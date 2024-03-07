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Редкий момент: 60-летняя косатка убивает белую акулу

Редкий момент: 60-летняя косатка убивает белую акулу

Автор:
07 марта 2024 08:32
Сообщество : Лагуна акул
Метки: national geographic   акула   животные   кадр   косатка   нападение   
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Во время смертельной встречи, снятой в рамках передачи National Geographic "Королевы", косатка по имени София напала на акулу и разорвала её на части.

"Косатки - очень умные животные, - сказал профессор Крис Лоу. - Они сильны, а в некоторых случаях даже сильнее белой акулы".

Учёные считают, что это первый зафиксированный случай, когда косатка в одиночку убила большую белую акулу.

"Увиденное больше похоже на аномалию. Не думаю, что такое случается часто, - пояснил Лоу. -Мы считаем белых акул самыми опасными хищниками в океане, но на самом деле - это косатки".

Косатки, также известные как киты-убийцы, могут вырастать до 10 метров в длину и весить до 8 тонн. Это социальные животные, которые живут в стаях и вместе добывают пищу.

Нападение на акулу в стиле "одинокий волк" может быть адаптацией, вызванной изменением климата.

За последние несколько лет было много сообщений о нападениях этих млекопитающих на корабли. Некоторые, вероятно, были совершены из мести.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: national geographic   акула   животные   кадр   косатка   нападение   
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4  комментария
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Алексей Алексеев 49 минут назад
Расходимся, нас... ну вы поняли
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3k
Vovan Petroff Полчаса назад
Какое изменение климата? Она же телевизор не смотрит!
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Ну, в общем неудивительно, эта косатка раза в три крупнее акулы и в два раза быстрее.
При этом они занимают одну нишу, питаются тюленями, морскими котиками, то есть конкуренты за добычу. Львы, например, при возможности убивают гепардов.
Обычно косатки откусывают у акул плавники, обездвиживая, потом добивают.

PS где фото мертвой акулы?
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24k
sanchesS80 36 минут назад
Ну как убила так и не показали. Но что-то пыталась. Поражает на сколько маневренная эта туша. Акула хоть и меньше, но не может так ловко вертеться почти на месте.
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