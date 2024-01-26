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Очень толстая собачка из Югры стала звездой социальных сетей - за неё уже борются желающие помочь

Очень толстая собачка из Югры стала звездой социальных сетей - за неё уже борются желающие помочь

Автор:
26 января 2024 18:52
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Югра   бублик   животные   интересное   милота   муха   фото   
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Пёсик Муха - местная знаменитость. Он сидит рядом с супермаркетом и его все кормят.

Даже при одном взгляде на пёсика можно сказать, что его очень любят и у него очень много знакомых. Ведь каждый, кто видит пёсика, стремится его покормить и погладить. В результате частых угощений пёсик стал очень толстеньким. Конечно, это не хорошо для его здоровья. Ветеринары уже делают предположения, что тому виной - операция на желудке из-за болезни или просто вечная подкормка от неравнодушных. Так или иначе, но округлая форма Мухи сделала её звездой сети. Правда многие называли её Бубликом, но местные раскрыли подлинное имя собачки.

Ролик с Мухой разлетелся по всем пабликам и каналам России. Пользователи сети со всей страны изъявили желание забрать себе собачку и помочь ей. Тут же нашлись сотни потенциальных хозяев, которые готовы были приютить пёсика.

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Метки: Пёс   Югра   бублик   животные   интересное   милота   муха   фото   
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5  комментариев
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11k
MakDag 41 минуту назад
Ну ничего себе Бублик-Муха!.. Тут целый Каравай-Пингвин.
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20k
speaktr-st 2 минуты назад
В посёлке Кирпичное (Выборгский р-н, ЛО) у местного магазина вечно сидит кот дымчатый с такой ряхой толстой, что я ему всегда говорю выходя из магазина: "У тебя слишком толстая морда, чтобы тебе подавали!".
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11k
Алексей 20 минут назад
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2k
Андерсен Полчаса назад
Теперь я понял, откуда произошла кличка Шарик. Непонятно только, почему этот Шарик называется Муха ))
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10k
MPEG-8 Полчаса назад
Собака больная, это обратная сторона человеческой доброты, кормят все кому не жалко, а попробуй столько сожрать.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346416



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