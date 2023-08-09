На пляже Нью-Йорка акула набросилась на эмигрантку из Украины

Это первый случай нападения на человека за 70 лет.
Татьяна Колтунюк - 65-летняя эмигрантка из Украины, живёт в Нью-Йорке.
Любимым местом отдыха Колтунюк был пляж «Рокавей Бич» - туда женщина приходила по пять раз в неделю. И в один из заплывов, акула вцепилась ей в левую ногу.
Сообщают, что хищница отгрызла кусок плоти, а потом бросила жертву и Татьяну вытащили на берег спасатели. Даме наложили жгут и отправили в больницу, сейчас за её жизнь борются врачи.
«Это очень странно. Иногда мы видели акул со спасателями, но они никогда не нападали на людей», - прокомментировали это нападение работники пляжа.
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Сейчас «Рокавей Бич» закрыт для купания, хищницу пока не поймали. Суди по укусам, это была акула-молот или тупорылая акула.
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