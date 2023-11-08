Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп

Американские психологи выяснили, что просмотр милых фотографий с собаками повышает внимание, концентрацию и работоспособность. Автор научной работы профессор Университета штата Мэриленд Джен Голбек рассказал, что учёные уже давно знают, что общение с собаками благотворно влияет на психологическое состояние человека. Теперь стало известно, что даже виртуальное взаимодействие с братьями нашими меньшими может быть полезно.