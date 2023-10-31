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Слониха Момо отметила своё 70-летие в кругу друзей

Слониха Момо отметила своё 70-летие в кругу друзей

Автор:
31 октября 2023 11:56
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   друзья   животные   зоопарк   интересное   милота   слоны   фото   
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Что может быть милее?

29 октября в зоопарке Янгон (Мьянма) с размахом отметили день рождения старейшей азиатской слонихи Момо. Старушка была одета в красивую попону. Её привели к праздничному фруктовому торту. На фоне были старые фотографии слонихи, а сцена была украшена в лучших традициях дня рождения.

На праздник Момо пришли другие слоны, с которыми она живёт в соседних вольерах. Животные пообедали на глазах у посетителей, которые пришли на праздник. Зоопарк устроил шоу, танцы и конкурсы в честь Момо.

День рождения Момо отмечают с 2010 года. Момо родилась в 1953 году в Лойкау, штат Кайя. Ее владелец, У Кхун Сандах, передал ее в дар зоопарку в 1961 году.

Учёные со всего мира пытаются разгадать загадку долгожительницы Момо. Если им удастся, то это может помочь в сохранении здоровья азиатских слонов во всем мире.

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Метки: дикие животные   друзья   животные   зоопарк   интересное   милота   слоны   фото   
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1  комментарий
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Света Полминуты назад
А у нас в калининградском зоопарке тоже живёт весьма солидна слониха Преголя. Ей буквально пару недель назад тоже отмечали 53 года. Тоже давно празднуют её день рождения тортиками и вообще праздником. К сожалению она одна в нашем зоопарке. Она родилась и выросла тут, но её родители умерли ещё в начале 200-х. Вольер не предполагает содержания нескольких животных, а денег на новое глобальное строительство к сожалению у зоопарка нет. Так что скорее всего Преголя будет одна и слонов у нас пока не добавится. Но все любят нашу даму. Работники устраивают ей разные игры, бассейн починили, расширили зимний павильон и устроили там почесульки, игры.
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