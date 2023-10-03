Собака-похитительница или коварная мать – кто был причастен к гибели малышки Азарии?

Супруги Линди и Майкл Чемберлен вместе с тремя детьми собирались провести приятный выходной на природе. Но тот августовский день 1980 года стал трагедией, развернувшейся на годы.
Улуру – это необычная скала в центральной части Австралии, где семья собиралась провести выходные. Женщина уложила младшую дочь Азарию, которой исполнилось всего два месяца, в палатке, а сама занялась приготовлением обеда.
Вернувшись проведать ребёнка, Линди увидела жуткую картину: дикая собака динго схватила кроху, мотала и грызла. Увидев человека, зверь умчался вместе с девочкой.
На крики матери сбежались все отдыхающие и начали поиски. Которые оказались безрезультатными. Расследование оказалось для супругов очень сложным с психологической точки зрения, ведь им приходилось снова и снова возвращаться в тот страшный день.
Расследование завершилось судом, который постановил, что «тело Азарии было изъято у динго, и от него избавилась неизвестным способом неизвестная личность или личности». Год спустя, когда душевные раны только начали затягиваться, супруги столкнулись с новым испытанием: полиция возобновила расследование в связи с обнаружением новой улики.
Возле логова собак динго нашли костюм девочки. На белой ткани был чётко виден кровавый отпечаток ладони. Получается, вещь трогали уже после похищения ребёнка? Из несчастной матери, которой сочувствовала вся страна, Линди моментально превратилась в коварную убийцу. И хотя тела не нашли, Чемберленам предъявили обвинение в убийстве. В результате женщина была приговорена к пожизненному сроку, а её муж за укрывательство к полутора годам условно.
Хотя общество разделилось, даже те, кто были уверен в виновности женщины, были шокирован столь суровым приговором. В народе шептались, что супруги, состоявшие в религиозной общине Адвентистов седьмого дня, принесли своего ребёнка в жертву. И даже доказательства этого факта обнаружились: имя девочки – Азария на наречии аборигенов значит «принесённая в жертву». Спустя месяц после приговора, уже в тюрьме, женщина родила ещё одного ребёнка…
Спустя три года спасатели искали возле всё той же злосчастной Улуру сорвавшегося со скалы мужчину. Команда спустилась в ущелье и обнаружила детскую курточку. И останки ребёнка рядом.
Дело Линди отправили на пересмотр в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Судебное заседание продлилось всего 10 минут, и супруги были полностью оправданы. Женщина добилась денежной компенсации. И хотя злопыхатели утверждали, что на этой истории Чемберлены неплохо нажились, в действительности денег даже не хватило на покрытие судебных расходов.
Окончательная точка в деле была поставлена только в 2012 году. Линди добилась, что официальной причиной смерти её ребёнка стало именно нападение динго. А власти, несмотря на имевшие место и до этого случая нападения собак, старательно замалчивали этот факт, чтоб сохранить для Австралии статус безопасного туристического рая.
О трагедии семьи было написано несколько книг и снят фильм «Крик во тьме» с Мерил Стрип и Сэмом Нилом в главных ролях.
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