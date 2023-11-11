В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли

На прошлой неделе в Москве спасали котика, которого закрыли в машине. Он просидел в машине несколько дней без еды и воды. Котика удалось вытащить из машины только после разрешения полицейских. Согласно закону, никто не имел права вскрывать машину без согласия хозяев. Спасатели сильно рисковали остаться без работы.
Водилу, который бросил машину, тоже вычислили - это сын владелицы авто. Он не выходил на связь с 29 октября, по неподтверждённой информации, у него случился нервный срыв и его отправили в дурдом. Кот на свободе - пока его забрали в отдел полиции. Или он будет находиться там, или же его передадут в приют зоозащитников.
Спасение котика сняли на видео. Ролик разлетелся по сети, за судьбой котейки следили тысячи людей.
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Зампред комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Георгий Арапов ("Новые люди") направил запрос на изменение законодательства, сообщает РИА Новости. Депутат просит разрешить полицейским вскрывать машины для спасения животных.
Автор инициативы уточнил, что сейчас у правоохранительных органов нет возможности попасть в машину и спасти животное в случае опасности для его жизни.
На Охотном Ряду рядом с Госдумой четыре дня пытались спасти кота из запертой машины. Автомобиль стоял на платной стоянке. Прибывшие на место спасатели отказывались вскрывать машину без разрешения ее хозяина. Очевидцы пытались разыскать его родственников. В итоге машину вскрыли сотрудники экстренных служб. Но если судить по закону, то сейчас их могут легко за это наказать. Наш законопроект позволит оперативно действовать в подобных ситуациях. Так мы спасём жизнь многим животным и сэкономим время работникам экстренных служб", - заявил Арапов.
К тому же, очень многие хозяева оставляют своих питомцев в машинах на жаре или на холоде. Чаще всего пострадавшими в таких случаях становятся кошки и собаки. На жаре животные за час могут скончаться, запертыми в машине. Если новая инициатива будет принята, то спасатели смогут открывать автомобили без разрешения хозяев.
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Иначе, был в машине котик, а нашли - наркотик. Или запрещенную литературу.
Кот наркоман - горе автовладельца.
А там прям очередь желающих ?
П.с. по сабжу. Инициатива хорошая, печальных случаев немало.