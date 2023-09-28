Женщине с ребенком пришлось отбивать питомца от разъяренного стаффа

"Держите питомца на поводке, и если вы знаете, что он не любит других собак, выгуливайте его в тихих местах и не в оживленное время. Не думайте, что ничего плохого не случится, не заблуждайтесь, что лучше всех знаете свою собаку".

"Учите детей с раннего возраста относиться уважительно к животным, не позволяйте им залезать на них или прыгать, позаботьтесь о том, чтобы у вашей собаки было тихое место, где она могла бы отдохнуть от окружающих".