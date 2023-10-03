Собака-похитительница или коварная мать – кто был причастен к гибели малышки Азарии?

На крики матери сбежались все отдыхающие и начали поиски. Которые оказались безрезультатными. Расследование оказалось для супругов очень сложным с психологической точки зрения, ведь им приходилось снова и снова возвращаться в тот страшный день.

Расследование завершилось судом, который постановил, что «тело Азарии было изъято у динго, и от него избавилась неизвестным способом неизвестная личность или личности». Год спустя, когда душевные раны только начали затягиваться, супруги столкнулись с новым испытанием: полиция возобновила расследование в связи с обнаружением новой улики.