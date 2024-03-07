Редкий момент: 60-летняя косатка убивает белую акулу

Во время смертельной встречи, снятой в рамках передачи National Geographic "Королевы", косатка по имени София напала на акулу и разорвала её на части.
"Косатки - очень умные животные, - сказал профессор Крис Лоу. - Они сильны, а в некоторых случаях даже сильнее белой акулы".
Учёные считают, что это первый зафиксированный случай, когда косатка в одиночку убила большую белую акулу.
"Увиденное больше похоже на аномалию. Не думаю, что такое случается часто, - пояснил Лоу. -Мы считаем белых акул самыми опасными хищниками в океане, но на самом деле - это косатки".
Косатки, также известные как киты-убийцы, могут вырастать до 10 метров в длину и весить до 8 тонн. Это социальные животные, которые живут в стаях и вместе добывают пищу.
Нападение на акулу в стиле "одинокий волк" может быть адаптацией, вызванной изменением климата.
За последние несколько лет было много сообщений о нападениях этих млекопитающих на корабли. Некоторые, вероятно, были совершены из мести.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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При этом они занимают одну нишу, питаются тюленями, морскими котиками, то есть конкуренты за добычу. Львы, например, при возможности убивают гепардов.
Обычно косатки откусывают у акул плавники, обездвиживая, потом добивают.
PS где фото мертвой акулы?