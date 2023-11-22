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В Норильске к россиянам пришёл песец

В Норильске к россиянам пришёл песец

Автор:
22 ноября 2023 12:30
Сообщество : Животные
Метки: Норильск   Россия   животные   интересное   милота   песец   фото   
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Люди удивились, увидев в подъезде белого зверька.

В Норильске в подъезд жилого дома забежал песец. Белый зверёк спрятался под батареей, чтобы погреться. Жители подъезда накормили песца хлебом и сосисками.

Когда зверёк отогрелся, жители подъезда вызвали сотрудников городских служб, которые забрали песца. Его осмотрели и выпустили на волю, сообщает Telegram-канал "Норильск NEWS".

Жители Норильска привыкли видеть песцов. Эти животные часто посещают город в поиске еды. К сожалению, многие местные жители воспринимают их как домашних собачек и с радостью кормят. Из-за этого многие песцы сами стали приходить людям за едой, отказываясь от охоты.

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Метки: Норильск   Россия   животные   интересное   милота   песец   фото   
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14  комментариев
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65k
doker 2 часа назад
Писец был не полный.
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17k
Колька Валеркин сын 2 минуты назад
Приходит писец к людям и говорит: Покемонка пили пост, я к россиянам пришел.
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686
figurist Полчаса назад
раньше их охотники на охоте отстреливали, а теперь никому не нужен мех песца, ни на воротник ни на шапку. их расплодилось они в город бегут. А опасность в том что они бешенство переносят, в подъезд их точно пускать нельзя, чтоб не цапнул ни кого.
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6k
мемфрид 37 минут назад
Тот случай, когда шапка сама в руки идёт
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4k
Enigma Kuutar 40 минут назад
замёрз бедолажка
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Старичок Час назад
покемонка-дура тупая, в Норильске живут не только россияне. может, Бог даст, и ты песца увидишь.
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221
bambooworm мемфрид Полчаса назад
Он же написал - нетолькороссияне, прада с пробелами почему-то...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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