10-летний мальчик пострадал во время погружения к акулам

В сеть попали кадры нападения акулы на 10-летнего ребёнка на Багамах. Инцидент произошёл в аквариуме на курорте Atlantis, остров Парадайз, 15 января.
Слышно, как обеспокоенные очевидцы обсуждают произошедшее, а вода становится кровавой. Пока мальчик пытается выбраться, акулы лихорадочно кружат в аквариуме.
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Представители компании Blue Adventures by Stuart Cove, которая предлагает погружение к акулам, сообщили, что гость находился в воде с "инструктором".
Мальчика срочно доставили в больницу. Он был в тяжёлом состоянии, 17 января его перевезли в Мэриленд, США, для дальнейшего лечения.
Как сообщают источники, во время погружения мальчик вместе с сопровождающим опустился на дно аквариума, на ребёнке был большой белый шлем и тяжелый кислородный баллон.
Две рифовые акулы начали плавать вокруг него, одна из них проскочила сквозь его ноги. Мальчик потерял равновесие и навалился на акулу, та в ответ впилась в его ногу.
На другом видео персонал вытаскивает мальчика из воды, а женщина за кадром говорит: "Его укусила акула, мама". Слышны рыдания, мужчина просит помощи.
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Организаторы опасного развлечения заявили: "Мы начали тщательное расследование и сотрудничаем с властями. Подобные инциденты, связанные с взаимодействием с морскими обитателями, происходят редко, но недопустимы. На время расследования погружения прекращаются".
На сайте курорта Atlantis сказано, что погрузиться к акулам может любой желающий старше 10 лет, уметь плавать необязательно.
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