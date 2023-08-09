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На пляже Нью-Йорка акула набросилась на эмигрантку из Украины

На пляже Нью-Йорка акула набросилась на эмигрантку из Украины

Автор:
09 августа 2023 16:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Нью-Йорк   США   Украина   акула   нападение   пляж   эмигрантка   
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Это первый случай нападения на человека за 70 лет.

Татьяна Колтунюк - 65-летняя эмигрантка из Украины, живёт в Нью-Йорке.

Любимым местом отдыха Колтунюк был пляж «Рокавей Бич» - туда женщина приходила по пять раз в неделю. И в один из заплывов, акула вцепилась ей в левую ногу.

Сообщают, что хищница отгрызла кусок плоти, а потом бросила жертву и Татьяну вытащили на берег спасатели. Даме наложили жгут и отправили в больницу, сейчас за её жизнь борются врачи.

«Это очень странно. Иногда мы видели акул со спасателями, но они никогда не нападали на людей», - прокомментировали это нападение работники пляжа.

Сейчас «Рокавей Бич» закрыт для купания, хищницу пока не поймали. Суди по укусам, это была акула-молот или тупорылая акула.

Источник:

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Метки: Видео   Нью-Йорк   США   Украина   акула   нападение   пляж   эмигрантка   
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9  комментариев
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3k
· · Полчаса назад
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6k
Dictator 11 минут назад
Конечно, это была тупорылая акула - нормальная бы довела дело до конца!
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16k
Дядюшка Ау 16 минут назад
Черноморский боевой дельфин с простой фамилией Петров?
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33k
Fat Lynx 20 минут назад
Памятник акуле будем ставить?
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5k
Peter Griffin 47 минут назад
А акулы,оказывается,не так глупы.Всё подряд не едят.
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7k
Станислав 50 минут назад
«Это очень странно. Иногда мы видели акул со спасателями, но они никогда не нападали на людей», так она и не на человека напала. Свинину увидала.
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77k
Татьяна Юсова 51 минуту назад
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2k
SHAGREEN 51 минуту назад
Многовато смеялись про нашего в Египте.
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