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Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах

Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах

Автор:
09 апреля 2024 19:13
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   истории котиков   котики   котики на заводе   милота   фото   
1366
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Таких котов видно сразу, у них особый взгляд и внешность.

В социальных сетях есть группа под названием “Коты ишачат на заводе”, в которой обычные работяги делятся фотографиями котов, живущих на предприятиях. Как ни странно, но оказывается, таких котов очень много. Это целая культуры - заводские коты. Они выглядят по-особенному, смотрят по-особенному и у них отельное место в иерархии завода.

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Таким котам очень многое позволяется, за ними ухаживают, их лечат, а они в свою очередь ловят мышей и скрашивают досуг рабочих. Матёрые коты, маленькие котята и местные красавицы - всё они занимают определённое место в жизни каждого завода. Мы решили найти и рассказать вам несколько историй о таких котиках.

Удалось запечатлеть Дарью в момент выполнения своих рабочих обязанностей. Сегодня она трудится весь день на износ, бьет копытом так, что рабочий дым коромыслом.

Молодняк хорошо потрудился и потому вышел на законный перекур.

Хоть в их глазах и виден страх перед туманными перспективами ночных переработок, они стойко решают перебороть экзистенциальный ужас в надежде постичь всю дарованную им от рождения силу и стать теми, кому доверят самые ответственные этапы работы и кого однажды назовут по имени и отчеству.

Знакомьтесь. Это Глеб - молодой выпускник, а потому моментами неуклюжий в работе, но с большим и добрым сердцем работяга. Часто выхватывает по ушам нецензурной бранью от мастера цеха за каждое свое неопытное движение. Хоть бригадир иной раз и перегибает палку, но в целом - классическая история. Все там были и я в том числе.

Кирилл Усиков единственный мужик на нашем складе. Живет как в малине и пусть лишат меня премии, если это не так.

Знакомьтесь. Это Михаил Рябов. Специалист по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Скромный и честный работяга, не сильно разговорчив.

Максимка, практикант, поел на обеде за пятерых. Ну ничего, растущий организм, так сказать.

«Работаю я также, за всю бригаду!» - комментирует свой аппетит Максим Сардинов.

По душе маслом, конечно, мне его боевой настрой. Видно, не совсем еще пропали в край наши щеглы.

Классика жанра. Один пытается сделать, а двое стоят и накидывают свои мудрые советы.

Доброго здравия, работяги.

Имею честь вам представить Соню - добропорядочную работницу моторного цеха

Это Валерий Почесович. Просится к нам поработать, дабы заколотить деньжат на свои рыбные истории.

В резюме данный обладатель наливных, рыжих боков написал: исполнительность, внимательность к деталям и желание учиться чему-то новому.


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Метки: животные   интересное   истории котиков   котики   котики на заводе   милота   фото   
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Сергей Час назад
Жалко их. Чумазые, как правило.
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Aleks Полчаса назад
Коты на всех заводах есть, где столовки, пахнет хорошо, работяги завсегда чего то вкусного дадут, после обеда.
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103
Наталья Тихонова 2 часа назад
Молодцы!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4909 постов (4695 в горячем)
Pika-Pika?
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