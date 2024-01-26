Очень толстая собачка из Югры стала звездой социальных сетей - за неё уже борются желающие помочь

Пёсик Муха - местная знаменитость. Он сидит рядом с супермаркетом и его все кормят.
Даже при одном взгляде на пёсика можно сказать, что его очень любят и у него очень много знакомых. Ведь каждый, кто видит пёсика, стремится его покормить и погладить. В результате частых угощений пёсик стал очень толстеньким. Конечно, это не хорошо для его здоровья. Ветеринары уже делают предположения, что тому виной - операция на желудке из-за болезни или просто вечная подкормка от неравнодушных. Так или иначе, но округлая форма Мухи сделала её звездой сети. Правда многие называли её Бубликом, но местные раскрыли подлинное имя собачки.
Жители её любят, подкармливают и пускают поспать в тепле в подъезд
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Ролик с Мухой разлетелся по всем пабликам и каналам России. Пользователи сети со всей страны изъявили желание забрать себе собачку и помочь ей. Тут же нашлись сотни потенциальных хозяев, которые готовы были приютить пёсика.
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