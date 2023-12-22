Дети-герои и чудесная история спасения

Но Дэрил начал меняться. Сначала муж демонстрировал холодное поведение и недовольство, но потом это переросло в патологическую ревность, угрозы и рукоприкладство. Женщина, у которой уже был печальный опыт таких отношений, сразу собрала детей и ушла.

Но угрозы продолжились. Филдс продолжал писать нашедшей силы разорвать отношения и подать на развод женщине, звонил, угрожал. Но она не предполагала, во что выльются эти угрозы, надеясь, что бывший муж успокоится и отстанет от них.