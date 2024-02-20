Большая белая акула погибла, пытаясь проникнуть в клетку дайверов

На леденящих душу кадрах кровожадная хищница атакует клетку. Акула пытается схватить дайверов, но застревает между прутьями клетки.
Она отчаянно извивалась, пытаясь освободиться. Литры крови окрасили воду. Однако попытки оказались тщетными.
Громадная туша медленно опустилась на дно.
Любители острых ощущений не пострадали.
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Пугающий ролик собрал более 13 млн просмотров, посыпались комментарии:
"Это ужасно. Надеюсь, они починят клетку, чтобы акулы больше не застревали".
"Люди стали непосредственной причиной смерти, которую можно было предотвратить".
"Мне жаль акулу, она пыталась спастись".
Недавно появилось ещё одно видео нападения акулы на группу дайверов на Мальдивах.
Оказалось, туристы освободили хищницу из сети, а та стала атаковать их, но обошлось без укусов.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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