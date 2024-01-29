10-летний мальчик пострадал во время погружения к акулам

Как сообщают источники, во время погружения мальчик вместе с сопровождающим опустился на дно аквариума, на ребёнке был большой белый шлем и тяжелый кислородный баллон.

Две рифовые акулы начали плавать вокруг него, одна из них проскочила сквозь его ноги. Мальчик потерял равновесие и навалился на акулу, та в ответ впилась в его ногу.