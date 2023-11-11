В Госдуме предложили разрешить вскрывать автомобили для спасения животных, которых там закрыли

Водилу, который бросил машину, тоже вычислили - это сын владелицы авто. Он не выходил на связь с 29 октября, по неподтверждённой информации, у него случился нервный срыв и его отправили в дурдом. Кот на свободе - пока его забрали в отдел полиции. Или он будет находиться там, или же его передадут в приют зоозащитников.

Спасение котика сняли на видео. Ролик разлетелся по сети, за судьбой котейки следили тысячи людей.