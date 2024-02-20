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Большая белая акула погибла, пытаясь проникнуть в клетку дайверов

Большая белая акула погибла, пытаясь проникнуть в клетку дайверов

Автор:
20 февраля 2024 10:51
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Погружение   акула   дайвер   клетка   нападение   смерть   
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На леденящих душу кадрах кровожадная хищница атакует клетку. Акула пытается схватить дайверов, но застревает между прутьями клетки.

Она отчаянно извивалась, пытаясь освободиться. Литры крови окрасили воду. Однако попытки оказались тщетными.

Громадная туша медленно опустилась на дно.

Любители острых ощущений не пострадали.

Пугающий ролик собрал более 13 млн просмотров, посыпались комментарии:

"Это ужасно. Надеюсь, они починят клетку, чтобы акулы больше не застревали".

"Люди стали непосредственной причиной смерти, которую можно было предотвратить".

"Мне жаль акулу, она пыталась спастись".

Недавно появилось ещё одно видео нападения акулы на группу дайверов на Мальдивах.

Оказалось, туристы освободили хищницу из сети, а та стала атаковать их, но обошлось без укусов.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Погружение   акула   дайвер   клетка   нападение   смерть   
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14  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Убили рыбку, суки...
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26k
Slawa49 21 секунду назад
акула самовыпилилась, зато теперь у тех кто на дне живет жрачки привалило)) мне кажется акул уже давно пора отстреливать! среди волков и кабанов например производят санитарные отстрелы, а акул расплодилось уже очень даже дохера
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8k
KarabasBarabas 2 минуты назад
По-моему вода окрасилась больше от дайверов))
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240
Jangalop 2 минуты назад
Акуле акулья смерть, с кровищей и глубокими ранами
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372
ApolloOne 4 минуты назад
Рыбка сделала роскомнадзор вот и всё.
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30k
AzuveR 10 минут назад
А если рыбка пролезла бы в клетку. ....
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464
А П Час назад
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3k
Оксид Бетона Час назад
Любопытство сгубило кошку.
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8k
Станислав 2 часа назад
Гребаные дайверы, жаль что вас не сожрали.
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35k
Юрий 2 часа назад
У акулы нет заднего хода, только вперёд...
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138
ruslan d 2 часа назад
Как-то не очень ее жалко ...
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1k
Антон 3 часа назад
Блин, все беды от этих человеков!
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1k
Gadova 3 часа назад
Ну, и кто здесь "кровожадный хищник"?
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