Слониха Момо отметила своё 70-летие в кругу друзей

29 октября в зоопарке Янгон (Мьянма) с размахом отметили день рождения старейшей азиатской слонихи Момо. Старушка была одета в красивую попону. Её привели к праздничному фруктовому торту. На фоне были старые фотографии слонихи, а сцена была украшена в лучших традициях дня рождения.