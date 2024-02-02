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Ударившего ребёнка в магазине мужчину накажут по суровой статье

Ударившего ребёнка в магазине мужчину накажут по суровой статье

Автор:
02 февраля 2024 11:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СК   курчатов   нападение   ребёнок   уголовная статья   
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Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.

Резонансный инцидент с нападением на ребёнка в супермаркете "Пятёрочка", который произошёл вчера вечером в городе Курчатов Курской области, получил продолжение. Ударившего 4-летнего мальчика в голову мужчину задержали практически сразу. Однако давать показания в силу сильного алкогольного опьянения он не мог.


Протрезвев, он не сразу понял, почему находится в ИВС. Немного придя в себя, он заявил, что не собирался бить ребёнка и полагал, что перед ним стоит манекен (который двигался). О задержанном известно, что он вахтовик из Ингушетии, ему 55 лет. В Курчатов он приехал за день до инцидента и всё это время беспробудно пил.

Что касается наказания, то и прокуратура, и Следственный комитет сошлись во мнении, что задержанный заслуживает суровой кары и возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.


"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области А.Б. Гусева по данному факту в Курчатовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — сообщили в СУ СК РФ по Курской области.

Что касается пострадавшего мальчика, степень полученных травм ещё предстоит установить. Однако некоторые СМИ пишут, что он отделался ссадинами на плече. Тем не менее полиция хочет провести экспертизу, чтобы установить точные последствия для его здоровья.

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Метки: Видео   СК   курчатов   нападение   ребёнок   уголовная статья   
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40  комментариев
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5k
Денис 2 часа назад
Синь зло.
Не умеешь пить - не пей.
На ровном месте сотворил х.у.й.н.ю и получит по полной.
Надеюсь ему за камерами хорошенько отвесили по почкам.
Главное чтобы у мелкого не было последствий.
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14k
кот базилий 6 минут назад
Опять мразь с кауказа - "шель, шель и удариль", прастытэ миня, я хароший.
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6k
мемфрид 9 минут назад
Тварь чумазая
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710
Александр Шевченко 24 минуты назад
Ставка на чёрное, снова сыграла ...
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9k
Бритва Полчаса назад
а вдруг это попаданец из будущего, решил устранить будущего тирана, повинного в гибели миллионов?
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392k
Алексей Полчаса назад
посадить ублюдка по полной.
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417
Homefighter 45 минут назад
Отличная новость!
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229
Посейдон 47 минут назад
Рокки уже не тот
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62k
Андрей 48 минут назад
Ну лет 12 за подобное будет самое то.
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1k
Леший 51 минуту назад
не дотянул до пенсии......
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1k
c3nsor3d 55 минут назад
Говноед, sцук@...
С тупорылой башкой нечего в обществе делать!!! - в клетку к скунсам и бить палками каждый час... (минимально!)
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1k
pka2004 56 минут назад
Правильно! Надо размотать по полной. Иначе не поймет
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161
dasn7 Час назад
Опасный для общества нормальных людей синяк. Не путать с гематомой.
Ветки - обломать, дабы неповадно было распускать, да ещё на детей.
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1k
Сергей С Час назад
Опять макака обоссаная
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790
Андрей Граф Час назад
Отцу медаль и маме, а этого черножопова козла в петушиную хату!!! но сначала отмудохать как следует!!!
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
мужику сказочно "повезло" он мог оказатся не в ИВС а в морге. некоторые папки и за меньшее могут так отмахать что мало не покажется.
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1k
Aleksei Час назад
удивляюсь сдержанности отца. я бы на месте порвал ушлепка.
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4k
Руслан Час назад
О, наконец-то подходящая и адекватная ситуации статья. А то всё хулиганку шьют. Еще бы чуркобесов сразу закрывали за покушение...
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7k
Умница-красавица Час назад
Пинала бы мразоту ногами по морде, пока не устану
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20k
Shtoppi 2 часа назад
допился ублюдок, урод 36учий! удивляюсь сдержанности мужика, как он этому ушлепку сразу 36ло в кровь не разрушил за такие дела. теперь дебилушка поедет на зону вахту нести, ушлепок!
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59k
dima423 2 часа назад
Отец молодец, сразу вырубил черта... жаль мало. Ну надеюсь надолго сядет это чмо
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