Очень толстая собачка из Югры стала звездой социальных сетей - за неё уже борются желающие помочь

Даже при одном взгляде на пёсика можно сказать, что его очень любят и у него очень много знакомых. Ведь каждый, кто видит пёсика, стремится его покормить и погладить. В результате частых угощений пёсик стал очень толстеньким. Конечно, это не хорошо для его здоровья. Ветеринары уже делают предположения, что тому виной - операция на желудке из-за болезни или просто вечная подкормка от неравнодушных. Так или иначе, но округлая форма Мухи сделала её звездой сети. Правда многие называли её Бубликом, но местные раскрыли подлинное имя собачки.