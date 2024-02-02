Ударившего ребёнка в магазине мужчину накажут по суровой статье

Резонансный инцидент с нападением на ребёнка в супермаркете "Пятёрочка", который произошёл вчера вечером в городе Курчатов Курской области, получил продолжение. Ударившего 4-летнего мальчика в голову мужчину задержали практически сразу. Однако давать показания в силу сильного алкогольного опьянения он не мог.





Протрезвев, он не сразу понял, почему находится в ИВС. Немного придя в себя, он заявил, что не собирался бить ребёнка и полагал, что перед ним стоит манекен (который двигался). О задержанном известно, что он вахтовик из Ингушетии, ему 55 лет. В Курчатов он приехал за день до инцидента и всё это время беспробудно пил.