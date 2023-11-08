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Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп

Собаки повышают настроение лучше, чем шутки и Дональд Трамп

Автор:
08 ноября 2023 16:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: животные   интересное   милота   наука   психология   собаки   фото   
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Если вдруг вы чувствуете, что работоспособность снизилась, то посмотрите фотографии милых пёсиков.

Американские психологи выяснили, что просмотр милых фотографий с собаками повышает внимание, концентрацию и работоспособность. Автор научной работы профессор Университета штата Мэриленд Джен Голбек рассказал, что учёные уже давно знают, что общение с собаками благотворно влияет на психологическое состояние человека. Теперь стало известно, что даже виртуальное взаимодействие с братьями нашими меньшими может быть полезно.

В эксперименте поучаствовало 1880 человек. Перед началом исследования они заполнили опросник для измерения самочувствия, отражающего ощущение счастья, безопасности, спокойствия, удовлетворенности, контроля над ситуацией и чувства благодарности. После этого добровольцы занимались тремя задачами на выбор:

  • чтение шуток в социальных сетях;
  • чтение ленты сообщений экс-президента США Дональда Трампа в Twitter;
  • просмотр фотографий с симпатичными собаками.

После этого добровольцы снова прошли опросник. Как оказалось, лучше всего себя чувствовали те, кто выбрал рассматривать фото с милыми псами. Наиболее угнетающее действие оказали твиты Трампа. Интересно, что оценка благополучия снизилось даже у сторонников политика.

В итоге учёные убедились, что просмотр фотографий с собачками повышает настроение, внимание, сосредоточенность, поэтому такой досуг можно рассматривать как метод улучшения работоспособности. Исследование опубликовано в онлайн-журнале о психологии Psychology Today.

Источник:

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Метки: животные   интересное   милота   наука   психология   собаки   фото   
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