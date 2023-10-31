Слониха Момо отметила своё 70-летие в кругу друзей

Что может быть милее?
29 октября в зоопарке Янгон (Мьянма) с размахом отметили день рождения старейшей азиатской слонихи Момо. Старушка была одета в красивую попону. Её привели к праздничному фруктовому торту. На фоне были старые фотографии слонихи, а сцена была украшена в лучших традициях дня рождения.
На праздник Момо пришли другие слоны, с которыми она живёт в соседних вольерах. Животные пообедали на глазах у посетителей, которые пришли на праздник. Зоопарк устроил шоу, танцы и конкурсы в честь Момо.
День рождения Момо отмечают с 2010 года. Момо родилась в 1953 году в Лойкау, штат Кайя. Ее владелец, У Кхун Сандах, передал ее в дар зоопарку в 1961 году.
Учёные со всего мира пытаются разгадать загадку долгожительницы Момо. Если им удастся, то это может помочь в сохранении здоровья азиатских слонов во всем мире.
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