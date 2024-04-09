Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах

Максимка, практикант, поел на обеде за пятерых. Ну ничего, растущий организм, так сказать.

«Работаю я также, за всю бригаду!» - комментирует свой аппетит Максим Сардинов.

По душе маслом, конечно, мне его боевой настрой. Видно, не совсем еще пропали в край наши щеглы.