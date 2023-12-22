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Дети-герои и чудесная история спасения

Дети-герои и чудесная история спасения

Автор:
22 декабря 2023 12:16
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   Рейчел Мур   Спасение   криминал   мать   нападение   преступление   ребёнок   ревность   стрельба   
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Мама для детей – это опора, защита, целый мир. Но бывает и так, что совсем маленькие дети, демонстрируя чудеса храбрости, встают на защиту матери от чудовищ настоящих, а не выдуманных. И побеждают.

Рейчел Мур и Дэрил Филдс были обычной семейной парой, жившей в сельской местности Чемберс-Флэт, что вблизи города Логан, Австралия. К 2012 году в их семье подрастало трое мальчишек и две девочки. Трое старших детей были рождены от первого мужа женщины, от которого она ушла из-за рукоприкладства.

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Рейчел поставила на личной жизни крест, живя лишь интересами детей. Но Дэрил смог растопить её сердце, убедив, что счастье возможно. Мужчина принял детей Рейчел, у супругов родились ещё двое общих. Кайли, Кэмерон, Джейден, Зейн и Саманта радовали родителей. Старшие – хорошей учёбой и приличными  результатами в актерском мастерстве, кружок которого они посещали. Рейчел сидела с малышами, а по выходным вся семья выбиралась на побережье.

Но Дэрил начал меняться. Сначала муж демонстрировал холодное поведение и недовольство, но потом это  переросло в патологическую ревность, угрозы и рукоприкладство. Женщина, у которой уже был печальный опыт таких отношений, сразу собрала детей и ушла.

Но угрозы продолжились. Филдс продолжал писать нашедшей силы разорвать отношения и подать на развод женщине, звонил, угрожал. Но она не предполагала, во что выльются эти угрозы, надеясь, что бывший муж успокоится и отстанет от них.

11 апреля  2014 года в состоянии сильного опьянения Дэрил приехал в дом уже бывшей семьи в Клинсленде, ворвался внутрь и заявил ошарашенной Рейчел, что он покончил со всем разом. В руках у полубезумного мужчины был дробовик.

Дети, пользуясь замешательством, спрятались на втором этаже дома. Но когда услышали крики, бросились на помощь матери, умоляя отца покинуть дом. Крики на него никак не подействовали. И он спокойно выстрелил женщине в руку, которой Рейчел инстинктивно прикрылась. Та чудом осталась жива, но потеряла сознание от боли и шока. Но пока нападавший перезаряжал ружьё, на него набросились дети. Действуя как единая слаженная команда.

Малышей – 4-летнего Зейна и Саманту, которой едва исполнилось 2 года, они спрятали под кроватью, велев сидеть тихо. 14-летний Джейден изо всех сил ударил отчима ногой в живот и применил удушающий приём, когда тот согнулся. 12-летний Кэмерон набросился и выхватил у мужчины ружьё, стремглав выбежав из комнаты, чтобы спрятать оружие. Филдс не собирался сдаваться и потянулся к бывшей жене, схватив её за ногу. Но Джейден снова толкнул мужчину, тот упал и потерял от удара сознание.

10-летняя Кайли нашла в себе силы вытащить взрослую женщину на улицу и спрятать в кустах. Девочка как могла перевязала матери раны и вызвала скорую. Пока сестра сидела с матерью, Кэмерон бегал в ожидании полиции и медиков по подъездной дорожке, чтобы не пропустить их приезд, и постоянно наведывался в убежище, чтобы проведать мать.

В программе «60 Минут», которую сняли об этой чудесной истории, Кэмерон сказал, что отлично понимал, что произошедшее могло стать концом для всей семьи. Возможно, и для братьев и сестёр тоже. Но тело действовало отдельно от разума, предпринимая всё возможное для спасения семьи и матери.

Рейчел перенесла 15 операций и бесчисленное количество пересадок кожи. Поднимался даже вопрос об ампутации руки, но врачи смогли её сохранить. А если бы не своевременные действия дочери, то женщина могла бы скончаться от потери крови до приезда медиков.

Она рассказала, что периодически приходила в себя и чувствовала маленькие ручки, пытавшиеся помочь, и осознание этого просто разрывало ей сердце.

Филдс был арестован и обвинён в покушении на убийство и других преступлениях, включая нарушение приказа о насилии в семье и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Хотя мужчина признал не все пункты обвинения, на свободу он выйдет очень и очень нескоро.

Алкоголь, гнев и ревность – страшные вещи. В этом Мур убедилась в ту роковую ночь, ставшую для их семьи новой точкой отсчёта. Определённую роль сыграли и тренировки ребят, давшие хорошие навыки.

Но самым главным, конечно, стало воспитание, показавшее, что Рейчел проделала колоссальную работу как мать, если сумела воспитать таких отважных и любящих детей.

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Метки: Австралия   Рейчел Мур   Спасение   криминал   мать   нападение   преступление   ребёнок   ревность   стрельба   
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hebpat Час назад
"В программе «60 Минут», которую сняли об этой чудесной истории" - интересно что автор нашёл в этой истории чудесного
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