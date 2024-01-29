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10-летний мальчик пострадал во время погружения к акулам

10-летний мальчик пострадал во время погружения к акулам

Автор:
29 января 2024 08:36
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   багамы   курорт   нападение   развлечение   ребёнок   
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В сеть попали кадры нападения акулы на 10-летнего ребёнка на Багамах. Инцидент произошёл в аквариуме на курорте Atlantis, остров Парадайз, 15 января.

Слышно, как обеспокоенные очевидцы обсуждают произошедшее, а вода становится кровавой. Пока мальчик пытается выбраться, акулы лихорадочно кружат в аквариуме.

Представители компании Blue Adventures by Stuart Cove, которая предлагает погружение к акулам, сообщили, что гость находился в воде с "инструктором".

Мальчика срочно доставили в больницу. Он был в тяжёлом состоянии, 17 января его перевезли в Мэриленд, США, для дальнейшего лечения.

Как сообщают источники, во время погружения мальчик вместе с сопровождающим опустился на дно аквариума, на ребёнке был большой белый шлем и тяжелый кислородный баллон.

Две рифовые акулы начали плавать вокруг него, одна из них проскочила сквозь его ноги. Мальчик потерял равновесие и навалился на акулу, та в ответ впилась в его ногу.

На другом видео персонал вытаскивает мальчика из воды, а женщина за кадром говорит: "Его укусила акула, мама". Слышны рыдания, мужчина просит помощи.

Организаторы опасного развлечения заявили: "Мы начали тщательное расследование и сотрудничаем с властями. Подобные инциденты, связанные с взаимодействием с морскими обитателями, происходят редко, но недопустимы. На время расследования погружения прекращаются".

На сайте курорта Atlantis сказано, что погрузиться к акулам может любой желающий старше 10 лет, уметь плавать необязательно.

Источник:

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Метки: акула   багамы   курорт   нападение   развлечение   ребёнок   
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8  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
У родителей мальчика видимо много запасных детей.
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93
Сергей.РФ Минуту назад
Родители дебилоиды, почему сами не полезли???
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11k
Juli 4 минуты назад
могли бы просто выпороть...чё сразу к акулам-то?
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5k
Горожанин 24 минуты назад
Экзотические родительские причуды. У нас, например, модно детям вместе с родителями в канализцию спускаться и платить за это канализационному экскурсоводу. Ну, и потом гибнуть там смытыми в реку.
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3k
Past Полчаса назад
Акулы в принципе не крупные, на взрослого вряд ли нападут, плюс явно хорошо кормленные и привычные к человеку. Но ждать от акул того, что они будут принимать ребенка за человека(взрослого) это надо быть большим оптимистом. Скорее всего приняли его за еду которую принес взрослый.
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42
Саша 40 минут назад
Зачем плавать с акулами? ЗАЧЕМ [мат]?
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2k
max Час назад
Началось тщательное расследование, акуле грозит большой срок.
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28k
Matrosskin Час назад
Поплавать с акулами без защиты . Ну что здесь может пойти не так ? А кормление льва с руки у них есть ?
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Fuchsia

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