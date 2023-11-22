В Норильске к россиянам пришёл песец

Люди удивились, увидев в подъезде белого зверька.
В Норильске в подъезд жилого дома забежал песец. Белый зверёк спрятался под батареей, чтобы погреться. Жители подъезда накормили песца хлебом и сосисками.
Когда зверёк отогрелся, жители подъезда вызвали сотрудников городских служб, которые забрали песца. Его осмотрели и выпустили на волю, сообщает Telegram-канал "Норильск NEWS".
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Жители Норильска привыкли видеть песцов. Эти животные часто посещают город в поиске еды. К сожалению, многие местные жители воспринимают их как домашних собачек и с радостью кормят. Из-за этого многие песцы сами стали приходить людям за едой, отказываясь от охоты.
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хотя от покемонки другого ожидать не приходиться.