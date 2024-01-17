Стюардесса обнаружила на своём видео из полёта розовый НЛО

36-летняя Дениза Танасе, стюардесса на рейсе Wizz Air из Лутона (Великобритания) в Польшу, случайно запечатлела на видео странный светящийся объект розового цвета. Вообще-то она снимала красивый вид, а необычную деталь заметила позже при просмотре.
По словам женщины, она просто заметила потрясающий вид из окна, схватила телефон и сняла видео. Лишь через 20 минут, просмотрев запись, она увидела розовый НЛО.
«Я работаю стюардессой уже год и никогда не наблюдала ничего подобного», — говорит Дениза.
«Я спросила у пилота, видели ли они что-нибудь, знают ли, что это может быть. Все были в замешательстве. Они ничего не видели во время полёта, и никакой турбулентности не было».
«Это был объект странной формы, похожей на круг, мигающий розовым. Сначала мы подумали, что это что-то от нашего самолета отражается, но на видео заметно движение — этот объект летит».
Несмотря на сильное удивление, Дениза не была обеспокоена этими кадрами. Она всегда задавалась вопросом, может ли существовать инопланетная жизнь, и теперь она уверена, что да.
«Я была просто счастлива, что мне удалось это заснять. Я подумала: "Как это возможно?". Я и раньше видела всякие штуки в Интернете и думала: "Хм, это может быть фотошоп", но тут я сама сняла это на видео».
«Теперь я определённо верю в НЛО больше, чем раньше. Моя семья и друзья считают, что это точно инопланетяне. Мой муж сказал: "Ты моя жена, я тебе верю"».
С тех пор прошла неделя, Дениза Танасе продолжает работать стюардессой в авиакомпании Wizz Air и летать по всей Европе. Других розовых НЛО в поле её зрения не появлялось, но теперь она начеку.
Источник:
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это по-любому дело рук неземных..