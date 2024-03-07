Редкий момент: 60-летняя косатка убивает белую акулу

"Косатки - очень умные животные, - сказал профессор Крис Лоу. - Они сильны, а в некоторых случаях даже сильнее белой акулы".

Учёные считают, что это первый зафиксированный случай, когда косатка в одиночку убила большую белую акулу.

"Увиденное больше похоже на аномалию. Не думаю, что такое случается часто, - пояснил Лоу. -Мы считаем белых акул самыми опасными хищниками в океане, но на самом деле - это косатки".