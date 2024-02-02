Ударившего ребёнка в магазине мужчину накажут по суровой статье

Его обвиняют в покушении на убийство малолетнего.
Резонансный инцидент с нападением на ребёнка в супермаркете "Пятёрочка", который произошёл вчера вечером в городе Курчатов Курской области, получил продолжение. Ударившего 4-летнего мальчика в голову мужчину задержали практически сразу. Однако давать показания в силу сильного алкогольного опьянения он не мог.
Протрезвев, он не сразу понял, почему находится в ИВС. Немного придя в себя, он заявил, что не собирался бить ребёнка и полагал, что перед ним стоит манекен (который двигался). О задержанном известно, что он вахтовик из Ингушетии, ему 55 лет. В Курчатов он приехал за день до инцидента и всё это время беспробудно пил.
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Что касается наказания, то и прокуратура, и Следственный комитет сошлись во мнении, что задержанный заслуживает суровой кары и возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений.
"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области А.Б. Гусева по данному факту в Курчатовском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — сообщили в СУ СК РФ по Курской области.
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Что касается пострадавшего мальчика, степень полученных травм ещё предстоит установить. Однако некоторые СМИ пишут, что он отделался ссадинами на плече. Тем не менее полиция хочет провести экспертизу, чтобы установить точные последствия для его здоровья.
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Не умеешь пить - не пей.
На ровном месте сотворил х.у.й.н.ю и получит по полной.
Надеюсь ему за камерами хорошенько отвесили по почкам.
Главное чтобы у мелкого не было последствий.
С тупорылой башкой нечего в обществе делать!!! - в клетку к скунсам и бить палками каждый час... (минимально!)
Дело в том, что завтра он ещё кого-нибудь ударит. Это раз. А во вторых если бы это был мой сын, то хрен бы это тело дожило до приезда полиции, а самый гуманный мне бы впаял десяточку только в путь.
Ветки - обломать, дабы неповадно было распускать, да ещё на детей.