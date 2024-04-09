Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах

Таких котов видно сразу, у них особый взгляд и внешность.
В социальных сетях есть группа под названием “Коты ишачат на заводе”, в которой обычные работяги делятся фотографиями котов, живущих на предприятиях. Как ни странно, но оказывается, таких котов очень много. Это целая культуры - заводские коты. Они выглядят по-особенному, смотрят по-особенному и у них отельное место в иерархии завода.
Таким котам очень многое позволяется, за ними ухаживают, их лечат, а они в свою очередь ловят мышей и скрашивают досуг рабочих. Матёрые коты, маленькие котята и местные красавицы - всё они занимают определённое место в жизни каждого завода. Мы решили найти и рассказать вам несколько историй о таких котиках.
Удалось запечатлеть Дарью в момент выполнения своих рабочих обязанностей. Сегодня она трудится весь день на износ, бьет копытом так, что рабочий дым коромыслом.
Молодняк хорошо потрудился и потому вышел на законный перекур.
Хоть в их глазах и виден страх перед туманными перспективами ночных переработок, они стойко решают перебороть экзистенциальный ужас в надежде постичь всю дарованную им от рождения силу и стать теми, кому доверят самые ответственные этапы работы и кого однажды назовут по имени и отчеству.
Знакомьтесь. Это Глеб - молодой выпускник, а потому моментами неуклюжий в работе, но с большим и добрым сердцем работяга. Часто выхватывает по ушам нецензурной бранью от мастера цеха за каждое свое неопытное движение. Хоть бригадир иной раз и перегибает палку, но в целом - классическая история. Все там были и я в том числе.
Кирилл Усиков единственный мужик на нашем складе. Живет как в малине и пусть лишат меня премии, если это не так.
Знакомьтесь. Это Михаил Рябов. Специалист по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Скромный и честный работяга, не сильно разговорчив.
Максимка, практикант, поел на обеде за пятерых. Ну ничего, растущий организм, так сказать.
«Работаю я также, за всю бригаду!» - комментирует свой аппетит Максим Сардинов.
По душе маслом, конечно, мне его боевой настрой. Видно, не совсем еще пропали в край наши щеглы.
Классика жанра. Один пытается сделать, а двое стоят и накидывают свои мудрые советы.
Доброго здравия, работяги.
Имею честь вам представить Соню - добропорядочную работницу моторного цеха
Это Валерий Почесович. Просится к нам поработать, дабы заколотить деньжат на свои рыбные истории.
В резюме данный обладатель наливных, рыжих боков написал: исполнительность, внимательность к деталям и желание учиться чему-то новому.
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