация   видео нло   и такое бывает   неопознанное   неопознанный объект   нло   ну и ну   странный случай   
1503
4
1

36-летняя Дениза Танасе, стюардесса на рейсе Wizz Air из Лутона (Великобритания) в Польшу, случайно запечатлела на видео странный светящийся объект розового цвета. Вообще-то она снимала красивый вид, а необычную деталь заметила позже при просмотре.


По словам женщины, она просто заметила потрясающий вид из окна, схватила телефон и сняла видео. Лишь через 20 минут, просмотрев запись, она увидела розовый НЛО.


«Я работаю стюардессой уже год и никогда не наблюдала ничего подобного», — говорит Дениза.



«Я спросила у пилота, видели ли они что-нибудь, знают ли, что это может быть. Все были в замешательстве. Они ничего не видели во время полёта, и никакой турбулентности не было».


«Это был объект странной формы, похожей на круг, мигающий розовым. Сначала мы подумали, что это что-то от нашего самолета отражается, но на видео заметно движение — этот объект летит».


Несмотря на сильное удивление, Дениза не была обеспокоена этими кадрами. Она всегда задавалась вопросом, может ли существовать инопланетная жизнь, и теперь она уверена, что да.


«Я была просто счастлива, что мне удалось это заснять. Я подумала: "Как это возможно?". Я и раньше видела всякие штуки в Интернете и думала: "Хм, это может быть фотошоп", но тут я сама сняла это на видео».


«Теперь я определённо верю в НЛО больше, чем раньше. Моя семья и друзья считают, что это точно инопланетяне. Мой муж сказал: "Ты моя жена, я тебе верю"».


С тех пор прошла неделя, Дениза Танасе продолжает работать стюардессой в авиакомпании Wizz Air и летать по всей Европе. Других розовых НЛО в поле её зрения не появлялось, но теперь она начеку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   авиация   видео нло   и такое бывает   неопознанное   неопознанный объект   нло   ну и ну   странный случай   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
xbrat 2 часа назад
Лампочки над посадочными местами в отражении походу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
CynepCTepBa 7 минут назад
fpv дрон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Виктория 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
AlexWoyz 24 минуты назад
фигассе, блики на стекле!
это по-любому дело рук неземных..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
dima423 45 минут назад
Ну вот зачем такую тупость репостить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Григорий Бабкин 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 50 минут назад
Судя по цветовой гамме-это вот этот шкет с каникул к бабе Капе и Шершуле возвращается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица Час назад
И пальто у нее такого же цвета! Совпадение? Не думаю..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
..: Атеист :.. Час назад
Мдя, весело жить, если не знаешь физики..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ Час назад
лампочка, тройное остекление, три отражения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA Час назад
Ой, да они миллион раз уже прилетали. И все время на разных "тарелках" (Шутка, если что).

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
BuG 2 часа назад
Ой мля.... отражение ламп же, очевидно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Первый раз вижу чтоб что то похожее на НЛО сняли на камеру с разрешением больше чем 0,3 мегапикселя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
отражение на стекле чего то внутри салона
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

116378



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Усы и лапы примерзли ко льду: волонтеры в Петербурге спасли упавшую с моста кошку
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подборка самых удивительных любопытных фактов о нашей планете
Подборка самых удивительных любопытных фактов о нашей планете
Город, который многие недооценивают. А зря
Город, который многие недооценивают. А зря
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
После новогодних праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#факты#интересное#авто аварии#люди#полиция#Китай#улыбнуло
#животные#машина#Юмор#кино#аварии#Автовсячина#позитив#забавно#подборка#собака
#автомобили#в мире#интересно#история#ДТП#фильм#кот#кошка#задержание#съемка
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре Голый неадекват прыгнул в аквариум в торговом центре Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Дикое видео: голая женщина нападает на пассажиров в аэропорту Чили Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить Арендодатель поджёг квартиру прямо с жильцами внутри: они перестали за неё платить Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице Искусство требует жертв: певица снялась в клипе с пауком на лице Нью-Йорк захватывают крысы Нью-Йорк захватывают крысы

На что жалуетесь?

Вернуться