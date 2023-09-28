Женщине с ребенком пришлось отбивать питомца от разъяренного стаффа

2 сентября жительница английского Шеффилда вышла на прогулку с годовалой дочерью и собакой. На одной из улиц на них кинулся стаффордширский бультерьер. Женщина бросилась спасать питомца, а малышка от испуга заплакала.
На кадрах слышно, как женщина кричит: "Заберите свою собаку!".
В конце концов хозяин схватил стаффа и оттащил его.
Полицейский Пол Джеймсон призвал владельцев собак нести ответственность за своих питомцев: "Ваша собака - это ваша ответственность. Если она нападает на кого-то или вызывает страх, именно вы несете ответственность, именно вам грозит судебное преследование, помимо этого ваша собака может быть подвергнута эвтаназии".
"Если вы знаете, что ваша собака может сбежать из сада, исправьте это. Поставьте высокие заборы, установите замок на калитку, повесьте таблички, чтобы люди знали и не входили в дом"
"Держите питомца на поводке, и если вы знаете, что он не любит других собак, выгуливайте его в тихих местах и не в оживленное время. Не думайте, что ничего плохого не случится, не заблуждайтесь, что лучше всех знаете свою собаку".
"Учите детей с раннего возраста относиться уважительно к животным, не позволяйте им залезать на них или прыгать, позаботьтесь о том, чтобы у вашей собаки было тихое место, где она могла бы отдохнуть от окружающих".
"Даже самые спокойные животные в определенных ситуациях подвержены стрессу, который может вызвать агрессию. Это инстинкт животного, и наша задача - понять эти ситуации, обратить внимание на поведение собаки, и устранить стрессовый фактор".
В результате нападения женщина и ее дочь получили поверхностные травмы. Полиция изъяла стаффордширского бультерьера, но впоследствии вернула хозяину с условиями и рекомендациями. В отношении мужчины завели дело.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так. Стоп. Я ведь тоже его прочитал...