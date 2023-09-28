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Женщине с ребенком пришлось отбивать питомца от разъяренного стаффа

Женщине с ребенком пришлось отбивать питомца от разъяренного стаффа

Автор:
28 сентября 2023 12:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Англия   женщина   нападение   ребенок   собака   стаффордширский бультерьер   
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2 сентября жительница английского Шеффилда вышла на прогулку с годовалой дочерью и собакой. На одной из улиц на них кинулся стаффордширский бультерьер. Женщина бросилась спасать питомца, а малышка от испуга заплакала.

На кадрах слышно, как женщина кричит: "Заберите свою собаку!".

В конце концов хозяин схватил стаффа и оттащил его.

Полицейский Пол Джеймсон призвал владельцев собак нести ответственность за своих питомцев: "Ваша собака - это ваша ответственность. Если она нападает на кого-то или вызывает страх, именно вы несете ответственность, именно вам грозит судебное преследование, помимо этого ваша собака может быть подвергнута эвтаназии".

"Если вы знаете, что ваша собака может сбежать из сада, исправьте это. Поставьте высокие заборы, установите замок на калитку, повесьте таблички, чтобы люди знали и не входили в дом"

"Держите питомца на поводке, и если вы знаете, что он не любит других собак, выгуливайте его в тихих местах и не в оживленное время. Не думайте, что ничего плохого не случится, не заблуждайтесь, что лучше всех знаете свою собаку".

"Учите детей с раннего возраста относиться уважительно к животным, не позволяйте им залезать на них или прыгать, позаботьтесь о том, чтобы у вашей собаки было тихое место, где она могла бы отдохнуть от окружающих".

"Даже самые спокойные животные в определенных ситуациях подвержены стрессу, который может вызвать агрессию. Это инстинкт животного, и наша задача - понять эти ситуации, обратить внимание на поведение собаки, и устранить стрессовый фактор".


В результате нападения женщина и ее дочь получили поверхностные травмы. Полиция изъяла стаффордширского бультерьера, но впоследствии вернула хозяину с условиями и рекомендациями. В отношении мужчины завели дело.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   женщина   нападение   ребенок   собака   стаффордширский бультерьер   
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10  комментариев
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2k
Виктор Глущенко Час назад
За заднюю лапу и бошкой об асфальт . Хозяина тоже .
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8k
Лещ 10 минут назад
Нож нужно носить с собой для таких случаев, под ребро натыкал этому псу и спас всех
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24k
SolomonA Полчаса назад
Вообще-то в Британии с 2001 года содержание бойцовских собак (в том числе и стаф-терьеров) запрещено законодательно (если это не собака-поводырь). Их изымают и усыпляют. Так что тут хозяину мало не покажется.
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35k
Андрей Иванов 37 минут назад
Вот поэтому и надо заводить волкодава, а не куету на ножках. Он бы этого сожрал и пошёл бы дальше
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13k
Всё – приехали! 55 минут назад
Доколе???
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12k
Rus77 Час назад
Далбайобы покупают зачем-то бойцовых собак, и выпускают их без намордника на прогулку, со словами - у нас спокойная собака. Вот эта собака может и 10 лет никого не кусать, а потом перемкнёт и труп!
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56k
dima423 Час назад
пистец, хозяев сажать за такое надо... терь и у мамаши и ребенка и собаки психологическая травма на всю жизнь)
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263
Fil dima423 11 минут назад
А так у всех тех, кто прочитал этот пост.

Так. Стоп. Я ведь тоже его прочитал...
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